Gajkesari Rajyog 2026: कल बन रहा है साल का सबसे बड़ा राजयोग, पढ़ें चंद्रमा-गुरू युति से कैसे मिलता है लाभ?
Gajkesari Rajyog 2026: कल चंद्रमा और गुरु की युति से खास राजयोग बनने जा रहा है जिसे गजकेसरी योग कहते हैं। इसका सकारात्मक असर कई राशियों के करियर, धन और रिश्तों पर पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे?
ज्योतिष शास्त्र में गुरु और चंद्रमा की युति को बहुत ही शुभ माना जाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो गजकेसरी राजयोग बनता है। साल 2026 में बनने वाला ये राजयोग कई राशियों के लिए सकारात्मक बदलाव और नए अवसर ला सकता है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार गुरु और चंद्रमा मिलकर तरक्की और सम्मान दिलाते हैं और इसी वजह से ये योग शुभ होता है। आइए जानते हैं कि गजकेसरी योग से क्या-क्या बदलाव आते हैं और इससे किनलोगों को लाभ मिल सकता है?
क्या होता है गजकेसरी राजयोग?
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु और चंद्रमा एक साथ किसी राशि में आते हैं या एक-दूसरे से केंद्र स्थान में होते हैं तब गजकेसरी राजयोग बनता है। इसे साल के सबसे बड़े राजयोग के तौर पर देखा जाता है। माना जाता है कि इस योग को सफलता, सम्मान और तरक्की से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस दौरान लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और कई लोगों के अटके हुए काम भी पूरे होने लगते है। कुल मिलाकर ये राजयोग लाभ देकर ही जाता है।
गजकेसरी योग से जिंदगी में आएंगे ये बदलाव
ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार गजकेसरी राजयोग का सबसे गहरा असर हमारे करियर, पैसों और रिश्तों पर देखने को मिलता है। इस राजयोग के दौरान नई जिम्मेदारियां, अच्छी नौकरी और धनलाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। बिजनेस से जुड़े लोग अगर सूझबूझ के साथ आगे बढ़ें तो तो इस राजयोग में मुनाफा मिल सकता है।
गजकेसरी योग से इन राशियों को मिलेगा लाभ
वृषभ राशि
गजकेसरी राजयोग वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा बदलाव लेकर आएगा। इस राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कामकाज और परिवार से जुड़ी परेशानियां भी कम हो सकती हैं।
कर्क राशि
कर्क राशि के लोगों को इस दौरान मानसिक शांति और धन से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है। करियर में नए मौके मिलने के पूरे चांस बनेंगे। तो वहीं रुके हुए काम पूरी होने की संभावना है।
कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए ये समय करियर और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। इनकम बढ़ने और नई जिम्मेदारियां के मिलने के भी संकेत हैं। ऐसे में कन्या राशि वालों के अब अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं।
तुला राशि
तुला राशि के लोगों के लिए ये योग सही बैलेंस लेकर आता है जिससे जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ती है। परिवार और रिश्तों में चल रही परेशानियां भी कम हो सकती हैं।
मीन राशि
मीन राशि वालों को इस दौरान नए अवसर मिल सकते हैं। हर काम का अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिजनेस में ग्रोथ के साथ मन भी पहले से ज्यादा शांत महसूस हो सकता है।
इस दौरान करें ये काम
धार्मिक मान्यता के अनुसार गजकेसरी राजयोग के दौरान भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसी के साथ चंद्रमा की पूजा भी फलदायी बताई जाती है। आप गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, चने की दाल या केले वगैरह का दान कर सकते हैं। माना जाता है कि इससे मानसिक शांति के साथ-साथ जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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