Gemini Horoscope 27 December: आज ससुराल वालों की दखलअंदाजी से होगी दिक्कत, ऑफिस रोमांस से बचें

संक्षेप:

Gemini Horoscope Today: राशिचक्र में तीसरी राशि मिथुन की होती है। इस राशि का ग्रह स्वामी बुध होता है। नीचे विस्तार से जानें कि 27 दिसंबर का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए लव, करियर, मनी और हेल्थ के लिहाज से कैसा होगा?

Dec 26, 2025 09:38 pm IST, Garima Singh, डॉ. जे.एन. पांडेय
Gemini Horoscope Today 27 December 2025, Aaj ka Mithun Rashifal, मिथुन राशिफल: आज मिथुन राशि वालों के लिए लव लाइफ के साथ-साथ प्रोफेशनल लाइफ भी सही जाने वाली है। पैसों से जुड़े मामले में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। बाकी रिश्ते में किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने के लिए खुलकर बात करने के लिए तैयार रहें। आज आपको कई नए मौके मिलेंगे। ऐसे में अपनी हिस्से की पूरी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। बाकी आज के पूरा दिन का हाल जानने के लिए नीचे डालें एक नजर....

मिथुन लव राशिफल

27 दिसंबर का दिन मिथुन राशि वालों की पर्सनल लाइफ को यादगार बनाने वाला है। आज आप अपने पार्टनर की मुलाकात पैरेंट्स से करवा सकते हैं। जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, उनकी लाइफ में अब सब कुछ सही होने वाला है। अगर फ्यूचर से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना है तो दिन के बाद ही लें। ऑफिस में रोमांस करने से बचें। इससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो खराब ही होगी साथ ही पर्सनल लाइफ में भी उथल-पुथल मच जाएगी। शादीशुदा लोगों को आज ससुराल वालों की दखलअंदाजी से दिक्कत हो सकती है। इससे परेशान ना हो बल्कि पार्टनर से खुलकर बात करें और स्थिति को सुधारने की कोशिश करें।

मिथुन करियर राशिफल

आज मिथुन राशि वालों को ऑफिस में नए मौके मिलने की संभावना है। नई जिम्मेदारी के लिए पहले से ही तैयार रहें। काम में अपना सौ प्रतिशत देने की कोशिश करें। नए प्रोजेक्ट के जरिए आप खुद को साबित कर सकते हैं। ऑफिस में सीनियर आप पर भरोसा कर पाएंगे। इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और काम पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जरूरत पड़ने पर अपनी कम्युनिकेशन स्किल का भरपूर इस्तेमाल करें। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों को आज लाभ मिलने वाला है। हो सकता है कि एकस्ट्रा इनकम के कुछ नए सोर्स मिले। बिजनेस से जुड़े लोगों को आज पार्टनरशिप मिलने की संभावना है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज की प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें गुड न्यूज मिल सकती है।

मिथुन मनी राशिफल

27 दिसंबर के दिन मिथुन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। पैसों से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप पुराना कर्जा चुका सकते हैं। साथ ही कुछ लोग अपना बैंक लोन भी चुका लेंगे। वहीं कुछ जातक या तो गाड़ी बेच सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं। हालांकि ऐसा करने से पहले इस फील्ड के अनुभवी इंसान से सलाह जरूर ले लें। कुछ महिला जातक आज ज्वेलरी खरीद सकती हैं। जो लोग काफी दिन से पुश्तैनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, उनके लिए आज का दिन सही है। बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए भी आज का दिन सही है क्योंकि आज प्रमोटर्स की मदद से फंड मिल सकता है।

मिथुन हेल्थ राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए 27 दिसंबर का दिन हेल्थ के लिहाज से सही जाने वाला है। आज अपने दिन की शुरुआत हल्के-फुल्के वर्कआउट के साथ करें। हो सके तो आज योग अभ्यास करने की भी कोशिश करें। अगर आप ये नहीं कर पाएं तो सुबह-सुबह स्ट्रेचिंग जरूर करें। आज मेडिटेशन के लिए भी थोड़ा समय निकालें क्योंकि इससे दिन भर एनर्जी बनी रहेगी। बुजुर्ग लोगों को छाती से जुड़ी दिक्कत हो सकती है। बच्चों को वायरल बुखार से दिक्कत होगी। कुछ लोगों को गले में दर्द की शिकायत रहेगी। साथ ही कुछ लोग डाइजेशन की वजह से परेशान रहेंगे। अगर आप गाड़ी चलाने वाले हैं तो स्पीड को एक लिमिट में ही रहने दें। इस बात का ध्यान रखें कि आप सीट बेल्ट हमेशा पहनकर रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ ई-मेल: djnpandey@gmail.com फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
