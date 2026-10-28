मिथुन राशिफल 28 अक्टूबर: उच्च के गुरु चमकाएंगे किस्मत? पैसों के मामले में रहें सतर्क
Gemini Horoscope Today 2026 : मिथुन राशि के जातकों पर आज उच्च के गुरु का असर दिखने वाला है। इसके अलावा कई और ग्रहों का असर रहेगा। बस पैसों के मामले में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी।
Aaj ka Mithun Rashifal 28 October 2026 : 28 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के बारहवें भाव में रहेगा। खर्च, निजी काम और आराम की जरूरत अधिक ध्यान खींच सकती है। इसका अर्थ नुकसान तय होना नहीं, बल्कि ऊर्जा और संसाधनों का हिसाब रखना है। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम में जवाबदेही और निरंतर गुणवत्ता महत्वपूर्ण रहेंगी, इसलिए थकान के बावजूद हर जिम्मेदारी अकेले उठाना उचित नहीं होगा। जरूरी काम पहले तय करें और बाकी के लिए स्पष्ट समय मांगें। किसी बात से दूरी बनाने की इच्छा हो तो बिना बताए अनुपलब्ध होने के बजाय अपनी स्थिति समझा दें। कम व्यस्त दिखना हमेशा कम योगदान देना नहीं होता।
मिथुन राशि का करियर आज कैसा होगा?
पीछे रह गया काम समेटने और दस्तावेज व्यवस्थित करने से शुरुआत कर सकते हैं। यदि कार्यालय में कई काम एक साथ आएं तो संबंधित व्यक्ति से प्राथमिकता लिखित रूप में स्पष्ट कराएं। इससे अनावश्यक दोहराव घटाने में मदद मिलेगी। आपके राशि स्वामी बुध तुला राशि के पांचवें भाव में वक्री हैं। प्रस्तुति, रचनात्मक मसौदे या अध्ययन की पुरानी गलती पर लौटना उपयोगी हो सकता है। इसे हर योजना रुकने का संकेत न मानें। विद्यार्थी नया अध्याय जोड़ने से पहले पिछले अभ्यास की कमजोरियां पहचानें और बिना उत्तर देखे प्रश्न हल करें। राहु कुंभ राशि के नौवें भाव में और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़े सिद्धांत या सलाह को वास्तविक अभ्यास और स्पष्ट संवाद से जोड़ने की जरूरत रखती है। किसी दावे का मूल स्रोत भी जांचें।
मिथुन राशि के लिए पैसों की स्थिति कैसी होगी?
खर्च का अनुमान वास्तविक बिल देखकर बनाएं, केवल मन में जोड़ी गई रकम से नहीं। गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। उपलब्ध धन का विवेकपूर्ण उपयोग, परिवार के साथ संयत आर्थिक बातचीत और उपयोगी शिक्षा पर विचार सहायक हो सकते हैं। फिर भी इससे हर अतिरिक्त खर्च उचित नहीं हो जाता। नियमित भुगतान, छोटी खरीद और स्वतः कटने वाली सदस्यताओं की समीक्षा करें। यदि किसी को उधार देना हो तो अपनी जरूरतें सुरक्षित रखने के बाद ही राशि तय करें। निवेश के लिए पैसा निकालते समय आवश्यक भुगतान अलग रखें। खरीद टालना तब उपयोगी है जब उसकी जरूरत अस्पष्ट हो या जानकारी अधूरी हो। केवल छूट देखकर बजट न बढ़ाएं।
मिथुन राशि की लव लाइफ आज कैसी होगी?
थकान में बातचीत कम करने की इच्छा हो सकती है। इसे साथी या परिवार पर नाराजगी की तरह व्यक्त करने के बजाय सीधे कहें कि कुछ निजी समय चाहिए। यदि भाई, बहन या किसी परिचित की बात खटके तो उनकी मंशा का अनुमान न लगाएं। पहले संबंधित घटना और तथ्य पूछें। दांपत्य में किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा करनी हो तो एक ही विषय तक सीमित रहें। तुलना और कटाक्ष समाधान कठिन बना सकते हैं। नए संबंध में संदेशों की संख्या से निकटता न मापें। दूसरे व्यक्ति की सुविधा और अपने भावनात्मक आराम का ध्यान रखें। छोटा लेकिन ध्यानपूर्वक किया गया संवाद लंबी अधूरी बातचीत से अधिक उपयोगी हो सकता है।
मिथुन राशि की हेल्थ आज कैसी होगी?
आराम को काम पूरा होने के बाद मिलने वाला पुरस्कार न बनाएं। यदि नींद कम हुई है तो अतिरिक्त गतिविधियां घटाएं और जरूरी जिम्मेदारियों के बीच विराम रखें। देर तक स्क्रीन देखने या लगातार संदेश जांचने से बचें। संतुलित भोजन, पर्याप्त पानी और सहज शारीरिक गतिविधि सामान्य देखभाल में सहायक हैं। किसी तकलीफ को केवल तनाव मानकर अनदेखा न करें और छोटी असुविधा से बड़ा निष्कर्ष भी न निकालें। लक्षण बने रहें तो चिकित्सक से बात करें। मन को शांत करने के लिए परिचित संगीत या कुछ देर शांत बैठना चुन सकते हैं, बिना खुद पर अतिरिक्त दबाव डाले।
मिथुन काशि का शुभ अंक
५
मिथुन राशि का शुभ रंग
हरा
मिथुन राशि का शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
मिथुन राशि वाले क्या करें
खर्च और ऊर्जा दोनों का छोटा हिसाब रखें। जरूरी काम पूरा होने पर उसकी स्थिति संबंधित व्यक्ति को बताएं। भुगतान की रसीद संभालें और किसी विश्वसनीय स्रोत से मिली जानकारी पढ़कर ही आगे साझा करें।
मिथुन राशि वाले क्या न करें
थकान में खरीदारी, बहस या बड़ा वादा न करें। परिवार के किसी सदस्य के इरादे पर बिना प्रमाण आरोप लगाने से बचें। काम की देरी छिपाने के लिए ऐसी समयसीमा न दें जिसे निभाना कठिन हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र