मिथुन साप्ताहिक राशिफल 18-24 अक्टूबर 2026: शुरुआत में बढ़ेगी उलझन, 21 अक्टूबर से चमकेगी किस्मत, करियर में मिलेगी नई दिशा

Mithun Saptahik Rashifal 18-24 October 2026: मिथुन राशि वालों के लिए 18 से 24 अक्टूबर का सप्ताह शुरुआत में कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। कामकाज में उलझन और फैसले लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन 21 अक्टूबर के बाद परिस्थितियों में सुधार के संकेत हैं।

Mithun Saptahik Rashifal, Gemini Weekly Horoscope 18-24 October 2026: मिथुन राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत संबंधों और लोगों की प्रतिक्रिया से होगी। चंद्रमा धनु राशि में आपके सातवें भाव में रहेगा। इसलिए जीवनसाथी, पार्टनर, क्लाइंट और सहयोगी आपकी मानसिक स्थिति पर सामान्य से ज्यादा असर डालेंगे। शुरुआती दिनों में छोटी चिंता, देरी या निराशाजनक संदेश मन को जरूरत से ज्यादा उलझा सकता है। हर ठंडी प्रतिक्रिया को बड़ा संकेत न बनाएं। सूर्य, बुध और वक्री शुक्र तुला में आपके पांचवें भाव में हैं। इसलिए रचनात्मकता, पढ़ाई, बच्चों, प्रेम और व्यक्तिगत योजना सक्रिय है। मंगल और गुरु कर्क के दूसरे भाव में परिवार, पैसा और भाषा को ताकत दे रहे हैं, लेकिन बोलने में जल्दबाजी से तनाव भी बढ़ सकता है। 18 अक्टूबर शाम के बाद चंद्रमा मकर के आठवें भाव में आएगा। यहीं से शुरुआती मानसिक भारीपन थोड़ा बढ़ सकता है। देरी, अचानक खर्च या किसी बात का छिपा पक्ष ध्यान खींचेगा। यात्रा और काम में सावधानी रखें। 21 अक्टूबर सुबह के बाद चंद्रमा कुंभ के नवम भाव में जाएगा। यही सप्ताह का राहत वाला मोड़ है। आत्मविश्वास लौटेगा, पढ़ाई और काम में दिशा साफ होगी और किसी गुरु, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति की सलाह मदद कर सकती है। 23 अक्टूबर दोपहर के बाद चंद्रमा मीन के दसवें भाव में आएगा। करियर, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी मजबूत होगी। सप्ताह का अंत शुरुआत से बेहतर दिखता है। शनि दसवें भाव में वक्री होने से पुराने काम या अधूरी जिम्मेदारी फिर सामने आ सकती है, लेकिन इस बार आप उसे व्यवस्थित तरीके से संभाल पाएंगे।

मिथुन राशि का साप्ताहिक लव राशिफल शुरुआत में रिश्तों को धैर्य चाहिए। सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी को केंद्र में लाता है, लेकिन अगले ही चरण में चंद्रमा आठवें भाव में जाएगा। इसलिए छोटी बात तेजी से भावनात्मक हो सकती है। देर से जवाब, घरेलू टिप्पणी या अलग राय को व्यक्तिगत अस्वीकार न मानें। पांचवें भाव में वक्री शुक्र आकर्षण और पुराने भावनात्मक प्रश्न दोनों बढ़ा सकता है। किसी पुराने रिश्ते की तुलना वर्तमान साथी से करना नुकसान करेगा। जो बात अभी सामने है, उसी पर बात करें। सिंगल लोगों को भी किसी नए परिचय पर जल्द निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। 21 अक्टूबर के बाद नवम भाव का चंद्रमा वातावरण को नरम करेगा। साथ में यात्रा, पूजा, बाहर निकलना या किसी शांत जगह समय बिताना संबंध में गर्माहट लौटा सकता है। प्रेम संबंध में बातचीत सहज होगी और गलतफहमी कम हो सकती है। 23 अक्टूबर के बाद काम की जिम्मेदारी बढ़ेगी, इसलिए समय का संतुलन जरूरी होगा। साथी से व्यावहारिक मदद या घर की किसी योजना में समर्थन मिल सकता है। परिवार या संपत्ति से जुड़ी कोई बात भी बेहतर दिशा में जा सकती है। 24 अक्टूबर को बुध वक्री होने के करीब पुराने संदेश, अधूरी योजना या प्रेम से जुड़ा निर्णय फिर सोचने की जरूरत दे सकता है। भावनात्मक बातों में जल्दी से अंतिम घोषणा न करें।

मिथुन राशि का साप्ताहिक करियर राशिफल काम की शुरुआत थोड़ी रुकावट वाली हो सकती है। मीटिंग का समय, अटैचमेंट, यात्रा और जरूरी दस्तावेज दोबारा देखना उपयोगी होगा। मंगल दूसरे भाव में है, इसलिए आपकी भाषा तेज और असरदार होगी। वही ताकत अधीर जवाब में बदल जाए तो ऑफिस की छोटी बात बढ़ सकती है। मशीन, वाहन या फील्ड वर्क करने वाले लोग साधारण सावधानी रखें। 21 अक्टूबर के बाद नवम भाव का चंद्रमा पढ़ाई, प्रस्तुति, परीक्षा, शिक्षण और विश्लेषण के लिए अच्छा समर्थन देता है। जो विषय मुश्किल लग रहा था, उसमें अचानक पकड़ बनने लगेगी। 23 अक्टूबर के बाद दसवें भाव की सक्रियता करियर को मजबूत करेगी। प्रभावशाली व्यक्ति, वरिष्ठ, मेंटर या ऐसा संपर्क मिल सकता है जिसकी सलाह आगे उपयोगी हो। कारोबारियों के लिए नई योजना पर बात, प्रस्ताव भेजना या रुका विचार फिर खोलना अच्छा रहेगा। शनि दसवें भाव में वक्री है। इसलिए नई चीज शुरू करने के साथ पुराने अधूरे काम पूरा करना भी जरूरी होगा। छात्रों को सप्ताह के अंतिम हिस्से में ध्यान बेहतर मिलेगा। बुध 24 अक्टूबर को वक्री होगा, इसलिए परीक्षा फॉर्म, एडमिशन, मेल, प्रोजेक्ट फाइल और समय सीमा पर विशेष ध्यान रखें। तेज दिमाग का सबसे अच्छा उपयोग जांच में होगा, जल्दबाजी में नहीं।

मिथुन राशि का साप्ताहिक आर्थिक राशिफल सप्ताह की शुरुआत में पैसा संभालना जरूरी है। निराशा या तनाव में खरीदारी, ऑनलाइन खर्च या जोखिम लेने से बचें। मंगल और गुरु दूसरे भाव में आय और परिवार के संसाधन को सक्रिय कर रहे हैं। मेहनत से कमाई का रास्ता बना रहेगा, लेकिन उसी के साथ खर्च भी बढ़ सकता है। शुरुआती हिस्से में निवेश के लिए उत्साह कम रखें। आठवें भाव का चंद्रमा उधार, टैक्स, बीमा, साझा पैसा या पुराने भुगतान की समीक्षा के लिए अच्छा है। पहले हिसाब साफ करें, फिर नया कदम लें। 21 अक्टूबर के बाद वित्तीय माहौल सुधर सकता है। रुका भुगतान, कमीशन, अतिरिक्त आय या किसी अवसर में प्रगति दिख सकती है। यात्रा, अध्ययन या संपर्क के जरिए भी भविष्य की कमाई का रास्ता बन सकता है। 23 अक्टूबर के बाद करियर से आय का भरोसा बढ़ेगा। कारोबारियों को विस्तार की बातचीत मिल सकती है। जीवनसाथी या परिवार से जुड़ा कोई व्यावहारिक लाभ भी संभव है। फिर भी घर की जरूरत, मां की सुविधा या संपत्ति पर खर्च हो सकता है। 24 अक्टूबर के बुध वक्री होने के बाद निवेश की शर्तें, फीस, बिल और हस्ताक्षर दोबारा पढ़ें। अच्छा भाग्य तब टिकेगा जब रिकॉर्ड साफ रहेगा और जोखिम सीमा में रहेगा।

मिथुन राशि का साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल पहले दो दिन शरीर से ज्यादा मन को संभालना होगा। रास्ते पर जल्दी न करें। थकान में वाहन चलाना, चलते हुए फोन देखना या मशीन के साथ ध्यान भटकाना ठीक नहीं है। हल्का खिंचाव, शरीर में भारीपन या मूड नीचे हो तो आराम और स्ट्रेचिंग लें। इसे डर का विषय न बनाएं। नियमित पानी, नींद और समय पर भोजन ज्यादा काम करेंगे। आठवें भाव का चंद्रमा शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करने की सलाह देता है। 21 अक्टूबर के बाद स्वास्थ्य में हल्कापन महसूस होगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिनचर्या सुधारना आसान होगा। कमरे और कार्यस्थल की सफाई, नियमित भोजन और स्क्रीन समय कम करना भी मानसिक राहत देगा। सप्ताह के अंत में काम बढ़ेगा, लेकिन मन ज्यादा स्थिर रहेगा। पिता या किसी बड़े की स्थिति में सुधार से तनाव कम हो सकता है। मां या घर के किसी सदस्य की देखभाल के कारण भावनात्मक जिम्मेदारी बढ़ सकती है। अपनी नींद न छोड़ें। शांत समय, हल्का भोजन और सीमित सामाजिक कार्यक्रम आपको अगले सप्ताह के लिए बेहतर स्थिति में रखेंगे।