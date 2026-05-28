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कल से शुरू होंगे इन 6 राशियों के अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य का सितारा, होगा लाभ ही लाभ

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को राजकुमार कहा जाता है। 29 मई यानी कल बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और सोच-विचार का कारक ग्रह कहा जाता है।

कल से शुरू होंगे इन 6 राशियों के अच्छे दिन, चमकेगा भाग्य का सितारा, होगा लाभ ही लाभ

ज्योतिषशास्त्र में बुध को विशेष स्थान प्राप्त है। बुध को राजकुमार कहा जाता है। 29 मई यानी कल बुध ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, कारोबार और सोच-विचार का कारक ग्रह कहा जाता है। मिथुन राशि के स्वामी भी बुध ही हैं। बुध का अपनी ही राशि में प्रवेश करना कुछ राशियों के लिए बहुत शुभ रहेगा तो कुछ राशि वालों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता होगी।

आइए जानते हैं, किन राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान-

मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए बुध का मिथुन राशि में प्रवेश करना बेहद ही शुभ रहने वाला है। इस समय आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस में आपको बॅास से तारीफ भी मिल सकती है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। माता पिता के साथ समय व्यतीत करेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी।

वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों को बुध गोचर से शुभ फल की प्राप्ति होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन वापस मिलेगा। परिवार के सदस्यों का स बोलचाल का असर लोगों पर दिखाई देगा। पठन-पाठन में रुचि बढ़ सकती है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी।

मिथुन राशि- बुध आपकी ही राशि में आ रहे हैं। ऐसे में यह समय आपके लिए अच्छा रह सकता है। कामकाज में तेजी आएगी। फैसले लेने में आसानी होगी। नौकरी में अधिकारियों से तारीफ मिल सकती है। कारोबार में अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक शान्ति रहेगी। कला एवं संगीत के प्रति रुचि रहेगी। तरक्‍की के योग बन रहे हैं।

कर्क राशि- इस दौरान खर्च बढ़ सकते हैं। इसलिए पैसों को संभालकर खर्च करें। विदेश से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है। कानूनी मामलों में सावधानी रखने की जरूरत है। आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। सम्पत्ति के रख-रखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। कारोबार पर ध्यान दें। कठिनाइयां आ सकती हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी।

सिंह राशि- आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है। नौकरी में मेहनत का अच्छा नतीजा मिलेगा। पिता का सानिध्य मिलेगा। नौकरी में परिवर्तन की सम्भावना बन रही है।

कन्या राशि- करियर के लिहाज से समय अच्छा रह सकता है। नई नौकरी या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। कारोबार बढ़ाने की योजना आगे बढ़ सकती है। नौकरी में किसी मित्र के सहयोग से तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। कार्यभार में वृद्धि होगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है।

तुला राशि- भाग्य का साथ मिल सकता है। लंबे समय से रुके काम पूरे होने के संकेत हैं। धार्मिक कामों में मन लग सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। आय में कमी रहेगी। आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे। संतान सुख में वृद्धि होगी।

वृश्चिक राशि- सेहत को लेकर लापरवाही न करें। पेट और त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है। पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें। किसी को उधार देने से बचें। मन परेशान रहेगा। आत्मसंयत रहें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। सन्तान के स्वास्‍थ्‍य का ध्यान रखें। वाहन के रख-रखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं।

धनु राशि- रिश्तों में सुधार देखने को मिल सकता है। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। साझेदारी वाले कामों में फायदा मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सन्तान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। कोई रुका हुआ धन मिल सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ेगा।

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मकर राशि- कामकाज में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। विरोधियों पर जीत मिल सकती है। कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। रहन-सहन कष्‍टमय हो सकता है। भाइयों से मनमुटाव रहेगा। स्वास्थ्‍य का ध्यान रखें। माता से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। धैर्यशीलता में कमी आएगी। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। सचेत रहें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा।

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कुंभ राशि- छात्रों के लिए समय अच्छा रह सकता है। पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी मिठास बनी रह सकती है। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। माता-पिता का सानिध्य मिल सकता है। भौतिक सुख में वृद्धि होगी।

मीन राशि- घर-परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। जमीन, मकान या वाहन खरीदने का विचार बन सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिस्‍थितियां रहेंगी। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।

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डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi

योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।


परिचय और अनुभव


योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।


न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि


योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।


करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर


योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य


योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।


व्यक्तिगत रुचियां


काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।


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दशा-महादशा
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