Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिथुन राशि से कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर, 22 जून से इन 3 राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Mithun rashi se kark rashi me budh gochar 2026 : बुध के गोचर करने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र की कर्क राशि में बुध के गोचर करने से किन राशियों के अच्छे दिन आ सकते हैं। 

मिथुन राशि से कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर, 22 जून से इन 3 राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

Mithun rashi se kark rashi me budh gochar, बुध गोचर राशिफल : बुध वर्तमान समय में आर्द्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही मिथुन राशि में बुध विराजमान हैं। जल्द ही बुध गोचर कर राशि बदलने जा रहे हैं। इस बार चंद्र की राशि में बुध की एंट्री होने जा रही है। हिन्दू पंचांग के अनुसार, 22 जून 2026 के दिन बुध का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है। इस राशि में बुध 7 जुलाई तक विराजने वाले हैं। बुध के गोचर करने से मेष से लेकर मीन राशि पर प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसे में आइए जानते हैं चंद्र की कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध के गोचर करने से किन राशियों के अच्छे दिन आ सकते हैं-

मिथुन राशि से कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर, 22 जून से इन 3 राशियों को होगा प्रॉफिट ही प्रॉफिट

मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?

चंद्र की कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से मिथुन राशि के जातकों को खुशखबरी मिल सकती है। इस समय बिजनेस करने वालों को अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स और ज्यादा निखरेगा। इस दौरान ट्रैवल करना आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपके दिमाग में कई इनोवेटिव विचार आ सकते हैं।

कन्या राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?

कन्या राशि के जातकों को चंद्र की कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से फायदा हो सकता है। कला से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास माना जा रहा है। किसी ट्रिप पर जाने का प्लान भी बन सकता है। आपको अपने बॉस व गुरु का पूरा सपोर्ट मिलेगा। काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लंबे समय से रुकी हुई कोई डील आगे बढ़ सकती है।

ये भी पढ़ें:8 जून से सूर्य की तरह रौशन होगा इन राशियों का भाग्य, होगा सूर्य का गोचर
ये भी पढ़ें:6 दिन बाद इन राशियों पर होगी धन की बारिश, चंद्र की राशि में होगा शुक्र गोचर

मकर राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर कैसा रहेगा?

चंद्र की कर्क राशि में ग्रहों के राजकुमार बुध का गोचर होने से मकर राशि के जातकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकता है। अचानक कोई बड़ी डील हासिल हो सकती है। सोशल कनेक्शन में वृद्धि होगी। धार्मिक चीजों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। आप काफी क्रिएटिव महसूस करेंगे। आप अपनी जुबान से दूसरों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। पॉजिटिव माहौल का एहसास करेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:आज इन 5 राशियों के लाइफ में होगा पैसों का आगमन, इन राशियों का मन रहेगा परेशान
ये भी पढ़ें:16 दिन बाद से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शनि के नक्षत्र में गुरु गोचर
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Mercury Transit budh Gochar Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने