मोहिनी एकादशी और रात्रि जागरण, क्या है इसका महत्व, एकादशी व्रत में रात्रि जागरण क्यों जरूरी?
मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थीं। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर जब देवों और असुरों में विवाद हुआ तो उसके निस्तारण के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने ही मोहिनी रूप
शास्त्रीय वर्णन के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का अवतार रूप थीं। इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को लेकर जब देवों और असुरों में विवाद हुआ तो उसके निस्तारण के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने ही मोहिनी रूप लिया। जिस तिथि पर भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, उस दिन एकादशी थी। तब से यह एकादशी मोहिनी एकादशी के रूप में जानी जाने लगी। वैशाख मास की इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। इस एकादशी में व्रत का संकल्प लेकर शाम को पूजा और कथा करने के बाद रात्रि जागरण का खास महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि जो एकादशी के दिन अच्छे श्रद्धा भक्ति से रात्रि जागरण करना चाहिए, इससे श्रीहरि की भक्ति मिलती है।
एकादशी व्रत में रात्रि जागरण से क्या लाभ मिलता है?
विशेषतः एकादशी की रात में जागकर श्रीहरि की पूजा कर रहे हैं तो इससे आप श्रीहरि को प्रसन्न कर लेंगे। जागरणके समय एक क्षण गोविन्दका नाम लेनेसे व्रतका चौगुना फल होता है, एक पहर तक नामोच्चारण से कोटि गुना फल मिलता है। रात के समय जागरण करके भगवान् के आगे नृत्य करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके पुण्य का फल जन्म से लेकर मृत्युकाल तक देते हैं। अगर जागरण के समय पुराण की कथा पढ़ने के साथ कीर्तन और नाच-गान कराना चाहिए। एकादशी में विष्णु भगवान के लिए के लिए जागरण करने पर एक हजार अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी व्रत रखें तो रात में भगवान का जागरण जरूर करें।
एकादशी व्रत से क्या लाभ
ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत रखने से पिछले पापों के शमन होता है। इस दिन जो व्रत करता है, उसके पाप तो खत्म होते ही हैं, साथ ही उसे सुख-सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि श्रीविष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए प्रभु श्रीराम और राजा युधिष्ठिर ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत किया था। आज एकादशी में ध्रुव योग, अमृत सिद्धि और त्रिपुष्कर योग का दुर्लभ त्रिवेणी संयोग बन रहा है। आज के दिन ठाकुर जी को मोहिनी रूप में तैयार किया जाता है। सुबह-सुबह भगवान का अभिषेक और पूजन होगा आपको बता दें कि अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है।
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लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
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