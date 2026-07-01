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फेंगशुई टिप्स: धातु के कछुए की रिंग देगी खूब फायदे, जानें पहनने का सही तरीका

Garima Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Tortoise Ring Benefits: फेंगशुई के अनुसार कछुए वाली अगूंठी पहनने से कई फायदे होते हैं। हालांकि इसे सही तरीके से पहना जाए तभी ये काम करता है। 

फेंगशुई टिप्स: धातु के कछुए की रिंग देगी खूब फायदे, जानें पहनने का सही तरीका

फेंगशुई में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो जिंदगी को आसान बना सकते हैं। इन्हीं में से एक उपाय है कछुए वाली अगूंठी। फेंगशुई में कछुए को सुख-समृद्धि और लंबी उम्र का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि कछुए को रखने से घर के साथ-साथ जिंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आती है। यही वजह है कि लोग धातु के कछुए की अगूंठी खूब पहनते हैं। लोग इसे गुडलक और तरक्की के रूप में देखते हैं। हालांकि किसी भी उपाय का सही तरीके से लाभ तभी मिल पाता है जब उसे सही से पहना या किया जाए। तो चलिए सबसे पहले जानिए कि कछुए की अगूंठी पहनने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं और इसे पहनने का सही तरीका क्या है?

धातु वाले कछुए की अगूंठी पहनने के फायदे

1. मान्यता है कि धातु के कछुए की रिंग पहनने से जिंदगी में स्टेबिलिटी आती है।

2. फेंगशुई मान्यता है कि इस अगूंठी को नियमित रूप से पहनने पर जिंदगी में आने वाली बाधाएं दूर होती जाती हैं।

3. धातु वाले कछुए की अगूंठी पहनने से सोच पॉजिटिव होती है और इससे मन शांत रहता है।

4. फेंगशुई के अनुसार अगर धातु के कछुए की अगूंठी सही तरीके से पहनी जाए तो इससे करियर में अच्छी ग्रोथ भी मिल सकती हैं।

5. ऐसी भी मान्यता है कि धातु वाले कछुए की अगूंठी को पहनने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती और इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।

6. अगर ऐसा लग रहा है कि जिंदगी में नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है तो धातु वाले कछुए की अगूंठी को जरूर पहनना चाहिए।

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इस धातु के कछुए की अगूंठी होती है बेस्ट

अगर आप इस अगूंठी को पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये जान लेना भी जरूरी है कि आखिर कि धातु की अगूंठी सबसे ज्यादा अच्छी होगी। फेंगशुई के अनुसार इसके लिए पीतल, चांदी या फिर पंचधातु की अगूंठी चुनना सही होगा। हालांकि फेंगशुई के अनुसार पीतल की अगूंठी सुख-समृद्धि में वृद्धि लाता है। वहीं चांदी से मन शांत रहता है। इसके अलावा पंचधातु वाली अंगूठी के जरिए सारी एनर्जी को सही तरीके से बैलेंस किया जा सकता है।

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कछुए की अगूंठी पहनने का सही तरीका

फेंगशुई के अनुसार इस अगूंठी को हमेशा दाहिने हाथ की अनामिका या फिर मध्यमा उंगली में ही पहनना चाहिए क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। वहीं इसे पहनने से पहले गंगाजल से शुद्ध कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद इसे पहना जाए तो इसे और भी अच्छा माना जाएगा। बस कोशिश करें कि समय-समय पर इसकी सफाई करते रहें ताकि इसमें गंदगी ना बैठती रहे।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
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