मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख-समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। पितरों की शांति और ग्रह-दोषों से राहत के लिए भी यह एकादशी बेहद कल्याणकारी मानी गई है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस बार दिनभर भद्रा और पंचक दोनों का प्रभाव रहेगा।

मोक्षदा एकादशी 2025: तिथि और मुहूर्त एकादशी तिथि प्रारंभ: 30 नवंबर 2025, रात 9:29 बजे

तिथि समाप्त: 1 दिसंबर 2025, शाम 7:01 बजे

पारण मुहूर्त: 2 दिसंबर 2025, सुबह 6:57 बजे से 9:03 बजे तक

इस दिन सुबह 8:20 बजे से शाम 7:01 बजे तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात 11:18 बजे तक पंचक भी रहेगा।

मोक्षदा एकादशी पूजा विधि: मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ, हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगाजल से स्थान को पवित्र करने के बाद दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केले और पीली मिठाई का भोग लगाएं। दिनभर सात्त्विकता बनाए रखें, फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करें और मन में ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें या सुनें। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और तुलसी पर जल अर्पित करें। रात्रि में जागरण, भजन-कीर्तन और प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि में निर्धारित मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें।