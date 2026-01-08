Hindustan Hindi News
Money Magnet Pot : घर में खिंचा आएगा पैसा, 5 अनाज से बदल जाएगी किस्मत; धन की कमी होगी दूर

संक्षेप:

Jan 08, 2026 12:20 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
5-Grain Pot Remedy: वास्तु शास्त्र और भारतीय ज्योतिष परंपरा में रसोई घर को न केवल पोषण का केंद्र माना गया है, बल्कि इसे सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार, हमारी रसोई में मौजूद कुछ खास अनाज और मसालों में ऐसी शक्ति होती है जो घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने और धन लाभ में मदद कर सकती है। इन्हीं में से एक प्राचीन उपाय है— 'पंचधान्य का पात्र' या 'मनी मैग्नेट पॉट।

हिंदू शास्त्रों में अनाज को 'अन्नपूर्णा' का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सही विधि से पांच अनाजों को एक साथ रखा जाए, तो यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होने देता।

क्या है पंचधान्य उपाय और इसकी विधि?

इस उपाय के लिए आपको अपनी रसोई में मौजूद पांच प्रकार के अनाजों को एक मिट्टी या पीतल के पात्र में भरकर रखना होता है। इसमें मुख्य रूप से ये अनाज शामिल किए जाते हैं:

चावल (अक्षत): यह चंद्रमा का प्रतीक है और समृद्धि व शांति लाता है।

गेहूं: यह सूर्य का प्रतीक है और मान-सम्मान व प्रगति का कारक माना जाता है।

हरी मूंग दाल: इसे बुध ग्रह से जोड़ा जाता है, जो बुद्धि और व्यापार में लाभ दिलाती है।

पीली सरसों या चना दाल: यह गुरु (बृहस्पति) का प्रतीक है, जो भाग्य और धन को आकर्षित करती है।

काले तिल या उड़द: यह शनि देव का प्रतीक है, जो सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करते हैं।

कैसे बनाएं अपना 'मनी मैग्नेट पॉट'?

इस उपाय में मिट्टी के पात्र (घड़े या मटके) का उपयोग किया जाता है। इसके पीछे का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण यह है कि मिट्टी 'पृथ्वी तत्व' का प्रतिनिधित्व करती है। पृथ्वी तत्व हमारे जीवन में स्थिरता लाता है। जिस तरह पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी तरह मिट्टी का यह पात्र धन के लिए एक चुंबकीय खिंचाव पैदा करता है, जिससे पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लगता है और आपके पास रुकने भी लगता है। अनाज भरने के बाद, इस पात्र के ऊपर 5 सिक्के रखें। सिक्के किसी भी देश के हो सकते हैं (जैसे भारत के रुपये या अमेरिका के डॉलर), यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सिक्कों को रखने के बाद मटके के मुख को एक लाल रंग के कपड़े से ढककर बांध दें। लाल रंग शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।

स्थापना और नियम

इस उपाय को किसी भी दिन किया जा सकता है, लेकिन इसे सुबह के समय करना सबसे अधिक फलदायी होता है। पात्र तैयार करने के बाद, इसे कुछ समय के लिए अपने घर के मंदिर में रखें। स्थापना के दौरान महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें।

कहां रखें यह जादुई पात्र?

एक बार मंदिर में सिद्ध करने के बाद, इस 'मनी मैग्नेट पॉट' को आप अपनी तिजोरी (लॉकर), अलमारी या उस स्थान पर रख दें जहां आप अपना धन या कीमती सामान रखते हैं।

इसके लाभ और महत्व

वास्तु विशेषज्ञों के अनुसार, यह उपाय न केवल घर से नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि आय के नए स्रोत भी खोलता है।

वित्तीय स्थिरता: यह उपाय अचानक आने वाले खर्चों को नियंत्रित करने और बचत बढ़ाने में मदद करता है।

सकारात्मक ऊर्जा: घर में अनाज का भरा होना संपन्नता का संकेत है, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य बना रहता है।

वास्तु दोष का निवारण: यदि रसोई घर गलत दिशा में है, तो यह उपाय वहां के वास्तु दोष को कम करने में प्रभावी साबित हो सकता है।

ध्यान रहे कि यह उपाय पूरी श्रद्धा और स्वच्छता के साथ किया जाना चाहिए। हर कुछ महीनों में पुराने अनाज को पक्षियों को खिला दें और पात्र में ताजा अनाज भर दें।

