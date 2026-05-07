Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बुध मंगल की राशि में, शुक्र बुध की राशि में होकर इन 4 राशियों के लिए लगाएंगे खुशियों की झड़ी

May 07, 2026 11:38 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

चन्द्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु- ये सब क्रमशः एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह हैं। यह ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते है और अगर ये सूर्य, मंगल, शनि तथा राहू की राशि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल देते हैं।

बुध मंगल की राशि में, शुक्र बुध की राशि में होकर इन 4 राशियों के लिए लगाएंगे खुशियों की झड़ी

चन्द्रमा, बुध, शुक्र, केतु तथा गुरु- ये सब क्रमशः एक दूसरे से अधिक शुभ ग्रह हैं। यह ग्रह यदि अपनी राशियों में बैठे हों तो अधिक शुभ फल देते है और अगर ये सूर्य, मंगल, शनि तथा राहू की राशि में बैठे हो तो अल्प शुभ फल देते हैं। इसलिए ध्यान दें कि फल का विचार करते समय केतु को प्रायःपापग्रह माना जाता है, परन्तु वैसे केतु की गणना शुभ ग्रहों में की जाती है। इस समय केतु सूर्य की राशि में हैं और बुध मंगल की मेष राशि में हैं, ऐसे में यहां राशियों को अच्छे फल नहीं मिलेगें, लेकिन बुध जब वृषभ राशि में जाएंगें, जो शुक्र की राशि है, तो अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। वहीं शुक्र भी अभी अपनी राशि में हैं और 14 मई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को शुक्र बुध की राशि मिथुन में जाएंगे, इससे कई राशियों के लिए अच्छे फल देंगे, क्योंकि बुध और शुक्र की जोड़ी अच्छे फल देती है। शुक्र इस राशि में 8 जून तक यानी काफी लंबे समय के लिए रहेंगे। आइए जानें शुक्र का गोचर आपके लिए क्या लाभ लाएगा।

वृषभ राशि के लिए क्या है शुभ फल

वृषभ राशि के लिए निवेश को लेकर अच्छा समय है, पैसा लग्जरी चीजों में खर्च ना करके, घर, कार आदि में निवेश करें। आपके लिए ट्रेडिंग लाभ देने वाली रहेगी, इस समय पिछला निवेश अच्छा रिटर्न दे सकता हैं।आपको अपने पार्टनर से अपने इमोशंस अच्छे से जाहिर करने होंगे।

कर्क राशि के लिए शुक्र क्या फल देंगे

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का यह गोचर सही जगह पैसा खर्च कराएगा। आपको इस समय आर्थिक लेन-देन सोच समझकर करना है। बिजनेसमैन पार्टनरशिप और प्रॉफिट से धन पाएंगे, इससे बिजनेस और दोड़ेगा।

ये भी पढ़ें:शनि जयंती पर शोभन योग के साथ भरणी नक्षत्र, कैसे मिलेगी शनिदेव की कृपा?

कन्या राशि के लिए शुक्र क्या फल देंगे

कन्या राशि के लिए शुक्र का मिथुन गोचर अच्छा फल देगा, बुध मिथुन और कन्या राशि के स्वामी है, इसलिए शुक्र का इनकी राशि में जाना दोनों के लिए अच्छे लाभ के योग बनाएगा। करियर में सफलता और प्रसिद्धि मिलेगी। लवलाइफ और भी शानदार होगी।

ये भी पढ़ें:मई में तीन राशियों को मिलेगा भाग्य का साथ, शनि अमावस्या से पहले सूर्य गोचर

कर्क राशि के लिए शुक्र क्या फल लाए हैं

मीन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर कड़ी मेहनत का शुभ फल देने वाला साबित होगा, आपकी किसी प्रोपर्टी के दाम बढ़ेंगे। काम से संबंधित यात्रा करेंगे।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Shukra Rashi Parivartan Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने