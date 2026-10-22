मिथुन राशिफल 23 अक्टूबर 2026: करियर में बढ़ेगी जवाबदेही, धन के मामले में सोच-समझकर लें फैसले

आज का मिथुन राशिफल 23 अक्टूबर 2026: मिथुन राशि वालों के लिए आज करियर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें। जानें लव लाइफ, नौकरी, कारोबार, धन और सेहत का हाल। शुभ रंग, शुभ अंक और दिन का खास उपाय भी पढ़ें।

आज का मिथुन राशिफल: जन्म चंद्र राशि के आधार पर दिन की शुरुआत में चंद्रमा कुंभ राशि के नौवें भाव में रहेगा। सीखने, मार्गदर्शन लेने या किसी विचार को नए नजरिए से समझने में रुचि हो सकती है। दोपहर के बाद चंद्रमा मीन राशि के दसवें भाव में आएगा। तब जानकारी को वास्तविक काम और जिम्मेदारी में बदलना अधिक जरूरी होगा। वक्री शनि मीन राशि के दसवें भाव में है। काम की जवाबदेही, समय पर परिणाम और पुराने अधूरे दायित्व गंभीरता से लेने होंगे। इसे निश्चित पदोन्नति या बाधा का संकेत न मानें। आज अच्छी सलाह वही होगी जिसे उपलब्ध साधनों में लागू कर सकें। बड़े दावे से अधिक महत्व छोटे, पूरे किए काम का रखें।

आज का मिथुन राशिफल: करियर और शिक्षा किसी अनुभवी व्यक्ति की बात उपयोगी लग सकती है, लेकिन अपने काम की परिस्थिति से उसका मेल भी जांचें। यदि नौकरी में रिपोर्ट या प्रस्तुति देनी है तो आंकड़ों के स्रोत साथ रखें। कारोबार में नया काम शुरू करने का विचार हो तो पहले लागत, ग्राहक की जरूरत और शुरुआती जिम्मेदारियों का छोटा परीक्षण करें। बुध तुला राशि के पांचवें भाव में है। लेखन, प्रस्तुति और पढ़े हुए विषय को अपने शब्दों में समझाने जैसे कामों को व्यवस्थित अभ्यास से लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों को केवल परिचित प्रश्न दोहराने के बजाय कठिन हिस्से की जांच करनी चाहिए। दोपहर के बाद जमा करने योग्य काम पहले पूरा करें। वरिष्ठ या शिक्षक से सहायता लेते समय समस्या के साथ अपना प्रयास भी बताएं। किसी सहयोगी की देरी हो तो वैकल्पिक व्यवस्था पूछें, उसकी मंशा न मान लें।

आज का मिथुन राशिफल: धन और वित्त गुरु कर्क राशि के दूसरे भाव में उच्च स्थिति में है। संसाधनों का सोचसमझकर उपयोग, आर्थिक जानकारी बढ़ाना और पैसों पर संतुलित बातचीत उपयोगी रह सकती है, लेकिन इससे कमाई या बचत अपने आप नहीं बढ़ती। परिवार के किसी खर्च पर चर्चा हो तो कुल रकम, हिस्सेदारी और भुगतान की तारीख स्पष्ट रखें। छोटी नियमित कटौतियों की समीक्षा करें। अनुपयोगी सेवा बंद करना बड़ी योजना बनाने से पहले का व्यावहारिक कदम हो सकता है। निवेश के लिए उपलब्ध रकम तय करते समय आवश्यक खर्च सुरक्षित रखें। किसी नए व्यवसाय में पैसा लगाने से पहले अपनी भूमिका और बाहर निकलने की शर्त समझें। केवल परिचित व्यक्ति होने से आर्थिक प्रस्ताव भरोसेमंद सिद्ध नहीं हो जाता।

आज का मिथुन राशिफल: प्रेम और रिश्ते राहु कुंभ राशि के नौवें भाव और केतु सिंह राशि के तीसरे भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी बड़ी मान्यताओं और रोजमर्रा के संवाद के बीच संतुलन मांगती है। किसी विचार पर असहमति को रिश्ते की कमजोरी न मानें। यदि आप संबंध में हैं तो उपदेश देने के बजाय सामने वाले का अनुभव सुनें। संतान की पढ़ाई को लेकर बात हो तो परिणाम से पहले उसके प्रयास और कठिनाई को समझें। नए परिचय में समान रुचि अच्छी शुरुआत है, लेकिन भरोसे को समय दें। किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधि में शामिल हों तो अपनी सुविधा के अनुसार योगदान चुनें। परिवार के लिए समय निकालते हुए अधूरे काम की जानकारी भी साफ रखें।

आज का मिथुन राशिफल: स्वास्थ्य और कल्याण मानसिक सक्रियता अधिक हो तो एक साथ कई काम शुरू करने से बचें। भोजन के दौरान काम और संदेशों से थोड़ा अलग रहना उपयोगी होगा। यदि पढ़ाई या नौकरी में लंबे समय तक स्क्रीन देखनी पड़ती है तो आंखों और बैठने की मुद्रा को विराम दें। स्वास्थ्य सामान्य महसूस होने पर भी नियमित देखभाल न छोड़ें। किसी परेशानी को केवल तनाव मानकर टालना भी ठीक नहीं। लगातार लक्षण हों तो योग्य चिकित्सक से बात करें। सोने से पहले अगले दिन की छोटी सूची बना लें, ताकि अधूरे काम बार बार मन में न दोहराने पड़ें।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- हरा

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:42 ए एम to 12:27 पी एम (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- आज मिली किसी उपयोगी सलाह को छोटे कार्य में बदलें। दस्तावेज, संदर्भ और जरूरी आंकड़े एक जगह रखें। परिवार से आर्थिक बात करनी हो तो पहले तथ्य लिख लें, ताकि चर्चा आरोपों के बजाय समाधान पर रहे।