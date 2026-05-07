बुध मंगल की राशि में, शुक्र बुध की राशि में होकर इन 4 राशियों के लिए लगाएंगे खुशियों की झड़ी
चन्द्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु- ये सब क्रमशः एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह हैं। यह ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते है और अगर ये सूर्य, मंगल, शनि तथा राहू की राशि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल देते हैं।
चन्द्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु- ये सब क्रमशः एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह हैं। यह ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते है और अगर ये सूर्य, मंगल, शनि तथा राहू की राशि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल देते हैं। इसलिए ध्यान दें कि फल का विचार करते समय केतु को प्रायःपापग्रह माना जाता है, परन्तु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में की जाती है। इस समय केतु सूर्य की राशि में हैं और बुध मंगल की मेष राशि में हैं, ऐसे में यहां राशियों को अच्छे फल नहीं मिलेगें, लेकिन बुध जब वृषभ राशि में जाएंगें, जो शुक्र की राशि है, तो अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं शुक्र भी अभी अपनी राशि में हैं और 14 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को शुक्र बुध की राशि मिथुन में जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए अच्छे फल देंगे, क्योंकि बुध और शुक्र की जोड़ी अच्छे फल देती है। शुक्र इस राशि में 8 जून तक यानी काफी लंबे समय के लिए रहेंगे। आइए जानें शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लाभ लाएगा।
वृषभ राशि के लिए क्या है शुभ फल
वृषभ राशि के लिए निवेश को लेकर अच्छा समय है, पैसा लग्जरी चीजों में खर्च ना करके, घर, कार आदि में निवेश करें। आपके लिए ट्रेडिंग लाभ देने वाली रहेगी, इस समय पिछला निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता हैं।आपको अपने पार्टनर से अपने इमोशंस अच्छे से जाहिर करने होंगे।
कर्क राशि के लिए शुक्र क्या फल देंगे
कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर सही जगह पैसा खर्च कराएगा। आपको इस समय आर्थिक लेन-देन सोच समझकर करना है। बिजनेसमैन पार्टनरशिप और प्रॉफिट से धन पाएंगे, इससे बिजनेस और दोड़ेगा।
कन्या राशि के लिए शुक्र क्या फल देंगे
कन्या राशि के लिए शुक्र का मिथुन गोचर अच्छा फल देगा, बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है, इसलिए शुक्र का इनकी राशि में जाना दोनों के लिए अच्छे लाभ के योग बनाएगा। करियर में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। लवलाइफ और भी शानदार होगी।
कर्क राशि के लिए शुक्र क्या फल लाए हैं
मीन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर कड़ी मेहनत का शुभ फल देने वाला साबित होगा, आपकी किसी प्रोपर्टी के दाम बढ़ेंगे। काम से संबंधित यात्रा करेंगे।
डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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