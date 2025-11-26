Mokshada Ekadashi date 2025 :कब है मोक्षदा एकादशीव्रत, क्यों रखा चाहिए इस एकादशी का व्रत

संक्षेप: Mokshada Ekadashi 2025 : मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं।

मार्गशीर्ष माह में मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। जिस प्रकार नामसे पता चलता है, यह एकादशी का व्रत मोक्ष को देने वाला है। इस साल 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी मनाई जाएगी। सोमवार के दिन इस साल यह एकादशी पड़ रही है, इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा बहुत फलदायी रहने वाली है। सोमवार को श्रीमद्भगवद्गीता के उपदेश दिए जाने का पावन दिवस भी है, जिसे गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है।

क्यों है मोक्षदा एकादशी, क्यों रखना चाहिए इसका व्रत मोक्षदा एकादशी व्र ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से न सिर्फ पापों का क्षय होता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिन्दू परंपरा के अनुसार, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश तो होता ही है, इसके साथ ही आपके पितर जो सद्गति नहीं पाएं, उनके लिए व्रत रखने से उन्हें मोक्ष मिलता है। इसलिए अपने पितरों के लिएयह व्रत जरूर करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि मार्गशीर्ष मास के शुक्लपक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, सभी को उसका व्रत करना चाहिए। उसका पुण्य पितरों को देना चाहिए। उस पुण्यके प्रभाव से उनका नरक से उद्धार होता है।

इस दिन गीता जयंती भी और मौन एकादशी भी इसी दिन धर्मग्रंथों के अध्ययन, गीता पाठ, सत्संग और प्रवचन का आयोजन किया जाता है। दिक पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 नवंबर को रात 09 बजकर 29 मिनट पर शुरू हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 01 दिसंबर को रात 07 बजकर 01 मिनट पर होगा। इसलिए उदयातिथि में 1 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी व्रत किया जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार यह दिन मौन एकादशी के रूप में मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मौन रहकर आत्मचिंतन, उपवास, संयम और ध्यान की साधना करते हैं। जैन तीर्थ पावापुरी सहित कई स्थानों पर एकादशी की सुबह से ही भक्त मौन धारण कर पूजा-अर्चना करेंगे। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह दिन धर्म, भक्ति और आत्मसाधना के लिए अत्यंत शुभ और फलदायी है।