भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार को करें ये 8 काम, दूर होगी जीवन की हर परेशानी

संक्षेप:

Jan 04, 2026 09:03 pm ISTNavaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवजी की पूजा करने से जीवन की हर परेशानी दूर होती है और मन को शांति मिलती है। शिवपुराण और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि सोमवार को कुछ विशेष वस्तुओं से अभिषेक या अर्पण करने से शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। ये वस्तुएं शिवजी को बहुत प्रिय हैं और इनसे पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं, रोग दूर होते हैं और सुख-समृद्धि आती है। अगर आप जीवन में तनाव, कर्ज, रोग या बाधाओं से परेशान हैं, तो सोमवार को ये 8 काम जरूर करें। श्रद्धा और नियमितता से करने पर जीवन की हर समस्या दूर हो जाएगी। आइए जानते हैं ये 8 विशेष उपाय।

शुद्ध जल से अभिषेक

शिवलिंग पर शुद्ध जल अर्पित करना सबसे सरल और पुण्यकारी उपाय है। पुराणों में वर्णित है कि जलाभिषेक से मन की अशांति दूर होती है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। सोमवार को सुबह स्नान करके शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र जपें। इससे मानसिक स्थिरता मिलती है और जीवन की छोटी-बड़ी परेशानियां दूर होती हैं। जल शिवजी का प्रिय तत्व है और इससे अभिषेक करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है।

दूध से अभिषेक

दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने से जीवन में पवित्रता और सात्विकता आती है। मान्यता है कि दूध अर्पित करने से रोग, तनाव और भय दूर होते हैं। सोमवार को कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूध चंद्रमा का प्रतीक है और सोमवार चंद्र का दिन, यह संयोग मन को शांत करता है और परेशानियां कम करता है।

बेलपत्र अर्पण करें

भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय है। शिवपुराण में कहा गया है कि तीन पत्तियों वाला बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है। सोमवार को बेलपत्र चढ़ाने से पाप नष्ट होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उल्टी दिशा में बेलपत्र चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' जपें। इससे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि आती है।

भस्म (विभूति) अर्पण करें

शिवलिंग पर भस्म या विभूति लगाना वैराग्य का प्रतीक है। यह संसार की नश्वरता स्मरण कराता है। सोमवार को भस्म चढ़ाने से अहंकार, भय और विपदाएं दूर होती हैं। भस्म लगाकर 'ॐ नमः शिवाय' जपें। इससे सुरक्षा कवच बनता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

धतूरा अर्पण

समुद्र मंथन के विष को शिवजी ने पीया था और धतूरा विषनाशक है। सोमवार को धतूरा चढ़ाने से रोग और शत्रु बाधा दूर होती है। यह उपाय स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए विशेष है। धतूरा चढ़ाकर शिवजी से प्रार्थना करें तो परेशानियां कम होती हैं।

सफेद फूल चढ़ाएं

सफेद फूल जैसे कमल या आक चढ़ाने से चंद्र दोष शांत होता है। सोमवार को सफेद फूल अर्पित करने से मन की चंचलता कम होती है और सौभाग्य बढ़ता है। इससे रिश्तों में मधुरता आती है और मानसिक शांति मिलती है।

शहद अर्पण करें

शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से वाणी में मधुरता आती है और संबंध अच्छे रहते हैं। सोमवार को शहद अर्पित करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और सकारात्मकता बढ़ती है।

आक का फूल चढ़ाएं

आक का फूल शिवजी को बहुत प्रिय है। सोमवार को आक चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। यह उपाय विशेष रूप से धन संबंधी परेशानियों के लिए फलदायी है।

सोमवार को ये 8 काम श्रद्धा से करें तो भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जीवन की हर परेशानी दूर हो जाती है। नियमित पूजा से सुख-समृद्धि और शांति मिलती है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

