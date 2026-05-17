कल से चंद्रमा बुध की राशि में, 54 घंटे के लिए बनेगा गजकेसरी राजयोग, 5 राशियों को अब मिलेगी राहत
Gaj Kesari Rajyog: 18 मई से चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जहां गुरु पहले से ही मौजूद हैं। इससे 54 घंटे के लिए गजकेसरी राजयोग बनेगा। जानें इससे किन 5 राशियों को मिलने वाला है लाभ?
8 मई यानी कल मिथुन राशि में चंद्रमा गोचर होगा जिसका लाभ कुल 5 राशियों को मिलेगा। ज्योतिषीय दृष्टि से इस महीने में होने वाले तमाम ग्रह और नक्षत्र परिवर्तन खास है। वहीं कल जब बुध की राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो वहां पर पहले से ही मौजूद गुरु ग्रह के साथ ऐसी युति बनाएंगे जिससे गजकेसरी राजयोग बनेगा। ज्योतिष शास्त्र में इस राजयोग को सबसे खास माना जाता है। बता दें 18 मई से अगले 54 घंटे यानी लगभग सवा दो दिन तक ये राजयोग अपना असर दिखाएगा। दरअसल चंद्रमा हर 54 घंटे में राशि परिवर्तन करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि 18 मई से लेकर 20 मई तक किन राशियों को गुड न्यूज मिलने वाली है?
गजकेसरी राजयोग से 5 राशियों को मिलेगी राहत
वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए ये समय राहत लेकर आएगा। परिवार या रिश्तों में चल रही परेशानियां अब धीरे-धीरे कम हो सकती हैं। घर का माहौल पहले से बेहतर महसूस होगा और तनाव की स्थिति भी अब खत्म होगी। नौकरी करने वालों को काम में अच्छा रिजल्ट मिल सकता है और साथ ही सीनियर्स का भी फुल सपोर्ट मिलेगा। वहीं बिजनेस से जुड़े लोगों को धनलाभ मिल सकता है। ऐसे में पैसों से जुड़ी स्थिति में अब सुधार देखने को मिल सकता है।
कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए ये राजयोग पैसों से जुड़े मामलों में फायदा देगा। इस दौरान कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। इस दौरान यात्रा के योग भी बन सकते हैं। लंबे समय से जिस बात को लेकर मन में उलझन थी अब उसमें क्लैरिटी मिलती दिखेगी। कुल मिलाकर मानसिक रूप से ये राजयोग राहत ही देगा।
कन्या राशि
कल से कन्या राशि वालों की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नए लोगों से मुलाकात बढ़ सकती है और रिश्तों में मजबूती आएगी। जो लोग अभी तक सिंगल हैं उनकी जिंदगी में अब किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। कई लोगों को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। नौकरी में अच्छी ग्रोथ के पूरे चांस होंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये समय काफी अच्छा माना जा रहा है।
तुला राशि
गजकेसरी राजयोग तुला राशि वालों की जिंदगी में धीरे-धीरे बैलेंस लेकर आएगा। बीते कुछ समय से चल रही दिक्कत में अब राहत मिलेगी। वहीं स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा। मन पहले से ज्यादा शांत रहेगा। इसके अलावा गुरु और चंद्रमा की युति से रिश्तों में समझ बढ़ेगी। जिंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ती ही जाएगी। कुछ लोग नए रिश्ते में भी बंध सकते हैं।
मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए ये समय अच्छा माना जा रहा है। इस राशि के जातक खुद को अब पहले से बेहतर समझ पाएंगे और इससे मन भी शांत रहेगा। सेहत को लेकर सावधानी बढ़ेगी और रोजमर्रा की आदतों में अच्छे बदलाव आ सकते हैं जोकि अच्छा बदलाव है। इसी के साथ पुराने झगड़े या परेशानियां धीरे-धीरे खत्म होने के पूरे चांस हैं। बिजनेस से जुड़े लोगों को नए मौके और लाभ मिलेंगे।
डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंGarima Singh
शॉर्ट बायो:
गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।
परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।
करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।
एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।
व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
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