मोक्षदा एकादशी पर ना करें तुलसी से जुड़ी ये गलतियां, लग जाते हैं बड़े पाप!

संक्षेप: भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के लिए एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत का भी विधान होता है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल जरूर होता है। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय हैं। इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।

हिंदू धर्म में मोक्षदा एकादशी का खास महत्व होता है। इस साल की सबसे पवित्र एकादशियों में मानी गई है। मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के लिए एकादशी तिथि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन व्रत का भी विधान होता है। साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल जरूर होता है। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय हैं। इसलिए इस दिन तुलसी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऐसे में मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी किन गलतियों को नहीं करना चाहिए।

कब है मोक्षदा एकादशी?

लेकिन इससे पहले जानते हैं कि इस साल मोक्षदा एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। इस साल यह व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और मोक्ष का मार्ग मिलता है।

तुलसी से जुड़ी गलतियां मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन देवी तुलसी विश्राम अवस्था में होती हैं। 2. यदि आप पूजा में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो पत्ते एक दिन पहले तोड़कर रखे जा सकते हैं।

3. हर दिन तुलसी को जल देना शुभ माना जाता है, लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पर जल अर्पित नहीं किया जाता है। इसकी जगह दीपक जलाना और फूल चढ़ाना उत्तम माना गया है।

4. सुबह बहुत जल्दी कम रोशनी में तुलसी को छूना या हिलाना अशुभ माना गया है। जब तक सूर्य प्रकाश न हो, तुलसी को छूने से परहेज़ करना चाहिए।

5. कुछ लोग पूजा स्थान पर रखी तुलसी माला को साफ करने के लिए तोड़ देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ऐसा करना एक बड़ा दोष माना गया है। माला को पूरी श्रद्धा से पूजा स्थान पर रहने दें।

6. धार्मिक मान्यता है कि तुलसी के पास कठोर शब्द बोलना, गुस्सा करना या झगड़ा करना अत्यंत अपवित्र माना जाता है। इससे पूजा का फल कम हो जाता है।

एकादशी के दिन क्या करें इस दिन श्री हरि नाम जप करना चाहिए। प्रसाद में खीर या पंचामृत चढ़ाएं और तुलसी की परिक्रमा जरूर करें। इन बातों को अमल करने से भगवान विष्णु और माता तुलसी का आशीर्वाद जातक को प्राप्त होता है।