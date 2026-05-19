मिथुन राशि में बना है गजलक्ष्मी राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा धन समृद्धि का फेवर, क्या आपकी राशि भी है शामिल
सुख और वैभव के कारक ग्रह शुक्र अब मिथुन राशि में आ गए हैं। इस राशि में गुरु तो पहले ही बैठे हैं, गुरु अब मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि जून में होगा, लेकिन लेकिन जून तक इन दोनों की राशि के योग से कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं।
सुख और वैभव के कारक ग्रह शुक्र अब मिथुन राशि में आ गए हैं। इस राशि में गुरु तो पहले ही बैठे हैं, गुरु अब मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि जून में होगा, लेकिन लेकिन जून तक इन दोनों की राशि के योग से कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। 14 मई को मिथुन राशि में शुक्गोर आ गए हैं। इन दोनों की युति से गजलक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु-शुक्र की युति से बहुत ही अच्छे परिणाम देती है, इन दोनों की युति से राशियों को बहुत लाभ होता है। आपके लिए धन वैभव के योग बनते हैं। इस योग का असर एक नहीं बल्कि 4 राशियों पर होगा। आप भी चेक कर लें कि क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है, इनके फायदे में आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर विवाह और पर्सनल लाइफ में आपके लिए आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आइए जानते हैं गजलक्ष्मी राजयोग से किन-किन राशियों को फायदा मिलने के योग हैं।
वृषभ राशि के लिए धन समृद्धि का फेवर
गजलक्ष्मी राजयोग वृषभ राशि के लिए धन समृद्धि का फेवर लेकर आ रहा है। आपको इस योग से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपको आर्थिक और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो निवेश करेंगे वो भी आपको इस समय लाभ देगा। पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ भी अच्छा समय रहेगा।
मिथुन राशि पर शुक्र के प्रभाव से आपको होगा लाभ
मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स तो सुधरेगा ही साथ ही इनकम के स्थिर साधन बनेंगे, जो साल भर आपको लाभ कराएंगे। सेविंग भी बढ़ेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में आपके लिए अच्छे चांस होंगे। इस दौरान आपको अपने नेटवर्क से भी लाभ होगा।
सिंह राशि पर होगी धनवर्षा
सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके लिए इनकम से लाभ के मौके तो मिलेंगे, साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के साथ सैलरी में वृद्धि होगी। आपकी प्लानिंग भी आपके बजट को अच्छा करेगी।
तुला राशि पर क्या होगा असर
तुला राशि वालों के लिए गजलक्ष्मी योग लाभ लेकर आया है। इनकी इनकम से लेकर पर्सनल लाइफ में इस योग से लाभ होगा। आपको भाग्या का साथ मिलेगा और आपके लिए चीजें काफी आसान होंगी।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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