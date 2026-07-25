आज का मिथुुन राशिफल 26 जुलाई: इन 4 चीजों पर हो सकता है खर्चा, बुध से मिलेगा ये फायदा
Gemini Horoscope today 26 July 2026: मिथुन राशि वालों को आज के दिन बुध ग्रह से फायदा मिलेगा। वहीं आज खर्चे खूब हो सकते हैं। ऐसे में खर्चे और बचत के बीच सही बैलेंस बनाना सही होगा।
Gemini Horoscope, मिथुन राशि आज का राशिफल 26 जुलाई 2026: सुबह का समय काम निपटाने वाला रहेगा। छोटी-छोटी जिम्मेदारियां, दिनचर्या, घर के जरूरी काम या ऑफिस की लंबित सूची आपको व्यस्त रख सकती है। यह हिस्सा व्यावहारिक है, इसलिए जो काम टाल रहे थे उन्हें पहले पकड़ लें। उसके बाद दिन का रंग बदलता है। लोगों से जुड़ने, साथ समय बिताने, बाहर निकलने या परिवार के साथ हल्की-फुल्की योजना बनाने का मन होगा। बुध आपकी राशि में होने से आपकी बात असरदार रहेगी। इसी वजह से बातचीत, मेलजोल और योजना बनाना आसान हो सकता है।
अविवाहित लोगों के लिए दोस्तों या रिश्तेदारों के जरिए परिचय या चर्चा का मौका बन सकता है। प्रेम संबंधों में भी सहजता आएगी। मन आराम, सुविधा और अच्छे माहौल की तरफ खिंचेगा। बस एक बात का ध्यान रखें, हर किसी को खुश करने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बिखेर न दें। जो जरूरी है, उसी पर फोकस रखें। दिन कुल मिलाकर आनंद, साथ और संतुलित बातचीत का है।
मिथुन लव राशिफल
सुबह साथी से रोजमर्रा की बातों पर चर्चा हो सकती है। किसी छोटी जिम्मेदारी को साथ मिलकर संभालना संबंध में भरोसा बढ़ाएगा। बाद के हिस्से में रोमांटिक मूड बढ़ेगा। प्रेमी युगल मिलना, खुलकर बात करना या छोटा सा उपहार देना चाहें तो समय ठीक है। अगर किसी को दिल की बात कहनी है, तो लहजा सीधा और सम्मानजनक रखें। अविवाहित लोग किसी परिचित के प्रति आकर्षण महसूस कर सकते हैं। रिश्तों में आपका ह्यूमर और समझदारी काम आएगी। बस अति-विश्लेषण से बचें।
मिथुन करियर राशिफल
कामकाज में शुरुआत अनुशासन मांगती है। फाइलें, डेडलाइन, ईमेल, डेटा या रिपोर्ट जैसी चीजें पहले निपटा लें। सुबह मेहनत का हिस्सा ज्यादा रहेगा। बाद में पार्टनरशिप, क्लाइंट मीटिंग, प्रस्तुति या इंटरव्यू जैसे काम बेहतर चल सकते हैं। आपकी बात रखने का तरीका आज मजबूत है, इसलिए बातचीत से रास्ते खुल सकते हैं। छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर भाषा, लेखन, प्रस्तुति, चर्चा और कॉन्सेप्ट समझने वाले विषयों में। अगर समूह में पढ़ाई करनी हो, तो दोपहर के बाद बेहतर रहेगी। शनि करियर में दबाव दे रहा है, इसलिए काम की गुणवत्ता पर समझौता न करें।
मिथुन फाइनेंस राशिफल
पैसों के मामले में संतुलन जरूरी है। आराम, घूमने, खाने-पीने या किसी खास व्यक्ति पर खर्च करने का मन हो सकता है। ऐसा करना गलत नहीं, लेकिन सीमा रखें। परिवार से जुड़े खर्च भी सामने आ सकते हैं। कोई खरीदारी पसंद आए तो तुरंत भुगतान करने से पहले जरूरत और उपयोग दोनों देखें। आय सामान्य रहेगी, पर अनियोजित खर्च बजट बिगाड़ सकते हैं। जो लोग किसी सौदे या फीस पर बात कर रहे हैं, वे साफ शर्तें लिखित में रखें।
मिथुन हेल्थ राशिफल
सेहत में लापरवाही ठीक नहीं। सुबह की भागदौड़ शरीर को थका सकती है। पानी कम पीना, देर तक बैठना या नींद पूरी न होना असर दिखा सकता है। दिन के बाद के हिस्से में आराम की चाह बढ़ेगी। हल्का भोजन, समय पर ब्रेक और साफ दिनचर्या रखें। अगर शरीर कोई छोटा संकेत दे रहा है, तो उसे नजरअंदाज न करें। थोड़ी वॉक और तनाव कम करने की आदत आज खास मदद करेगी।
आज की सलाह: जरूरी काम पहले निपटाएं, फिर अपने लोगों के साथ समय का सादा आनंद लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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