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Gajkesari Rajyog 2026: 18 मई को बनेगा साल का सबसे बड़ा राजयोग, गजकेसरी योग से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ

May 06, 2026 12:37 pm ISTGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Moon Jupiter Conjuction Benefits: 18 मई को चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में चंद्र-गुरु की युति होगी जिससे गजकेसरी योग बनेगा। अब ऐसे में जानते हैं कि आधा मई खत्म होते ही किन 5 राशियों को इसका लाभ मिलने वाला है?

Gajkesari Rajyog 2026: 18 मई को बनेगा साल का सबसे बड़ा राजयोग, गजकेसरी योग से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ

ज्योतिषीय दृष्टि से मई का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महीने होने वाले ग्रह-नक्षत्र परिवर्तन लोगों पर गहरा असर डालेंगे। आधा मई खत्म होते ही एक ऐसा योग बनेगा जिसे काफी शुभ माना जा रहा है। ज्योतिष गणना के अनुसार 18 मई को चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे। बता दें कि इस राशि में इस वक्त गुरु पहले से ही मौजूद हैं। ऐसे में जब चंद्रमा और गुरु की युति (Moon-Jupiter Conjuction) होता है तो बहुत ही सुंदर योग बनता है जिसे गजकेसरी योग कहा जाता है। इस योग के दौरान कई सकारात्मक बदलाव देखे जाते हैं। 18 मई के बाद कुल 5 राशियों को इस योग का अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है।

गजकेसरी योग से होने वाला लाभ

अब जान लेते हैं कि आखिर गजकेसरी योग किस तरह से अच्छा बदलाव लाता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से गजकेसरी योग जिंदगी पर अच्छा असर डालता है। ऐसे में कई रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। वहीं करियर और पैसों से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के कई मौके मिलते हैं। इस योग के चलते जिंदगी में सुकून आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति राहत की सांस ले पाता है। चंद्रमा मन को सुकून देता है और गुरु करियर-रिश्ते से जुड़ी हर दिक्कत खत्म करता है। ऐसे में चंद्रमा और गुरु की ये युति वृषभ से लेकर कर्क और कन्या समेत कुल 5 राशियों के लिए अच्छी साबित होगी।

ये 5 राशियां उठाएंगी गजकेसरी योग का लाभ

वृषभ राशि

वृषभ राशि के लिए ये समय राहत और सुकून लेकर आने वाला है। पुराने झगड़े और मनमुटाव अब धीरे-धीरे खत्म होंगे। ऐसे में अब घर का माहौल बेहतर बनेगा। कई लोगों की उलझनें कम होंगी और इस वजह से मन शांत रहेगा। नौकरी में भी अच्छा रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। वहीं इस राशि के उन जातकों को अच्छा मुनाफा मिलने के संकेत हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में गजकेसरी योग के दौरान वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता दिखेगा।

कर्क राशि

इस योग के दौरान कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर और मजबूत होगी। मन भी खुश होगा। वहीं कुछ लोग ट्रैवलिंग की प्लानिंग भी कर सकते हैं। साथ ही इस दौरान कई लोगों को क्लैरिटी भी मिलेगी। ऐसे में इस दौरान अच्छे फैसले लेंगे और इस वजह से आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती दिखेगी। कुल मिलाकर कर्क राशि वालों को इस योग का खूब लाभ मिलेगा।

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कन्या राशि

कन्या राशि के लिए ये समय रिश्तों और करियर में सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। कन्या राशि का व्यवहार उनके फेवर में जाएगा। ऐसे में नए रिश्ते भी जिंदगी में एंट्री ले सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, अब उनकी जिंदगी में किसी खास की एंट्री होने वाली है। वहीं इस राशि के लोगों को प्रोफेशनल लाइफ में भी तरक्की देखने को मिलेगी। इनकम के कई सोर्स बनते दिख सकते हैं। इस दौरान निवेश करना सही होगा क्योंकि ये आगे चलकर अच्छा रिजल्ट देंगे।

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तुला राशि

तुला राशि के लिए ये समय जिंदगी में सही बैलेंस लाने वाला रहेगा। जीवन में चल रही परेशानियां अब धीरे-धीरे कम होंगी और इस वजह से ये लोग राहत की सांस लेंगे। सेहत अगर ठीक नहीं रही है तो अब उसमें सुधार के संकेत मिलेंगे। एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी। वहीं रिश्ते भी पहले से बेहतर होंगे। लोगों के साथ समझ अच्छी बनेगी। गजकेसरी योग तुला राशि वालों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाएगा।

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मीन राशि

मीन राशि के जातकों को इस दौरान खुद को अच्छी तरीके से समझने का मौका मिलेगा। इस राशि का लोग अपनी भावनाओं और सोच को बेहतर तरीके से पहचान पाएंगे। साथ ही ये लोग अपनी सेहत को लेकर अलर्ट रहने लगेंगे और इससे रूटीन में सुधार आने की पूरी संभावना है। वहीं कुछ लोगों के लिए पुराना कोई विवाद भी सुलझ सकता है। ऐसे में मन शांत और हल्का रह सकता है। बिजनेस से जुड़े लोगों को अच्छा लाभ मिलने के पूरे चांस होंगे क्योंकि इस योग के दौरान कई नए मौके मिलेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि गजकेसरी योग का भरपूर लाभ मीन राशि वालों को मिलेगा।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
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