Monthly Horoscope March 2026: मेष, वृषभ, सिंह को लाभ, कर्क, मकर और धनु वाले रहें सतर्क, पढ़ें मार्च 2026 का मासिक राशिफल

मार्च 2026 का महीना कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल इस दौरान तेजी से बदलती दिख रही है, जिसका असर अलग-अलग राशियों पर अलग ढंग से पड़ेगा। कहीं करियर में नए मौके मिलेंगे, तो कहीं पुराने कामों की समीक्षा करनी पड़ेगी।

Monthly Horoscope March 2026 (1-31 March): मार्च 2026 का महीना कई मायनों में निर्णायक साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल इस दौरान तेजी से बदलती दिख रही है, जिसका असर अलग-अलग राशियों पर अलग ढंग से पड़ेगा। कहीं करियर में नए मौके मिलेंगे, तो कहीं पुराने कामों की समीक्षा करनी पड़ेगी। कुछ लोगों के लिए यह महीना आर्थिक मजबूती लेकर आ सकता है, तो कुछ को खर्चों और योजनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। रिश्तों के लिहाज से भी यह समय अहम रहेगा- गलतफहमियां बातचीत से सुलझ सकती हैं, जबकि धैर्य की कमी से बात बिगड़ भी सकती है। यह महीना आपको यह सिखा सकता है कि जल्दबाजी के बजाय ठहरकर फैसले लेना ज्यादा फायदेमंद रहता है। जो लोग लंबे समय से किसी बदलाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें संकेत मिल सकते हैं। वहीं जो लोग लापरवाही कर रहे थे, उन्हें चेतावनी भी मिल सकती है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा मार्च 2026 का महीना…

मेष राशि: ऊर्जा और दबाव साथ-साथ मेष राशि वालों के लिए मार्च की शुरुआत काफी जोश भरी रहेगी। कामकाज में रफ्तार आएगी और रुके हुए प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। बिज़नेस में लाभ की स्थिति बन सकती है, खासकर अगर आपने पहले से मजबूत तैयारी कर रखी है। नौकरीपेशा लोगों को नए मौके या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि महीने के बीच में काम का बोझ बढ़ सकता है। निजी जीवन और प्रोफेशन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही परेशानी दे सकती है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि: करियर में मजबूती, भावनाओं में संतुलन वृषभ राशि वालों के लिए यह महीना पेशेवर तौर पर सकारात्मक दिखाई देता है। प्रमोशन, नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिल सकता है। वरिष्ठों का भरोसा बढ़ेगा। बिज़नेस में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि बाजार की हलचल का असर थोड़े समय के लिए दिख सकता है। निजी जीवन में रिश्तों को समय देना जरूरी होगा। साथी की भावनाओं को नजरअंदाज करने से दूरी बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति संभली रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचना होगा।

मिथुन राशि: नए अवसर, लेकिन ईगो से बचें मिथुन राशि वालों के लिए मार्च बदलाव का संकेत दे रहा है। अगर आप नौकरी बदलने या नई शुरुआत की सोच रहे हैं, तो मौके मिल सकते हैं। मेहनत का परिणाम संतोषजनक रहेगा। छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए समय अनुकूल है। हालांकि अहंकार या जल्दबाजी रिश्तों को प्रभावित कर सकती है। घर-परिवार में संवाद बनाए रखना जरूरी है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन बड़े फैसलों में धैर्य रखें।

कर्क राशि: मिला-जुला प्रभाव कर्क राशि के लिए मार्च थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। महीने की शुरुआत में भागदौड़ बढ़ सकती है। संपत्ति या पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी। करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। निजी जीवन में भावनात्मक उतार-चढ़ाव संभव है। परिवार के साथ समय बिताने से राहत मिलेगी। वाहन चलाते समय और बड़े फैसले लेते समय सतर्कता जरूरी होगी।

सिंह राशि: सफलता के संकेत, संवाद जरूरी सिंह राशि वालों के लिए मार्च उपलब्धियों का महीना साबित हो सकता है। अटके काम पूरे होंगे और व्यापार में नई डील या अवसर मिल सकता है। नौकरी में आपकी छवि मजबूत होगी। हालांकि महीने के तीसरे सप्ताह में रिश्तों में गलतफहमी की स्थिति बन सकती है। खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन खर्चों पर नजर रखें।

कन्या राशि: मेहनत का परिणाम, खर्चों पर नियंत्रण कन्या राशि के लिए यह महीना करियर में प्रगति का संकेत दे रहा है। लंबी यात्राएं लाभदायक हो सकती हैं। कामकाजी लोगों को सम्मान और जिम्मेदारी बढ़ने का मौका मिलेगा। छात्रों को ध्यान केंद्रित रखने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। महीने के अंत में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित होगा। निजी जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी रहेगा।

तुला राशि: प्रतिष्ठा और प्रगति तुला राशि वालों के लिए मार्च मान-सम्मान बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। बड़े प्रोजेक्ट या सामाजिक जिम्मेदारी मिल सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं। निजी जीवन में स्थिरता रहेगी। हालांकि आराम और सुख-सुविधाओं पर ज्यादा खर्च करने से आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है।

वृश्चिक राशि: मजबूती और जीत का समय वृश्चिक राशि के लिए यह महीना मजबूत स्थिति लेकर आ सकता है। कानूनी या सरकारी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। कामकाज में आपकी पकड़ मजबूत होगी। हालांकि सफलता के बीच सेहत को नजरअंदाज करना ठीक नहीं रहेगा। निजी जीवन में संबंध मधुर बने रहेंगे।

धनु राशि: शुरुआत अच्छी, बीच में सावधानी धनु राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत अनुकूल रहेगी। ऑफिस में सहयोग मिलेगा और नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन महीने के मध्य में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। गुस्से या भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। जीवनसाथी की सेहत और पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। आर्थिक मामलों में संयम रखें।

मकर राशि: अनुशासन से बनेगी बात मकर राशि वालों के लिए मार्च थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। घरेलू तनाव का असर काम पर पड़ सकता है। ऑफिस में जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना जरूरी होगा। नियमों का पालन करें और किसी विवाद में पड़ने से बचें। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन अतिरिक्त सावधानी जरूरी है।

कुंभ राशि: अवसर और प्रगति कुंभ राशि वालों को इस महीने भाग्य का साथ मिल सकता है। बिज़नेस विस्तार के अवसर मिलेंगे और नौकरी में नई जिम्मेदारी या स्थान परिवर्तन संभव है। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतें, खासकर मौसम बदलने के दौरान। आर्थिक रूप से स्थिति संतुलित रहेगी।

मीन राशि: नई शुरुआत और लाभ मीन राशि के लिए मार्च सकारात्मक संकेत दे रहा है। सरकारी या कानूनी मामलों में राहत मिल सकती है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और संपत्ति या वाहन खरीदने की संभावना है। हालांकि अति-आत्मविश्वास से बचना जरूरी है। रिश्तों में विनम्रता बनाए रखें। सेहत पर ध्यान देना इस महीने खास जरूरी रहेगा।