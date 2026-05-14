मिथुन राशि में शुक्र का गोचर, शनि जयंती से पहले ग्रहों की हलचल, किस राशि वालों को मिलेगा लाभ?
मिथुन राशि में शुक्र का गोचर, शनि जयंती से पहले ग्रहों की हलचल, किस राशि वालों को मिलेगा लाभ?
शुक्र वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। शुक्र सिर्फ लग्जरी और खुशियां नहीं देते हैं, ये बैलेंस, स्टेबिलिची, अच्छा भाग्य भी देते हैं। आज के जमाने में सभी प्यार कंफर्ट, सुविधा और आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए शुक्र का गोचर जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपका शुक्र मजबूत है तो प्यार आपकी लाइफ में बिना एफर्ट के आएगा। रिलेशनशिप में आप बैलेंस रहेंगे। अगर खराब है तो रिलेशनशिप में दिक्कतें रहेंगी।
शनि जयंती पर कैसी है ग्रहों की हलचल
16 मई को शनि जयंती है। इस दिन शनि अमावस्या भी है। ऐसे में शनि जयंती से तीन दिन पहले से ग्रहों की हलचल शुरू हो गई है। एक के बाद एक कई ग्रह एक ही राशि में जा रहे है, जो कई राशियों के लिए परिवर्तन लाएगा। सबसे पहले शुक्र मिथुन राशि में जा रहे हैं, आज 14 मई को , इससे पहले 13 मई को मंगल पहले ही इस राशि में आ गए हैं। इसके बाद 15 मई को बुध वृषभ राशि में जा रहे हैं, इसके साथ 15 मई को सूर्य भी वृषभ राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि में शुक्र का इस राशि में जाना बहुत फल देने वाला कहा जाएगा। वहीं बुध और सूर्य की भी इस राशि में युति बनने से कई राशियों को लाभ मिलेगा। अब कई बड़े ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे और शुक्र मिथुन राशि में रहेंगे। इस प्रकार ग्रहों का संयोग बहुत खास रहने वाला है। इस दौरान किन राशियों को लाभ होगा , यहां जानें
किन राशियों के लिए रहेगी फायदेमंद
मिथुन राशि वालों को इस समय अच्छा लाभ होगा, इस राशि के लोगों के लिए समय अच्छा है, पैसा तो इस समय में मिलेगा, लवलाइफ भी शानदार रहेगी। शुक्र के इस राशि में आने से फैसले और लग्जरी दोनों से आप मजबूत नजर आएंगे।
वृषभ राशि के लिए भी अच्छा योग है, इस राशि में सूर्य और बुध आएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके लिए समय अच्छा है, कई तरीकों से आपको इनदोनों ग्रह और शुक्र का लाभ मिलेगा, जो आर्थिक स्थिति को अच्छा करेगा।
कर्क और मेष राशि के लिए भी इस योग से अच्छे लाभ के आसार है। करियर में आपको पहचना मिलेगी, आप मजबूत स्थिति में रहेंगे और आपके लिए अच्छे योग हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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