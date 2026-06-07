मिथुन राशि में सूर्य के प्रवेश से इन 5 राशियों को होगा जबरदस्त फायदा, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ
जून के महीने में एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। संयोग की बात यह है कि बुध पहले से ही इस राशि में मौजूद रहेंगे। ऐसे में सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है।
जून के महीने में एक बड़ा ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। संयोग की बात यह है कि बुध पहले से ही इस राशि में मौजूद रहेंगे। ऐसे में सूर्य और बुध की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में शुभ माना जाता है।
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस ग्रह स्थिति का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन मिथुन, सिंह, कन्या, तुला और कुंभ राशि के लोगों को इसका ज्यादा फायदा मिल सकता है। करियर, कारोबार और पैसों से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है।
मिथुन राशि वालों का बढ़ सकता है दबदबा
मिथुन राशि के लोगों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। कामकाज में आपकी बात सुनी जा सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं। लंबे समय से रुके काम आगे बढ़ सकते हैं।
सिंह राशि वालों को मिल सकता है आर्थिक लाभ
सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय कमाई के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। आय बढ़ाने के नए मौके भी सामने आ सकते हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
कन्या राशि वालों को मिलेगा मेहनत का फल
कन्या राशि के लोगों को अपने काम का फायदा मिल सकता है। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे लोगों को अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। व्यापार में भी कुछ नए मौके मिल सकते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं।
तुला राशि वालों का साथ देगा भाग्य
तुला राशि के लोगों के लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। जिन कामों में बार-बार रुकावट आ रही थी, उनमें गति देखने को मिल सकती है। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और उसका फायदा भी मिल सकता है।
कुंभ राशि वालों को मिल सकती है खुशखबरी
कुंभ राशि के छात्रों के लिए यह समय अच्छा माना जा रहा है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का नतीजा मिल सकता है। निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही है। परिवार की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
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