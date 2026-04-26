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एक नहीं 4 ग्रह बदलेंगे, अस्त और उदय भी होंगे, मई के महीने में ग्रहों की हलचल के बीच कौन सी है लकी राशियां

Apr 26, 2026 10:05 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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एक नहीं 4 ग्रह बदलेंगे, अस्त और उदय भी होंगे, मई का महीने में ग्रहों की हलचल के बीच कौन सी राशियां लकी रहेंगी। पढ़ें आपके लिए क्या बदलाव आएंगे।

एक नहीं 4 ग्रह बदलेंगे, अस्त और उदय भी होंगे, मई के महीने में ग्रहों की हलचल के बीच कौन सी है लकी राशियां

मई के महीने में ग्रहों का महागोचर होने वाला है। लेकिन चार ग्रहों के परिवर्तन के कारण कुछ राशियां होंगी, जिन्हें इन ग्रहों का अच्छा फल मिलेगा और महीने भर ये लकी रहेंगी। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो हर महीने में राशि बदलते हैं। मई में सूर्य मेष राशि से वृषभ में जाएंगे और अपने अच्छे प्रभाव राशियों को देंगे। सूर्य के गोचर से राशियों को सरकारी लाभ, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा और वो आगे बढ़ेंगे। मंगल भी मई में गोचर करेंगे और अपनी ही राशि में जाएंगे। मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा होगा। इस महीने में मंगल उदय भी होगें तो मंगल का अच्छा प्रभाव मिलेगा। मीन राशि में शनि के साथ इनका साथ खत्म होगा तो कई चीजों में बदलाव आएगा। नई एनर्जी, कामों में तेजी और सभी काम पूरे होंगे। शुक्र 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, इससे मिथुन में जाकर वो सुख वैभव देंगे और आपकी पर्सनल लाइफ में खुशियां लाएंगे। बुध मई 2026 की शुरुआत में 01 मई 2026 को बुध अस्त होंगे और वृषभ राशि में 15 मई को जाएगे। सूर्य के साथ इनकी युति बनी रहेगी और बुधादित्य योग का लाभ राशियों को मिलेगा। इस दौरान आपके फैसले पहले से अच्छे होंगे और आपको नए मौके मिलेगें, आगे बढ़ने के लिए?

मेष राशि के लिए क्या है खास

मई 2026 मेष राशि वालों के लिए मई का महीना आत्मविश्वास और लाभ दोनों लेकर आ रहा है। आपको इससे नौकरी से लेकर बिजनेस में लाभ होगा। सूर्य का गोचर भी आपको लाभ देकर जाएगा, वहीं मंगल इस राशि में आ रहे हैं, तो आपके सारे रुके काम बनेंगे, क्योंकि मंगल की एनर्जी और सूर्य का आत्मविश्वास आपको मिलेगा।

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वृषभ राशि के लिए मई का महीना लकी

वृषभ राशि के लिए मई का महीना धन संपत्ति से जुड़ी अच्छी खबर लेकर आ रहा है। ग्रहों का संयोग और युति आपका बिजनेस और नौकरी दोनों में आपकी इनकम बढ़ाएगी। पर्सनल लाइफ में खुशियां आने का इंतजार करेंगी। आपको इस समय कुछ फैसले लेकर अपनी प्लानिंग को और मजबूत करना होगा।

ये भी पढ़ें:शनि के मीन गोचर में किन राशियों को शनि के चांदी के पाए से लाभ?

वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना लकी

वृश्चिक राशि के लिए मई का महीना अच्छा रहेगा, आपको चैन की सांस मिलेगी, अगर किसी चीज से आप इमोशनली परेशान थे, तो वो अब खत्म होगी। आपके लिए समय अच्छा गुजरेगा, आर्थिक समस्याएं अब उतनी जटिल नहीं होगी, जितनी पहले थीं। लवर या पार्टनर के साथ चले झगड़े कम हो जाएंगे। आपकी टेंशन भी कम होंगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

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