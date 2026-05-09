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धन के दाता शुक्र करेंगे मिथुन में गोचर, इन 5 राशियों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, 23 दिन रहेंगे वरदान समान

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में प्रेम, सुख-सुविधा, पैसा, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। मई महीने में शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2026 को शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर 8 जून 2026 तक रहेगा।

धन के दाता शुक्र करेंगे मिथुन में गोचर, इन 5 राशियों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार, 23 दिन रहेंगे वरदान समान

शुक्र ग्रह को वैदिक ज्योतिष में प्रेम, सुख-सुविधा, पैसा, आकर्षण और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। मई महीने में शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2026 को शुक्र वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का यह गोचर 8 जून 2026 तक रहेगा। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार शुक्र का मिथुन राशि में जाना कुछ राशियों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। खासतौर पर धन, प्रेम संबंध, करियर और सामाजिक जीवन में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

ज्योतिष में शुक्र और बुध की मित्रता को अच्छा माना जाता है। ऐसे में मिथुन राशि में शुक्र का गोचर कई लोगों के लिए नई संभावनाएं लेकर आ सकता है। करीब 23 दिनों तक कुछ राशियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है।

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए यह समय सामाजिक रूप से मजबूत रहने वाला माना जा रहा है। लोगों के बीच आपकी पहचान और प्रभाव बढ़ सकता है। बातचीत का तरीका लोगों को प्रभावित करेगा। नौकरी और कारोबार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा। कई लोगों को यात्रा का मौका भी मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। जो लोग कला, मीडिया, मार्केटिंग या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा फायदा मिलने की संभावना है। प्रेम जीवन में भी नजदीकियां बढ़ सकती हैं। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा।

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर आर्थिक रूप से राहत देने वाला साबित हो सकता है। धन भाव में शुक्र का प्रभाव होने से आय बढ़ने के संकेत हैं। नौकरी में नई जिम्मेदारी या पद मिलने की संभावना है। कारोबार करने वालों को भी फायदा हो सकता है। बैंक बैलेंस मजबूत होने की संभावना है। परिवार में किसी शुभ काम की चर्चा हो सकती है। अविवाहित लोगों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। इस दौरान आपकी बातों का असर लोगों पर ज्यादा रहेगा।

सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए यह समय लंबे समय से रुकी हुई इच्छाओं को पूरा करने वाला माना जा रहा है। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। ऑफिस में वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। करियर में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी मजबूती आएगी। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके लिए यह समय अच्छा रह सकता है। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होने के संकेत हैं।

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धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन धन और रिश्तों दोनों में फायदा दे सकता है। पार्टनरशिप में काम करने वाले लोगों के लिए समय खास अच्छा रहेगा। नई डील या नया काम मिलने की संभावना है। व्यापार में मुनाफा बढ़ सकता है। घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में भी सुधार दिख सकता है। पार्टनर के साथ पुरानी नाराजगी खत्म हो सकती है।

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मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी कर सकता है। इस दौरान वाहन, घर या किसी महंगी चीज की खरीदारी का योग बन सकता है। यात्रा के अवसर मिल सकते हैं। करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। कई लोग अपने रहन-सहन और लाइफस्टाइल पर खर्च कर सकते हैं। मानसिक रूप से भी यह समय पहले से बेहतर महसूस करा सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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