Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़mokshada ekadashi kab hai 2025 date time puja vidhi shubh muhurat
कल या परसों, मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

कल या परसों, मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

संक्षेप:

हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है।

Sat, 29 Nov 2025 11:07 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है। एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। एकादशी पर विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाती है। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इसलिए इसी दिन को गीता जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से न सिर्फ पापों का क्षय होता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिन्दू परंपरा के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है। जैन परंपरा के अनुसार यह दिन मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मौन रहकर आत्मचिंतन, उपवास, संयम और ध्यान की साधना करते हैं। आइए जानते हैं, मोक्षदा एकादशी डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मोक्षदा एकादशी 2025: इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को है।

मुहूर्त-

एकादशी तिथि प्रारंभ: 30 नवंबर 2025, रात 9:29 बजे से

एकादशी तिथि समाप्त: 1 दिसंबर 2025, शाम 7:01 बजे

पारण मुहूर्त: 2 दिसंबर 2025, सुबह 6:57 बजे से 9:03 बजे तक

मोक्षदा एकादशी पर रहेगी भद्रा और पंचक- इस दिन सुबह 8:20 बजे से शाम 7:01 बजे तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात 11:18 बजे तक पंचक भी रहेगा।

ये भी पढ़ें:मूलांक 1 से 9 वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर? यहां पढ़ें विस्तृत अंक राशिफल

मोक्षदा एकादशी पूजा विधि: मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और आसपास के स्थान को गंगाजल से शुद्ध करके दीपक जलाएं।भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला और पीली मिठाई का भोग लगाएं।पूरे दिन सात्त्विकता बनाए रखें। चाहे तो फलाहार करें या निर्जला व्रत रखें। दिनभर ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जप करते रहें। इस तिथि पर गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें या सुनें। शाम के समय फिर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें। रात्रि में भजन-कीर्तन, ध्यान और प्रभु स्मरण करने से व्रत का फल और बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन तय मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें।

मोक्षदा एकादशी पूजा सामग्री: मोक्षदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगाजल, पीले या सफेद वस्त्र, दीपक और घी-तेल, रूई की बत्तियाँ, धूप-अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल विशेषकर केला, पीली मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत के लिए चावल, कुमकुम-रोली, पूजा की थाली, मेवा या सूखे फल और यदि उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा आवश्यक माना जाता है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Mokshada Ekadashi Ekadashi Kab Hai
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने