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मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 जुलाई तक का समय? जानें ज्योतिषाचार्य से

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Mithun July Horoscope 2026: जुलाई का महीना मिथुन राशि के लोगों के लिए रिश्तों, करियर और आर्थिक मामलों में नए अवसर लेकर आ सकता है। परिवार का सहयोग मिलेगा और नौकरी या कारोबार में आगे बढ़ने के मौके बन सकते हैं। हालांकि महीने के बीच में खर्च और मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा।

मिथुन मासिक राशिफल: मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1-31 जुलाई तक का समय? जानें ज्योतिषाचार्य से

Mithun Masik Rashifal 1-31 July 2026 Gemini Monthly Horoscope: जुलाई परिवार और रिश्तों की गर्माहट से शुरू हो सकता है। घर में तालमेल सुधरेगा और किसी पुराने मतभेद पर बातचीत आसान होगी। ग्रहों के सामान्य संकेत पहले सप्ताह में साझेदारी, यात्रा और लोगों के सहयोग से मनोबल बढ़ने की ओर हैं।

महीने में कुछ उतार-चढ़ाव भी रहेंगे। पहले सप्ताह के बीच में निराशा या थकान आ सकती है, लेकिन अंतिम दिनों में यात्रा और लोगों का साथ मन हल्का करेगा। दूसरे सप्ताह में काम और आय बेहतर रहेंगे। बाद में खर्च और मूड पर नियंत्रण जरूरी होगा। तीसरा और चौथा सप्ताह परिवार, बच्चों और प्रेम के लिए अधिक सहज दिखता है।

मिथुन राशि का लव राशिफल

महीने की शुरुआत दांपत्य और प्रतिबद्ध रिश्तों के लिए अच्छी रहेगी। साथ मिलकर घर या साझेदारी की योजना बन सकती है। अविवाहित लोगों के घर में रिश्ते को लेकर सामान्य चर्चा हो सकती है, लेकिन किसी निष्कर्ष को तय मानकर न चलें।

पहले सप्ताह के बीच में मन भारी हो तो पार्टनर से दूरी बनाने के बजाय अपनी स्थिति बताएं। परिवार, ससुराल, भाई-बहन और दोस्तों का सहयोग गलतफहमी कम करेगा।

तीसरे और अंतिम सप्ताह में प्रेम अधिक सहज रहेगा। बच्चों की खुशी, साझा मनोरंजन और परिवार का शांत माहौल नजदीकी बढ़ाएगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बावजूद पार्टनर के लिए समय निकालें।

मिथुन राशि का करियर राशिफल

दूसरे सप्ताह में नौकरी या कारोबार से अच्छी खबर मिल सकती है। भूमिका, जिम्मेदारी या पहचान में सुधार का अवसर बनेगा। वरिष्ठ और सहकर्मी सहयोग देंगे। अपनी सफलता को पक्का परिणाम मानने के बजाय लगातार काम जारी रखें।

भाई-बहन, मां या पुराने संपर्क से व्यावहारिक मदद मिल सकती है। कारोबार में आय बढ़ाने की दिशा खुलेगी। तीसरे सप्ताह में सामाजिक गतिविधियां काम से जुड़े नए संपर्क दे सकती हैं।

विद्यार्थियों के लिए चौथा सप्ताह उपयोगी है। पढ़ाई, बच्चों की योजना, सलाह देने और रचनात्मक काम में ध्यान टिकेगा। अतिरिक्त जिम्मेदारी थका सकती है, इसलिए समय-सारिणी व्यावहारिक रखें।

मिथुन राशि का आर्थिक राशिफल

दूसरे सप्ताह में आय बढ़ने या पुराने भुगतान से राहत मिलने का संकेत है। परिवार का सहयोग भी आर्थिक दबाव कम कर सकता है। कमाई बढ़े तो पहले जरूरी खर्च और बचत तय करें।

दूसरे सप्ताह के अंत में अनियोजित खर्च बढ़ सकता है। यात्रा, परिवार और सुविधा से जुड़े भुगतान बजट से बाहर जा सकते हैं। खरीदारी से पहले एक दिन रुकना उपयोगी रहेगा।

चौथे सप्ताह में शिक्षा, बच्चों और मनोरंजन पर खर्च होगा। शेयर या तेज लाभ वाली योजना को निश्चित अवसर न मानें। केवल समझे हुए और सीमित विकल्प पर विचार करें।

मिथुन राशि का स्वास्थ्य राशिफल

पहले सप्ताह के बीच में मन और शरीर दोनों थक सकते हैं। आत्मविश्वास कम होने पर काम की गति भी घटेगी। नींद और नियमित भोजन को प्राथमिकता दें।

दूसरे सप्ताह के अंतिम दिनों में मूड बदलना, बेचैनी या सामान्य कमजोरी महसूस हो सकती है। खर्च और अधूरे काम की चिंता को रात तक न खींचें।

तीसरे सप्ताह में सेहत अपेक्षाकृत स्थिर रहेगी। चौथे सप्ताह में जिम्मेदारी बढ़ेगी, पर हल्की कसरत और छोटे विराम से ऊर्जा बनी रहेगी। कोई तकलीफ बनी रहे तो उचित स्वास्थ्य सलाह लें।

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ज्योतिषीय सलाह और मार्गदर्शन

रिश्तों में साफ बातचीत और काम में नियमित फॉलोअप इस महीने सबसे उपयोगी रहेंगे। मन खराब हो तो जरूरी संदेश या फैसला थोड़ी देर रोकें।

यात्रा या शांत जगह पर समय बिताने से मानसिक दबाव कम होगा। रोज थोड़ा वार्म-अप करें और परिवार के बुजुर्गों से संपर्क बनाए रखें।

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जुलाई 2026 के महत्वपूर्ण दिन

1 से 7 जुलाई: रिश्ते मजबूत होंगे। बीच के दिनों में थकान के बाद यात्रा और सहयोग से राहत मिलेगी।

8 से 14 जुलाई: करियर और आय में सुधार संभव है। अंतिम दिनों में खर्च और मूड संभालें।

15 से 21 जुलाई: परिवार, सामाजिक संपर्क और माता-पिता से जुड़ी जिम्मेदारियां प्रमुख रहेंगी।

22 से 31 जुलाई: पढ़ाई, बच्चों और प्रेम के लिए समय बेहतर है। अतिरिक्त काम के बीच आराम जरूरी रहेगा।

माह की सलाह

रिश्तों की गर्माहट को व्यस्तता में खोने न दें। अच्छी खबर के बाद भी बजट और दिनचर्या पर वही अनुशासन बनाए रखें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
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