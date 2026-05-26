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June Horoscope: 1 से 30 जून तक बदलेगी सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र की चाल, इन राशियों पर होगी धन की बरसात

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Monthly Horoscope June Rashifal 1-30 June 2026 : इस साल जून के महीने में ग्रहों की स्थिति बेहद खास मानी जा रही है। कई बड़े ग्रह इस महीने में गोचर करने वाले हैं, जिससे कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ हो सकता है। 

June Horoscope: 1 से 30 जून तक बदलेगी सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र की चाल, इन राशियों पर होगी धन की बरसात

Monthly Horoscope June Rashifal, 1-30 जून का राशिफल : ग्रह अपनी चाल बदलते रहते हैं, जिससे राशियों के जीवन पर गहरा असर देखने को मिलता है। जून का महीना शुरू ही होने जा रहा है। इस महीने में कई ग्रह अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, जून के महीने में सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र और शुक्र अपनी चाल में बदलाव करने वाले हैं। ऐसे में ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से कई शुभ युति और राजयोग का निर्माण भी होगा। जून के महीने में गजलक्ष्मी राजयोग, हंस राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, और गजकेसरी राजयोग का निर्माण भी होगा। ऐसे में जून के महीने में ग्रहों की चाल कुछ राशियों को जबरदस्त लाभ दे सकती है। आइए जानते हैं जून का महीना किन राशियों के लिए प्रॉफिट लेकर आ रहा है-

1 से 30 जून तक बदलेगी सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र की चाल, इन राशियों पर होगी धन की बरसात

मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा?

1 से 30 जून तक सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र की चाल बदलने से मेष राशि वालों को बंपर लाभ हो सकता है। धन आगमन का योग बन रहा है। ऑफिस में आप प्रशंसा के पात्र भी बन सकते हैं। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी स्पेशल पर्सन के एंट्री हो सकती है। किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न मिलेगा। कई नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी।

सिंह राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा?

सिंह राशि वालों के लिए 1 से 30 जून तक सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र के गोचर से समय बेहद शानदार माना जा रहा है। आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा माना जा रहा है। आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है।

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तुला राशि के जातकों के लिए जून का महीना कैसा रहेगा?

1 से 30 जून तक सूर्य, गुरु, मंगल, बुध, चंद्र, शुक्र की चाल में बदलाव आने से तुला राशि वालों को फायदा हो सकता है। कुछ लोगों को प्रमोशन या सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगी। विवाह के योग बन रहे हैं। घर परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी। हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। लव लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

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