मोहिनी एकादशी पर इन चीजों के दान से बढ़ेगा धन-धान्य

मोहिनी एकादशी पर इन चीजों के दान से बढ़ेगा धन-धान्य
Mohini Ekadashi ko kya daan kare: पंचांग के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करने से सुख-संपदा में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना उत्तम रहेगा-
Mohini Ekadashi ko kya daan kare, मोहिनी एकादशी पर क्या दान करें : मोहिनी एकादशी पर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। इस दिन ध्रुव योग का संयोग बनेगा। विष्णु भक्तों के लिए एकदशी का दिन विशेष महत्व रखता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम के समय मंदिरों में आरती और भजन-कीर्तन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु की आराधना का अत्यंत शुभ और फलदायी दिन माना जाता है। इस साल की मोहिनी एकदशी का व्रत पंचांग के अनुसार, 27 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु प्रात: काल स्नान-ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से जातकों को लाभ हो सकता है और आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है -
दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?
मोहिनी एकादशी के दिन पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर दान आरंभ करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त में दान करना अति उत्तम रहेगा।
मोहिनी एकादशी पर इन चीजों के दान से बढ़ेगा धन-धान्य
- मेष राशि- मोहिनी एकादशी पर आपको घी और गुड़ का दान करना चाहिए
- वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को मोहिनी एकादशी पर पानी का दान करना चाहिए
- मिथुन राशि- आपको मोहिनी एकादशी पर अनाज और फल का दान करना चाहिए
- कर्क राशि- किसी जरूरतमंद को मोहिनी एकादशी पर वस्त्र दान में दें
- सिंह राशि- मोहिनी एकादशी पर खिचड़ी का दान करें
- कन्या राशि- मोहिनी एकादशी के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं या अन्न का दान करें
- तुला राशि- मोहिनी एकादशी के दिन इत्र या केसर का दान करना चाहिए
- वृश्चिक राशि- मोहिनी एकादशी पर घी और सफेद तिल का दान करें
- धनु राशि- मोहिनी एकादशी पर धनु राशि वाले धन का दान करें
- मकर राशि- मकर राशि वालों को काले तिल और घी का दान करना चाहिए
- कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को मोहिनी एकादशी पर काला तिल और पंचामृत दान में देना चाहिए
- मीन राशि- मोहिनी एकादशी पर खिचड़ी और काला तिल दान कर सकते हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।
विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा