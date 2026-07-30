आज का मिथुन राशिफल 31 जुलाई: पैसों के मामले में सूर्य-गुरु का सपोर्ट, दोपहर के बाद दिखेगा ये बदलाव
Gemini Horoscope Today Mithun Rashifal 31 July 2026: मिथुन राशि वालों को 31 जुलाई के दिन गुरु और सूर्य का पूरा-पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। वहीं बुध ग्रह भी फायदा देंगे। पढ़ें आज का मिथुन राशिफल।
Aaj ka Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today 31 July 2026, मिथुन राशिफल 31 जुलाई: दिन का पहला हिस्सा थोड़ा अंदरूनी दबाव, उलझन या अनकही चिंता के साथ शुरू हो सकता है। कोई बात मन में घूमती रहेगी, लेकिन उसका समाधान तुरंत नहीं दिखेगा। ऐसे समय में बेवजह प्रतिक्रिया देने से बचना बेहतर रहेगा। कुछ देर बाद माहौल बदलने लगेगा और सोच में खुलापन आएगा। दिन बढ़ने पर भाग्य, सीख, सलाह, यात्रा, आवेदन या आगे की दिशा से जुड़ी बातें मजबूत होंगी।
बुध आपके स्वभाव में स्पष्टता और फुर्ती दे रहा है, इसलिए आप खुद को संभाल भी लेंगे और दूसरों को भी सही बात समझा पाएंगे। परिवार और धन से जुड़े मामलों में सूर्य और गुरु का सहारा है, इसलिए स्थिरता की भावना बनी रह सकती है। किसी जरूरी विषय पर बुजुर्ग, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति से बात करना लाभकारी रहेगा।
लंबे समय से अटका निर्णय दोपहर के बाद आसान लग सकता है। मन में विश्वास लौटेगा और कामों में भी सफलता की संभावना बढ़ेगी। फिर भी हर उपलब्धि को शांत रहकर संभालना ठीक रहेगा, क्योंकि शुरुआत का संवेदनशील मूड आपको भावुक खर्च या जल्दबाज राय की तरफ ले जा सकता है।
मिथुन लव राशिफल
रिश्तों में मिठास के अच्छे संकेत हैं। सुबह अगर साथी का मूड समझना कठिन लगे तो बात टालने के बजाय थोड़ा समय दें। दिन चढ़ने पर बातचीत सहज होगी और मिलना, साथ घूमना या लंबी कॉल का मौका बन सकता है। विवाहित लोगों के लिए आपसी सम्मान और हल्की हंसी-मजाक रिश्ते को ताजा करेगा। प्रेम संबंध में मन की बात कहने के लिए समय ठीक है, पर अपेक्षाएं बहुत ऊंची न रखें। बच्चों से जुड़ी कोई छोटी खुशी या संतोष मिल सकता है। परिवार में आर्थिक या व्यावहारिक बातों पर स्पष्ट रहना बेहतर रहेगा।
मिथुन करियर राशिफल
कामकाज में यह दिन धीरे-धीरे बेहतर होता जाएगा। सुबह किसी फाइल, ईमेल, मंजूरी या मानसिक दबाव के कारण रुकावट लग सकती है, लेकिन उसके बाद रास्ता साफ होने लगेगा। छात्रों के लिए यह अच्छा समय है। एकाग्रता, समझ और आत्मविश्वास साथ देंगे, खासकर जब पढ़ाई का तरीका व्यवस्थित हो। प्रतियोगी परीक्षा वाले छात्र पुराने नोट्स दोहराएं। नौकरीपेशा लोगों के लिए लिखित काम, प्रस्तुति, प्रशिक्षण, भाषा, डेटा या विश्लेषण से जुड़े काम सफल रह सकते हैं। करियर में सफलता का माहौल है, पर शनि के कारण मेहनत का हिस्सा छोड़ना ठीक नहीं होगा। बिजनेस में नए अवसर दिखें तो पहले नियम और लागत समझ लें।
मिथुन आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में सोच-समझकर कदम रखना जरूरी है। परिवार, बचत और नियमित आय का पक्ष ठीक दिख रहा है, इसलिए बुनियादी स्थिति स्थिर रह सकती है। कुछ लोगों का मन जोखिम लेकर जल्दी लाभ कमाने की तरफ जा सकता है, लेकिन बिना जांच के ऐसा करना ठीक नहीं रहेगा। अगर निवेश करना ही है तो सीमा तय करके करें और भावनाओं में न आएं। रुका हुआ छोटा भुगतान, फीस, बिल या रिफंड जैसी बात आगे बढ़ सकती है। खर्च का एक हिस्सा यात्रा, सीख या जरूरी सामान पर जा सकता है।
मिथुन स्वास्थ्य राशिफल
कुल मिलाकर स्वास्थ्य संतुलित रह सकता है। सुबह की हल्की बेचैनी, नींद की कमी या मन का बोझ शरीर को ढीला कर सकता है, इसलिए शुरुआत धीमी रखें। पानी, समय पर भोजन और थोड़ी धूप फायदेमंद रहेगी। लंबे समय तक बैठे रहने से जकड़न महसूस हो तो बीच-बीच में उठें। मन प्रसन्न रखने के लिए शाम को हल्की सैर या अपनी पसंद का शांत काम करें।
आज की सलाह: सुबह की उलझन को दिनभर का सच न मानें, कदम दर कदम चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र