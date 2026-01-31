संक्षेप: Horoscope February Rashifal 1-28 February 2026: ग्रहों की चाल से ही मासिक राशिफल का आकंलन किया जाता है। ग्रहों की चाल से फरवरी का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकरी रहने वाला है तो कुछ राशि वालों को अलर्ट रहने की आवश्यकता है।

Monthly Horoscope February Rashifal 1-28 February 2026: इस साल फरवरी का महीना कुछ राशियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, फरवरी के महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। फरवरी के महीने में सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र और राहु कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ऐसे में ग्रहों की चाल से कुछ राशियों के लिए फरवरी का महीने बेहद लाभकारी रहने वाला है-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

फरवरी में इन 5 राशियों के दिन किसी वरदान से कम नहीं, पढ़ें 1-28 फरवरी का राशिफल मेष राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय मेष राशि के लिए बदलावों भरा साबित हो सकता है। जिस काम को आप टालते आ रहे थे, वह जल्द ही खत्म होने वाला है। इस महीने आपको राहत की लहर महसूस होगी। यह छोटा लेकिन ठोस फैसला, आपको बहुत शांति देगा और शांति बढ़ाएगा। जितना अधिक समय आप बोझ को अपने कंधों पर ढोते रहेंगे, उतना ही तनाव बढ़ता जाएगा। इसे छोड़ दें। आप फरवरी के महीने में साहस और शक्ति से भरपूर रहेंगे।

वृषभ राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय वृषभ राशि के लिए उतार-चढ़ाव वाला साबित हो सकता है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत व लाइफस्टाइल के मामले में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। इससे जीवन में असंतुलन पैदा होगा। आइस में आपका तनाव भी बढ़ सकता है। इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश करें। कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है।

मिथुन राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय मिथुन राशि के लिए मिला-जुला साबित हो सकता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लगाने में काफी मेहनत करनी होगी। कामकाज के चक्कर में माहौल भागदौड़ वाला महसूस हो सकता है। धन से जुड़े लेन-देन में सावधानी भरे फैसले करने होंगे। करियर में आपको नए मौके मिल सकते हैं। कुछ लोगों की मेहनत रंग ला सकती है। लव लाइफ में कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।

कर्क राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय कर्क राशि के लिए हलचल भरा साबित हो सकता है। अपने शब्दों में सावधानी बरतें और कंट्रोल रखें। बेवजह झगड़ा न करें, खुलकर बातचीत करें और एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। छोटी-छोटी हरकतें इमोशनल संबंध को बढ़ा सकती हैं। इसलिए प्यार को हर तरीके से दिखाना बेहतर है। शांति बनाए रखें और वह सब होगा जो होना चाहिए।

सिंह राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय सिंह राशि के लिए नई शुरुआत ला सकता है। जब आप दोस्तों या किसी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आनंद और आराम आपका इंतजार करते हैं। खुद को नई संगति की ओर ले जाने की अनुमति दें। जब तक रोमांटिक एनर्जी हाई है, तब तक थोड़े तनाव वाले पारिवारिक मुद्दों से सावधान रहें।

कन्या राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय कन्या राशि के लिए संतुलन बनाने के बारे में है। अपने प्रेम जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल मामलों के बीच बैलेंस आवश्यक है। सामान्य लक्ष्य की दिशा में अपने टीम मेट के साथ काम करें।

तुला राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय तुला राशि के लिए स्टेबिलिटी पर फोकस करने के बारे में है। शांति के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक मुद्दों के बीच संतुलन आवश्यक है। अलग-अलग गति के साथ तालमेल बिठाना सीखने से अधिक मजबूत, और स्टेबल कनेक्शन बन सकते हैं।

वृश्चिक राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 के समय में वृश्चिक राशि वालों को खुद पर ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी एनर्जी पर फोकस करें। बड़े उद्देश्य के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है लेकिन अपने रिश्ते का ख्याल रखना न भूलें। एक-दूसरे के लिए समय निकालें और एक-दूसरे के करीब रहें।

धनु राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय धनु राशि के लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है। बैलेंस बनाए रखने का प्रयास करते रहें। अपने विचारों पर कंट्रोल रखकर मुश्किलों से बच सकते हैं। नए लोगों से जुड़ने के लिए तैयार रहें, लेकिन बिना सोचे-समझे आगे न बढ़ें।

मकर राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय मकर राशि के लिए शानदार साबित हो सकता है। थोड़ा और इंतजार करने के लिए राजी हैं, तो आप यह देखकर सरप्राइज रह जाएंगे कि सब कुछ कितना अच्छा हो जाता है। रोमांटिक रोमांच के लिए खुद को तैयार रखें।

कुंभ राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय कुंभ राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। पॉजिटिव एनर्जी के लिए तैयार रहें। चाहे आप नए लोगों से मिलने के मूड में हों या करियर में आगे बढ़ने के मूड में हों, ग्रहों की चाल आपके जीवन में खुशी और संतुष्टि लाने में सपोर्ट कर रही है।

मीन राशि- 1 से 28 फरवरी 2026 का समय मीन राशि के लिए प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। प्यार को महत्व दें, और उस अच्छाई का जश्न मनाएं, जो आपकी है। छोटी-मोटी यात्रा का योग बन रहा है। किसी आध्यात्मिक और शांत जगह पर जाने से आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। अपने साथी के साथ अपने बॉन्ड पर काम करें।