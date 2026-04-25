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मोहिनी एकादशी पर इन चीजों के दान से बढ़ेगा धन-धान्य

Apr 25, 2026 02:48 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mohini Ekadashi ko kya daan kare: पंचांग के अनुसार, 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन कुछ चीजों का दान करने से सुख-संपदा में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना उत्तम रहेगा-

मोहिनी एकादशी पर इन चीजों के दान से बढ़ेगा धन-धान्य

Mohini Ekadashi ko kya daan kare, मोहिनी एकादशी पर क्या दान करें : मोहिनी एकादशी पर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी। इस दिन ध्रुव योग का संयोग बनेगा। विष्णु भक्तों के लिए एकदशी का दिन विशेष महत्व रखता है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की भक्ति करने से व्यक्ति को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। शाम के समय मंदिरों में आरती और भजन-कीर्तन करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी भगवान विष्णु की आराधना का अत्यंत शुभ और फलदायी दिन माना जाता है। इस साल की मोहिनी एकदशी का व्रत पंचांग के अनुसार, 27 अप्रैल के दिन रखा जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालु प्रात: काल स्नान-ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी के दिन किन चीजों का दान करने से जातकों को लाभ हो सकता है और आर्थिक दिक्कतों से राहत मिल सकती है -

दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा?

मोहिनी एकादशी के दिन पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। फिर दान आरंभ करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और अभिजित मुहूर्त में दान करना अति उत्तम रहेगा।

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मोहिनी एकादशी पर इन चीजों के दान से बढ़ेगा धन-धान्य

  1. मेष राशि- मोहिनी एकादशी पर आपको घी और गुड़ का दान करना चाहिए
  2. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को मोहिनी एकादशी पर पानी का दान करना चाहिए
  3. मिथुन राशि- आपको मोहिनी एकादशी पर अनाज और फल का दान करना चाहिए
  4. कर्क राशि- किसी जरूरतमंद को मोहिनी एकादशी पर वस्त्र दान में दें
  5. सिंह राशि- मोहिनी एकादशी पर खिचड़ी का दान करें
  6. कन्या राशि- मोहिनी एकादशी के दिन किसी गरीब को भोजन कराएं या अन्न का दान करें
  7. तुला राशि- मोहिनी एकादशी के दिन इत्र या केसर का दान करना चाहिए
  8. वृश्चिक राशि- मोहिनी एकादशी पर घी और सफेद तिल का दान करें
  9. धनु राशि- मोहिनी एकादशी पर धनु राशि वाले धन का दान करें
  10. मकर राशि- मकर राशि वालों को काले तिल और घी का दान करना चाहिए
  11. कुंभ राशि- कुंभ राशि के लोगों को मोहिनी एकादशी पर काला तिल और पंचामृत दान में देना चाहिए
  12. मीन राशि- मोहिनी एकादशी पर खिचड़ी और काला तिल दान कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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Shrishti Chaubey

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