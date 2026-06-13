15 जून को बनेगा त्रिग्रही राजयोग, इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन
15 जून को सूर्य का मिथुन राशि में प्रवेश होने जा रहा है। बुध और चंद्रमा मिथुन राशि में पहले से ही विराजमान हैं। तीन ग्रहों के एक साथ आने से त्रिग्रही राजयोग बनेगा। यह संयोग 17 जून तक रहेगा। इस योग से कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे।
जून महीने में ग्रहों की चाल में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि में पहले से बुध और चंद्रमा मौजूद रहेंगे। ऐसे में तीन ग्रह एक साथ आ जाएंगे और त्रिग्रही राजयोग बनेगा। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार यह संयोग 17 जून तक रहेगा। इसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन कुछ राशियों के लोगों को इस दौरान ज्यादा अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। खासकर नौकरी, कारोबार और पैसों के मामलों में फायदा मिलने के संकेत हैं।
मिथुन राशि वालों के लिए रह सकता है खास समय
मिथुन राशि में ही यह योग बन रहा है, इसलिए इस राशि के लोगों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की बात कही जा रही है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ऑफिस में आपके काम की तारीफ हो सकती है। अगर कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है तो उसके मिलने की उम्मीद बन सकती है। कारोबार करने वालों के लिए भी समय अच्छा माना जा रहा है। कुछ नए मौके मिल सकते हैं, जिनसे आगे फायदा हो सकता है।
सिंह राशि वालों को मिल सकते हैं नए मौके
सिंह राशि के लोगों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। आमदनी बढ़ाने के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं। परिवार में भी माहौल अच्छा रह सकता है। लंबे समय से मन में चल रही कोई इच्छा पूरी होने की संभावना है।
कन्या राशि वालों को मेहनत का मिल सकता है फल
कन्या राशि के लोगों के लिए यह योग करियर के लिहाज से अच्छा माना जा रहा है। नौकरी में आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। आपके काम पर लोगों की नजर पड़ सकती है। व्यापार करने वाले लोगों को नए काम या नए ग्राहकों से फायदा मिल सकता है। अगर कोई पुराना मामला अटका हुआ है तो उसमें भी राहत मिलने की उम्मीद है। मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है।
तुला राशि वालों का साथ दे सकती है किस्मत
तुला राशि के लोगों के लिए यह समय भाग्य का साथ लेकर आ सकता है। लंबे समय से रुके कुछ काम आगे बढ़ सकते हैं। कई मामलों में चीजें आपके पक्ष में जाती दिख सकती हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा माना जा रहा है। किसी परीक्षा या प्रतियोगिता में मेहनत का फायदा मिल सकता है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
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करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
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एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
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