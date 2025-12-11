Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Money Line in Palm: hath mein dhan ki rekha money triangle rajyog money rekha kaise dekhein
Money Line in Palm : हाथ की ये रेखाएं बनाती हैं मालामाल, इन लकीरों से सूर्य की तरह चमकता है भाग्य

संक्षेप:

Money Line in Palm : हस्त रेखा शास्त्र के जानकारों के अनुसार हथेली पर बनने वाली मनी रेखा व सूर्य रेखा के जरिए पता चलता है कि व्यक्ति की कितना धन कमाएगा और जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी।

Dec 11, 2025 03:34 pm ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Money Line in Palm : हमारे हाथ की रेखाएं हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में काफी कुछ बताती हैं। हाथों की लकीरों को पढ़कर आपकी आर्थिक स्थिति, धन-दौलत संपति, स्वास्थ्य, शादी, संतान, करियर, नौकरी, शादी, पारिवारिक संबंध के बारे में पता चलता है। भले ही हम इन रेखाओं से भविष्य का सही-सही सटीक पता न लगा पाएं लेकिन हम कम से कम उसके कुछ हिस्सों का अंदाजा तो निश्चित तौर पर लगा ही सकते हैं। हस्त रेखा शास्त्र के जानकारों के अनुसार हथेली पर बनने वाली मनी रेखा व सूर्य रेखा के जरिए पता चलता है कि व्यक्ति की कितना धन कमाएगा और जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी।

धन त्रिकोण को अमीर बनने का एक अहम संकेत माना जाता है, जिसके हाथ में बनने पर व्यक्ति के अत्यधिक धनवान बनने की संभावना मानी जाती है। यहां कुछ रेखाओं का जिक्र कर रहे हैं जिनकी मौजूदगी से आपकी धन दौलत संपत्ति का पता चलता है।

हाथ में सूर्य रेखा का होना

जो रेखा हथेली में सूर्य पर्वत की तरफ आती है, उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। यह बताती है कि जीवन में आपको कितना धन और यश मिलेगा। ये रेखा प्रतिभा की रेखा होती है। इस रेखा को प्रसिद्धि की रेखा भी कहा जाता है। जिनके हाथ में यह होती है, उन्हें प्रसिद्धि मिलती है। हाथ में साफ, गहरी और सीधी सूर्य रेखा आपके भाग्यशाली होने का संकेत देती है। ऐसे लोग करियर में खूब कामयाबी प्राप्त करते हैं। यदि इन रेखाओं पर छोटे-छोटे त्रिकोण या वर्गाकार चिन्ह बने हों, तो यह संकेत देता है कि व्यक्ति के करोड़पति बनने के योग प्रबल हैं।

हथेली में धन रेखा

हथेली में एक विशेष रेखा होती है जिसे धन रेखा कहा जाता है। जब आप अपनी हथेली को देखें, तो अनामिका ऊंगली यानी रिंग फिंगर के नीचे सूर्य पर्वत से निकलकर जो रेखा हृदय रेखा को पार करते हुए मस्तिष्क रेखा की ओर बढ़ती है, उसे धन रेखा माना जाता है। यह रेखा छोटी होते हुए भी व्यक्ति के जीवन पर काफी असर डालती है। ज्योतिषशास्त्र के मुताबिक जिन लोगों की धन रेखा सूर्य पर्वत या बुध पर्वत की तरफ झुकी होती है, वे लोग कारोबार और प्रोपर्टी को बढ़ाने में कामयाब होते हैं। इन लोगों को जीवन में कई बार अचानक बड़ा धन लाभ भी होता है।

हथेली में भाग्य रेखा

हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार, वह रेखा जो कलाई के पास से शुरू होकर सीधे मध्यमा उंगली (सबसे लंबी उंगली) की तरफ जाती है, वही भाग्य रेखा कहलाती है। हाथ की भाग्य रेखा व्यक्ति के कर्म, परिश्रम, समय-प्रबंधन और करियर स्थिरता को दर्शाती है। यह रेखा जितनी साफ व गहरी होती है, व्यक्ति उतनी ही तेज प्रगति करता है। अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत या चंद्र पर्वत से उठ रही हो तो ऐसे जातक व्यापार और राजनीति में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। भाग्य रेखा अगर शनि पर्वत तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति राजयोग का सुख प्राप्त करता है। अगर आपकी भाग्य रेगा सीधी और गहरी है तो यह अच्छे करियर और स्थिर सफलता का संकेत है। अगर टूटी या कटी हुई रेखा है तो ये जीवन में उतार-चढ़ाव और संघर्ष का संकेत है और अगर टेढ़ी-मेढ़ी रेखा है तो ये जीवन में अस्थिरता, लेकिन अचानक मिलने वाले अवसर का संकेत देती है।

जीवन रेखा

हाथ में जीवन रेखा तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और अंगूठे के बीच से शुरू होकर अंगूठे के निचले हिस्से को घेरे हुए कलाई की तरफ जाती है, इसे जीवन रेखा या लाइफ लाइन कहा जाता है। कहते हैं कि अगर हथेली में जीवन रेखा गहरी व स्पष्ट हो तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन बिताना है। इस रेखा पर त्रिभुज का बनना अत्यंत शुभ माना गया है। हस्तरेखा शास्त्र में मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का सही स्थान होना भी धन लाभ का संकेत माना जाता है। अगर दोनों रेखाएं एक-दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर चलें और हथेली के मध्य में साफ दिखाई दें, तो ऐसे लोग धीरे-धीरे आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा लंबी हो तो व्यक्ति में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता अधिक होती है।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

