सूर्य गोचर 2026: इन 5 राशियों के लिए अच्छा रह सकता है समय, नौकरी-कारोबार में मिल सकते हैं लाभ
ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को मान-सम्मान और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, जबकि बुध का संबंध बुद्धि और व्यापार से होता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 15 जून 2026 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में बुध पहले से मौजूद हैं, जिससे दोनों ग्रह एक साथ आ जाएंगे।
वैदिक ज्योतिष में सूर्य को मान-सम्मान, आत्मविश्वास और पद का कारक माना जाता है। वहीं बुध का संबंध बुद्धि, बातचीत और कारोबार से जोड़ा जाता है। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, 15 जून 2026 को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में बुध पहले से मौजूद हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति बनेगी।
ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लोगों को कामकाज, धन और करियर से जुड़े मामलों में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं।
मिथुन राशि
सूर्य का गोचर आपकी ही राशि में होने जा रहा है। इस दौरान आत्मविश्वास बढ़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं। लोगों के बीच आपकी पहचान मजबूत हो सकती है।
सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में राहत देने वाला रह सकता है। आय बढ़ाने के कुछ नए मौके मिल सकते हैं। अगर आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसे वापस मिलने की संभावना बन सकती है। कामकाज में भी स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है।
कन्या राशि
कन्या राशि के लोगों को करियर से जुड़े मामलों में फायदा मिल सकता है। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय ठीक माना जा रहा है।
तुला राशि
तुला राशि वालों के कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं। काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है। नई जगहों और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। करियर के मामले में भी स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि के लोगों के लिए यह समय पढ़ाई, करियर और निवेश से जुड़े मामलों में अच्छा माना जा रहा है। छात्रों को मेहनत का परिणाम मिल सकता है। परिवार की तरफ से भी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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