कल या परसों, मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी पर विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इसी दिन को गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से न सिर्फ पापों का क्षय होता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिन्दू परंपरा के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है। जैन परंपरा के अनुसार यह दिन मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मौन रहकर आत्मचिंतन, उपवास, संयम और ध्यान की साधना करते हैं। आइए जानते हैं, मोक्षदा एकादशी डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त-

मोक्षदा एकादशी 2025: इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को है।

मुहूर्त- एकादशी तिथि प्रारंभ: 30 नवंबर 2025, रात 9:29 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 1 दिसंबर 2025, शाम 7:01 बजे

पारण मुहूर्त: 2 दिसंबर 2025, सुबह 6:57 बजे से 9:03 बजे तक

मोक्षदा एकादशी पर रहेगी भद्रा और पंचक- इस दिन सुबह 8:20 बजे से शाम 7:01 बजे तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात 11:18 बजे तक पंचक भी रहेगा।

मोक्षदा एकादशी पूजा विधि: मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और आसपास के स्थान को गंगाजल से शुद्ध करके दीपक जलाएं।भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला और पीली मिठाई का भोग लगाएं।पूरे दिन सात्त्विकता बनाए रखें। चाहे तो फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। दिनभर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करते रहें। इस तिथि पर गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें या सुनें। शाम के समय फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। रात्रि में भजन-कीर्तन, ध्यान और प्रभु स्मरण करने से व्रत का फल और बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन तय मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें।