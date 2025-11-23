Hindustan Hindi News
मोक्षदा एकादशी कब है? नोट कर लें सही डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त

Sun, 23 Nov 2025 07:10 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस तिथि पर रखा गया व्रत मनुष्य को सद्बुद्धि, सुख-समृद्धि और जीवन की बाधाओं से मुक्ति देता है। पितरों की शांति और ग्रह-दोषों से राहत के लिए भी यह एकादशी बेहद कल्याणकारी मानी गई है। इस वर्ष मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि इस बार दिनभर भद्रा और पंचक दोनों का प्रभाव रहेगा।

मोक्षदा एकादशी 2025: तिथि और मुहूर्त

एकादशी तिथि प्रारंभ: 30 नवंबर 2025, रात 9:29 बजे

तिथि समाप्त: 1 दिसंबर 2025, शाम 7:01 बजे

पारण मुहूर्त: 2 दिसंबर 2025, सुबह 6:57 बजे से 9:03 बजे तक

इस दिन सुबह 8:20 बजे से शाम 7:01 बजे तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात 11:18 बजे तक पंचक भी रहेगा।

मोक्षदा एकादशी पूजा विधि: मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ, हल्के रंग के वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें और गंगाजल से स्थान को पवित्र करने के बाद दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केले और पीली मिठाई का भोग लगाएं। दिनभर सात्त्विकता बनाए रखें, फलाहार या निर्जल व्रत का पालन करें और मन में ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है, इसलिए कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ें या सुनें। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करें और तुलसी पर जल अर्पित करें। रात्रि में जागरण, भजन-कीर्तन और प्रभु का स्मरण करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। द्वादशी तिथि में निर्धारित मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत पूरा करें।

मोक्षदा एकादशी पूजा सामग्री: मोक्षदा एकादशी की पूजा के लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो, गंगाजल, पीले या सफेद वस्त्र, दीपक और घी-तेल, रूई की बत्तियाँ, धूप-अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल विशेषकर केला, पीली मिठाई, जल से भरा कलश, अक्षत के लिए चावल, कुमकुम-रोली, पूजा की थाली, मेवा या सूखे फल और यदि उपलब्ध हो तो तुलसी का पौधा आवश्यक माना जाता है।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
