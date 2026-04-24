Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल को मनाई जाएगी मोहिनी एकादशी, तुलसी जी के इस उपाय से दूर होगी आर्थिक तंगी
Mohini Ekadashi 2026: 27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी पर तुलसी जी से जुड़े कुछ उपाय आर्थिक तंगी दूर करते हैं और परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से...
Mohini Ekadashi 27 April 2026: मोहिनी एकादशी हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाने वाली यह एकादशी समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित किया और अमृत कलश की रक्षा की। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से मोह-माया से मुक्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है।
मोहिनी एकादशी 2026 की तिथि और मुहूर्त
द्रिक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:06 बजे शुरू होगी और 27 अप्रैल 2026 को शाम 6:15 बजे समाप्त होगी। इसलिए मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल 2026, सोमवार को मनाई जाएगी। व्रत का पारण 28 अप्रैल को सुबह किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त और अभिजीत मुहूर्त में विष्णु पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है।
तुलसी मंजरी से धन वृद्धि का उपाय
मोहिनी एकादशी की सुबह स्नान के बाद तुलसी जी की सूखी मंजरी लें। इसे लाल रेशमी कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर रख दें। शास्त्रों के अनुसार, यह सरल उपाय घर में धन की वृद्धि करता है और रुका हुआ पैसा वापस लाता है। धर्म शास्त्रों में तुलसी जी को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होती है।
कर्ज मुक्ति के लिए विष्णु जी का अभिषेक
जो लोग कर्ज के बोझ से परेशान हैं, उन्हें मोहिनी एकादशी की शाम को दूध में तुलसी जी की मंजरी डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय से देवगुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, आय के नए रास्ते खुलते हैं और कर्ज से मुक्ति मिलती है।
घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के उपाय
एक तांबे के लोटे में गंगाजल भरें और उसमें तुलसी की मंजरी डालकर कुछ देर रखें। फिर इस जल को पूरे घर में छिड़कें। यह उपाय घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है, दरिद्रता को भगाता है और परिवार में सुख-समृद्धि लाता है।
मोहिनी एकादशी के दिन इन गलतियों से बचें
मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल ना चढ़ाएं और ना ही उसके पत्ते तोड़ें। इस दिन चावल और तामसिक भोजन से परहेज करें। एकादशी के दिन झूठ बोलने, गुस्सा करने और नकारात्मक बातें करने से बचें।
मोहिनी एकादशी का महत्व
मोहिनी एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि मोह-माया से मुक्ति का दिन है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा, तुलसी मंजरी के उपाय और सात्विक जीवन से व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। जो लोग नियमित रूप से इस एकादशी का व्रत रखते हैं, उनके जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती है और सुख-समृद्धि आती है।
27 अप्रैल 2026 को मोहिनी एकादशी का व्रत रखकर इन सरल उपायों को अपनाएं। मेहनत के साथ धार्मिक अनुशासन से आपकी किस्मत जरूर चमकेगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंNavaneet Rathaur
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