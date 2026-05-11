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14 मई से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शुक्र और बुध की चाल बदलने से होंगे बड़े बदलाव

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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14 मई 2026 को बुध और शुक्र एक साथ राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र मिथुन राशि में और बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र और बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

14 मई से शुरू होंगे इन राशियों के अच्छे दिन, शुक्र और बुध की चाल बदलने से होंगे बड़े बदलाव

ज्योतिषशास्त्र में शुक्र और बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। शुक को प्रेम, विवाह, सौंदर्य, विलासिता, भौतिक सुख-सुविधाओं और धन-वैभव का कारक ग्रह माना जाता है। यह जीवन में सुख, कला, संगीत और चमकदार चीजों का प्रतिनिधित्व करता है और इसे भोग-विलास का स्वामी भी कहा जाता है। वहीं बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्कशक्ति और संचार का कारक ग्रह कहा जाता है। यह ज्ञान, गणितीय कौशल, युवावस्था और त्वचा का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध और शुक्र के शुभ होने पर व्यक्ति का भाग्योदय हो जाता है। 14 मई 2026 को बुध और शुक्र एक साथ राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इस दिन शुक्र मिथुन राशि में और बुध वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र और बुध के राशि परिवर्तन करने से कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा।

इन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

वृषभ राशि

इस समय आपके कई काम धीरे-धीरे पटरी पर आते दिख सकते हैं। नौकरी करने वालों को ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने की भी उम्मीद है। कारोबार में पहले के मुकाबले स्थिति बेहतर रहेगी। घर-परिवार में भी माहौल थोड़ा हल्का रहेगा और मन की टेंशन कम हो सकती है।

मिथुन राशि

यह समय आपके लिए काफी अच्छा माना जा रहा है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और काम में आपकी मेहनत दिखने लगेगी। नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को अच्छा मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वालों को नए लोगों से फायदा हो सकता है। रिश्तों में भी पहले से मिठास बढ़ेगी।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को इस दौरान किस्मत का साथ मिल सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ने लगेंगे। नौकरी और कारोबार दोनों में अच्छे मौके मिल सकते हैं। अगर लंबे समय से किसी काम में मेहनत कर रहे थे तो उसका फायदा अब दिख सकता है। घर का माहौल भी पहले से बेहतर रहेगा।

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए यह समय राहत लेकर आ सकता है। जो काम काफी समय से अटका हुआ था, उसमें अब गति दिख सकती है। पढ़ाई, इंटरव्यू या नौकरी से जुड़े मामलों में अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोगों को यात्रा का मौका भी मिल सकता है। पैसों की स्थिति पहले से संभली हुई महसूस होगी।

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आगे बढ़ने वाला रह सकता है। कारोबार में नई योजना फायदा दे सकती है। नौकरी करने वालों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार और रिश्तों में चल रही गलतफहमियां धीरे-धीरे कम होंगी। मेहनत का असर भी अब दिखना शुरू हो सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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