मिथुन राशि में बुध के प्रवेश से से राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नौकरी और कारोबार में मिलेगा फायदा
मई महीने के आखिर में बुध ग्रह राशि बदलने जा रहे हैं। 29 मई 2026 को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में मिथुन राशि को बुध की अपनी राशि माना जाता है। ऐसे में इस गोचर को काफी खास माना जा रहा है।
मई महीने के आखिर में बुध ग्रह राशि बदलने जा रहे हैं। 29 मई 2026 को बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में मिथुन राशि को बुध की अपनी राशि माना जाता है। ऐसे में इस गोचर को काफी खास माना जा रहा है। बुध ग्रह को बोलचाल, समझदारी, व्यापार और दिमाग से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि जब बुध मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति अपने फैसलों और बातचीत के दम पर आगे बढ़ता है। इस बार बुध का गोचर कुछ राशियों के लिए राहत और नए मौके लेकर आ सकता है।
मिथुन राशि
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। लोगों के बीच आपकी बातों का असर बढ़ सकता है। नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं।
अगर लंबे समय से किसी नए काम की योजना बना रहे थे तो उस पर आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम करने वालों को भी फायदा मिलने के संकेत हैं।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए करियर के मामले में यह समय बेहतर माना जा रहा है। ऑफिस में मेहनत का फायदा मिल सकता है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी या प्रमोशन की खबर भी मिल सकती है।जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें अच्छा मौका मिल सकता है।
तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए रुके हुए कामों में तेजी आने के संकेत हैं। पैसों से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। कुछ लोगों को अचानक लाभ मिलने की संभावना भी दिखाई दे रही है। यात्रा या नई जगह काम करने का मौका भी मिल सकता है।
कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए बुध का यह गोचर पढ़ाई और करियर के मामले में अच्छा माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को फायदा मिल सकता है। कमाई के नए रास्ते खुल सकते हैं। परिवार में भी खुशी का माहौल बना रह सकता है।
बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करें?
बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन हरी चीजों का दान भी करते हैं। मान्यता है कि बुध से जुड़े मंत्रों का जाप करने से सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
योगेश जोशी डिजिटल पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनका लेखन पाठक-केंद्रित और व्यावहारिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है। राशिफल, ग्रह-गोचर, दशा-महादशा, अंकज्योतिष, सामुद्रिक शास्त्र, वास्तु, फेंगशुई और पूजा-विधि जैसे विषय उनके काम का प्रमुख हिस्सा हैं।
परिचय और अनुभव
योगेश जोशी ने डिजिटल मीडिया में काम करते हुए खबर और कंटेंट के बदलते स्वरूप को नजदीक से समझा है। पत्रकारिता में 8 वर्षों के अनुभव के साथ वह फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर की भूमिका निभा रहे हैं।
न्यूज़ और फीचर कंटेंट से शुरू हुआ उनका सफर आज ज्योतिष और धार्मिक विषयों तक पहुंच चुका है, जहां वह पारंपरिक ज्ञान को मौजूदा समय और डिजिटल पाठक की जरूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करते हैं। उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहता है कि कंटेंट जानकारी दे, उलझाए नहीं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
योगेश जोशी ने मास कम्युनिकेशन में स्नातक की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की इस पढ़ाई ने उन्हें तथ्यों के साथ जिम्मेदारी और संतुलन बनाए रखने की समझ दी, जो उनके लेखन में साफ झलकती है।
करियर की शुरुआत और प्रोफेशनल सफर
योगेश ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म से की। यहां उन्होंने डिजिटल न्यूज़, कंटेंट राइटिंग और एडिटिंग पर काम करते हुए मजबूत आधार तैयार किया। इसके बाद डिजिटल मीडिया में लगातार काम करते हुए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक विषयों से जुड़े कंटेंट में विशेषज्ञता विकसित की।
पाठक किस भाषा में बात समझता है और किस तरह की जानकारी उसके लिए उपयोगी होती है—यह समझ उनके प्रोफेशनल सफर की सबसे बड़ी ताकत रही है।
एस्ट्रोलॉजी लेखन और उद्देश्य
योगेश के लिए ज्योतिष केवल भविष्य बताने का जरिया नहीं है। वह इसे आत्मचिंतन और सही फैसलों में मदद करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में देखते हैं। इसी सोच के साथ वह राशिफल और अन्य ज्योतिषीय विषयों को संतुलित, व्यावहारिक और भरोसेमंद तरीके से प्रस्तुत करते हैं। उनका उद्देश्य पाठकों को डराना नहीं, बल्कि जानकारी के जरिए उन्हें सोचने और समझने की दिशा देना है।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा योगेश को सामाजिक विषयों पर पढ़ना, लिखना और भारतीय परंपराओं को समझना पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार के लिए सीखना और खुद को अपडेट रखना सबसे जरूरी है।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राशिफल (डेली एवं वीकली)
ग्रह-गोचर
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सामुद्रिक शास्त्र
वास्तु शास्त्र
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रत्न-उपाय
व्रत-त्योहार एवं पूजा-विधि