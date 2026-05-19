Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मिथुन राशि में बना है गजलक्ष्मी राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा धन समृद्धि का फेवर, क्या आपकी राशि भी है शामिल

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

सुख और वैभव के कारक ग्रह शुक्र अब मिथुन राशि में आ गए हैं। इस राशि में गुरु तो पहले ही बैठे हैं, गुरु अब मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि जून में होगा, लेकिन लेकिन जून तक इन दोनों की राशि के योग से कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं।

मिथुन राशि में बना है गजलक्ष्मी राजयोग, 4 राशियों को मिलेगा धन समृद्धि का फेवर, क्या आपकी राशि भी है शामिल

सुख और वैभव के कारक ग्रह शुक्र अब मिथुन राशि में आ गए हैं। इस राशि में गुरु तो पहले ही बैठे हैं, गुरु अब मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे, जो कि जून में होगा, लेकिन लेकिन जून तक इन दोनों की राशि के योग से कई राशियों के लिए लाभ के योग बन रहे हैं। 14 मई को मिथुन राशि में शुक्गोर आ गए हैं। इन दोनों की युति से गजलक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु-शुक्र की युति से बहुत ही अच्छे परिणाम देती है, इन दोनों की युति से राशियों को बहुत लाभ होता है। आपके लिए धन वैभव के योग बनते हैं। इस योग का असर एक नहीं बल्कि 4 राशियों पर होगा। आप भी चेक कर लें कि क्या आपकी राशि भी इसमें शामिल है, इनके फायदे में आपकी आर्थिक स्थिति से लेकर विवाह और पर्सनल लाइफ में आपके लिए आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। आइए जानते हैं गजलक्ष्मी राजयोग से किन-किन राशियों को फायदा मिलने के योग हैं।

वृषभ राशि के लिए धन समृद्धि का फेवर

गजलक्ष्मी राजयोग वृषभ राशि के लिए धन समृद्धि का फेवर लेकर आ रहा है। आपको इस योग से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। आपको आर्थिक और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि देखने को मिलेगी। जो निवेश करेंगे वो भी आपको इस समय लाभ देगा। पर्सनल लाइफ में पार्टनर के साथ भी अच्छा समय रहेगा।

मिथुन राशि पर शुक्र के प्रभाव से आपको होगा लाभ

मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। आपकी फाइनेंशियल स्टेट्स तो सुधरेगा ही साथ ही इनकम के स्थिर साधन बनेंगे, जो साल भर आपको लाभ कराएंगे। सेविंग भी बढ़ेगी और भौतिक सुख-सुविधाओं में आपके लिए अच्छे चांस होंगे। इस दौरान आपको अपने नेटवर्क से भी लाभ होगा।

सिंह राशि पर होगी धनवर्षा

सिंह राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आपको धन की कमी नहीं होगी, आपके लिए इनकम से लाभ के मौके तो मिलेंगे, साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की के साथ सैलरी में वृद्धि होगी। आपकी प्लानिंग भी आपके बजट को अच्छा करेगी।

ये भी पढ़ें:सूर्य रोहिणी नक्षत्र में मलमास में, नौतपा से तपेगी धरती, किसे भाग्य का साथ?

तुला राशि पर क्या होगा असर

तुला राशि वालों के लिए गजलक्ष्मी योग लाभ लेकर आया है। इनकी इनकम से लेकर पर्सनल लाइफ में इस योग से लाभ होगा। आपको भाग्या का साथ मिलेगा और आपके लिए चीजें काफी आसान होंगी।

ये भी पढ़ें:मिथुन राशि में आ गए हैं तीन ग्रह, त्रिग्रही राजयोग का किन राशियों को मिलेगा लाभ?

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

ये भी पढ़ें:लक्ष्मीनारायण राजयोग मई के आखिर में बनेगा, 4 राशियों के लिए क्या-क्या लाभ?
Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


शैक्षणिक योग्यता और पेशेवर सफर

अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


विजन

अनुराधा का उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी (धर्म) के माध्यम से राशियों पर ग्रहों के प्रभाव, कुंडली, ग्रहों की स्थिति, नक्षत्र, भाव और दशा-विश्लेषण को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। ग्रहों का व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर क्या असर पड़ता है, इन जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को आम पाठकों के लिए सुलभ बनाना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही टीम का कुशल मार्गदर्शन और कंटेंट की क्वालिटी सुनिश्चित करना भी उनके विजन का अहम हिस्सा है।


विशेषज्ञता के प्रमुख क्षेत्र

कुंडली एवं ग्रह-दशा के माध्यम से राशियों पर ग्रहों का प्रभाव, नक्षत्रों का आम लोगों की जिंदगी पर असर और इससे जुड़ी एक्सपर्ट से वेरिफाइड सलाह पाठकों तक पहुंचाना उनका प्रमुख कार्य क्षेत्र है। वे धार्मिक और समसामयिक विषयों पर गहराई से अध्ययन कर तथ्यपरक जानकारी प्रस्तुत करती हैं। उनका अनुभव सैद्धांतिक के साथ-साथ व्यावहारिक और निरंतर शोध पर आधारित है। जन्म कुंडली विश्लेषण, ग्रह-नक्षत्रों की चाल और वैदिक ज्योतिष पर उनकी गहरी पकड़ उनके लेखों को विश्वसनीय बनाती है। खबरों की दुनिया से इतर, अनुराधा जी को किताबें पढ़ना पसंद है, जो उनके शोधपरक लेखन को और समृद्ध बनाता है।


विशेषज्ञता

कुंडली एवं ग्रह-दशा
ग्रह नक्षत्रों का लोगों पर असर
धर्म एवं भारतीय परंपराएं
व्रत-त्योहारों का महत्व
ग्रहों की स्थिति और राशियां

और पढ़ें
Rashifal Horoscope Shukra Rashi Parivartan
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने