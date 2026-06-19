मिथुन राशिफल 20 जून 2026: मेहनत से खुलेंगे सफलता के रास्ते, ऑनलाइन लेनदेन में बरतें सावधानी
मिथुन राशि के जातकों के लिए 20 जून का दिन मेहनत और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्ती और उलझन के साथ हो सकती है, लेकिन समय के साथ आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और कारोबार में लिए गए फैसले भविष्य में फायदा दे सकते हैं।
Mithun Rashi Ka Rashifal Gemini Horoscope Today 20 June 2026, मिथुन राशिफल: दिन शुरू हो चुका होगा और मन एक साथ कई दिशाओं में भागता नजर आ सकता है। ऊपर से थोड़ी सुस्ती भी रहेगी। फिर भी यही पूरा सच नहीं है। चंद्रमा सिंह में होने से भीतर का आत्मविश्वास धीरे धीरे उठेगा। सुबह 09:25 के बाद पूर्वा फाल्गुनी का असर मन को थोड़ा खुला और सहज बना सकता है, इसलिए शुरुआती बेचैनी के बाद दिन संभलता हुआ दिखेगा। शनिवार आपको याद दिलाएगा कि केवल सोचने से नहीं, टिककर करने से बात बनेगी। कोई साहसी फैसला या नया कदम आज आपको अधिक मेहनत की तरफ धकेल सकता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं। यही मेहनत आगे चलकर सही दिशा दे सकती है। परिवार के बीच छोटी बातों को बड़ा न बनने दें। घर में बच्चों से जुड़ी खुशी मिल सकती है। ऑनलाइन पेमेंट, किसी फॉर्म की फीस, या जरूरी डिजिटल काम करते समय एक बार विवरण जरूर जांच लें। यही आज की बचने वाली गलती है। देर दोपहर में मन उखड़ सकता है, इसलिए उस समय बहस या त्वरित जवाब देने से परहेज करें। राहत यह है कि परिणाम केवल किस्मत से नहीं, आपके अपने प्रयास से बनेंगे और आप वह क्षमता रखते हैं।
प्रेम और रिश्ते
रिश्तों में बहुत चमकदार दिन नहीं, पर स्थिर दिन जरूर कहा जा सकता है। जीवनसाथी के साथ सामान्य तालमेल रहेगा। अगर आपको लगे कि सामने वाला आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, तो नाराज होने के बजाय बात साफ करें। घर में बच्चों की प्रगति या किसी छोटी उपलब्धि से खुशी मिलेगी। परिवार के किसी सदस्य को आपकी शांत मौजूदगी की जरूरत हो सकती है, सलाह की नहीं। यही फर्क आज समझना जरूरी है। पुराने मनमुटाव को आज न कुरेदें। दोस्ती के रिश्तों में भी कम बोलकर सही बोलना बेहतर रहेगा। छोटा सा सहयोग, जैसे किसी का जरूरी ऑनलाइन भुगतान समझाकर करवा देना, अपनापन बढ़ा सकता है।
शिक्षा और करियर
विद्यार्थियों के लिए दिन उपयोगी है। लक्ष्य तक पहुंचने की संभावना है, बशर्ते ध्यान को बिखरने न दें। कठिन विषयों को छोटे हिस्सों में बांटकर पढ़ें। परिणाम अच्छे आ सकते हैं। नौकरी में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। यह फैसला काम बढ़ाएगा, लेकिन आपकी छवि भी मजबूत करेगा। जो लोग फ्रीलांस, सेल्स या कमीशन आधारित काम करते हैं, उन्हें समझना होगा कि पैसा मेहनत से ही आएगा। काम टालने से कुछ नहीं होगा। ऑफिस में किसी मेल, रिपोर्ट या डेटा को भेजने से पहले दोबारा जांच करें। जल्दबाजी में किया गया सेंड आज नुकसान दे सकता है। कारोबारियों के लिए संपर्क बढ़ाने का समय है, लेकिन वादे मापकर करें।
धन और वित्त
पैसा आज परिश्रम के साथ जुड़ा रहेगा। अचानक लाभ की उम्मीद में बैठना ठीक नहीं। दिन में एक दो छोटे भुगतान या ट्रांसफर करने पड़ सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में ओटीपी, राशि और प्राप्तकर्ता का नाम देख लें। अगर बच्चों की पढ़ाई, किसी कोर्स या जरूरी सुविधा पर खर्च हो तो उसे बोझ न मानें। अनावश्यक शौकिया खर्च बाद में करें। बचत की गति भले धीमी हो, पर पूरी तरह रुकेगी नहीं। अगर किसी से अपनी रकम वापस मांगनी हो, तो विनम्र लेकिन स्पष्ट रहें।
स्वास्थ्य और कल्याण
बेचैनी और सुस्ती साथ साथ रह सकती है, इसलिए दिनचर्या में लय बनाना जरूरी है। सुबह नहाने के बाद कुछ मिनट गहरी सांस लेना अच्छा असर देगा। लंबे समय तक खाली पेट रहने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। चाय या कॉफी पर ज्यादा निर्भर न रहें। हाथ, उंगलियों या कलाई में थकान हो तो काम के बीच स्ट्रेच करें। रात को सोने से पहले अगले दिन की छोटी सूची बना लें। इससे मन शांत होगा।
आज की सलाह
छोटे कदम लें, लेकिन हर कदम सोचकर लें, तभी मन भी टिकेगा और काम भी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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