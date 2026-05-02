31 मई तक इन 4 राशि वालों को मिलेगा किस्मत का पूरा साथ, धन-संपदा में भी होगी वृद्धि
मई के महीने में इस बार ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए अच्छे संकेत दे रही है। ज्योतिष की मानें तो इस महीने की शुरुआत में ही ऐसे योग बन रहे हैं, जो पैसा और कमाई के मामले में राहत दे सकते हैं। सूर्य और बुध मिलकर मेष राशि में एक खास योग बना रहे हैं।
मई के महीने में इस बार ग्रहों की चाल कुछ राशियों के लिए अच्छे संकेत दे रही है। ज्योतिष की मानें तो इस महीने की शुरुआत में ही ऐसे योग बन रहे हैं, जो पैसा और कमाई के मामले में राहत दे सकते हैं। सूर्य और बुध मिलकर मेष राशि में एक खास योग बना रहे हैं। वहीं शुक्र अपनी ही राशि वृषभ में बैठे हैं। इस महीने में करियर, व्यापार और धन से जुड़े तीनों बड़े ग्रह मजबूत स्थिति में हैं। यही वजह है कि कुछ राशियों को इस महीने पैसा कमाने के मौके ज्यादा मिल सकते हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए खास समय
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय खास रहने वाला है। महीने के बीच के बाद इनकम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो उसके वापस आने की उम्मीद बन रही है। पुराने रुके काम भी धीरे-धीरे पूरे हो सकते हैं। कुल मिलाकर पैसों के मामले में राहत मिलने वाली है।
कर्क राशि वालों के लिए यह महीना ठीक रहेगा
कर्क राशि वालों के लिए भी यह महीना ठीक रहेगा। घर में पैसा आता रहेगा और एक से ज्यादा जगह से कमाई हो सकती है। लेकिन खर्च भी साथ-साथ बढ़ सकते हैं। खासकर घर और जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च होगा। इसलिए थोड़ा सोच-समझकर चलना जरूरी रहेगा, नहीं तो बचत कम हो सकती है।
मकर राशि वालों को मिलेंगे नए मौके
मकर राशि वालों को इस महीने नए मौके मिल सकते हैं। पहले किए गए निवेश से फायदा होने के संकेत हैं। प्रॉपर्टी या शेयर बाजार से जुड़े लोगों को भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। हालांकि जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत रास्ता अपनाने से बचना चाहिए। आराम से, प्लान बनाकर चलेंगे तो फायदा रहेगा।
कुंभ राशि वालों के लिए महीना शुभ रहेगा
कुंभ राशि वालों के लिए साफ बात है- जितनी मेहनत, उतना फायदा। इस महीने आपकी इनकम मेहनत के हिसाब से बढ़ सकती है। पुराना अटका पैसा भी वापस मिल सकता है। महीने की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन आखिरी दिनों में थोड़ा संभलकर खर्च करना होगा।
कुल मिलाकर मई का महीना इन राशियों के लिए कमाई और मौके लेकर आ सकता है। बस जरूरत है सही फैसले लेने की और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ने की। अगर प्लानिंग ठीक रखी, तो यह महीना हाथ खाली नहीं जाने देगा।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
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