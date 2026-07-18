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Feng Shui Tips: मेटल कछुए को घर में कहां रखें? सही तरीका देगा 3 फायदे

By Garima Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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Metal Tortoise Feng Shui Benefits: फेंगशुई में मान्यता है कि सही तरीके से धातु का कछुआ रखा जाए तो इससे कई फायदे मिलते हैं। जानिए इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है? साथ में जानें बाकी जरूरी नियमों को। 

Feng Shui Tips: मेटल कछुए को घर में कहां रखें? सही तरीका देगा 3 फायदे

धातु के बने कछुए को अक्सर लोग डेकॉर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि फेंगशुई में इसे काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इसे घर में अगर सही दिशा और सही तरीके से रखा जाए तो जिंदगी में सकारात्मकता आती है। साथ ही घर में सुख-शांति के साथ-साथ तरक्की भी खूब होने लगती है। हालांकि सिर्फ डेकॉर के नाम पर ही इसे कहीं भी रख देना सही नहीं होता है। दरअसल गलत जगह पर इसे रखने से ये उतना असरदार नहीं होता है। ऐसे में अगर आप घर पर धातु वाला कछुआ लाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे पहले जान लें इससे जुड़े कुछ नियमों को।

इस दिशा में रखें धातु का कछुआ

वास्तु हो या फिर फेंगशुई दोनों में ही सही दिशा को काफी महत्व दिया जाता है। अक्सर लोग इसे लिविंग रूप में कहीं भी रख देते हैं। फेंगशुई नियम के अनुसार धातु वाले कछुए को हमेशा उत्तर या फिर उत्तर-पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। दरअसल उत्तर दिशा को करियर में तरक्की, पैसों के आगमन और नए मौकों से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में इस दिशा में रखा गया धातु का कछुआ बहुत ही शुभ माना जाता है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े लोग कछुए को उत्तर दिशा में रखेंगे तो काफी फायदा मिलेगा।

पानी में जरूर रखें धातु का कछुआ

अगर आप धातु का कछुआ घर में रखने वाले हैं तो ध्यान में रखें इसे हमेशा पानी में ही रखना शुभ माना जाता है। इसके लिए आप कांच, स्टील या फिर धातु का बना हुआ छोटा सा बर्तन ले सकते हैं। नियम के हिसाब से बर्तन में इतना पानी हो कि कछुए के पैर उसमें डूबे रहें। इसी के साथ ध्यान रखें कि इस पानी को आप हमेशा बदलते रहें। दरअसल साफ पानी रहेगा तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और इसका अच्छा रिजल्ट भी मिलता है।

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इस तरफ रखें कछुए का मुंह

फेंगशुई नियम के अनुसार धातु के कछुए को घर में इस तरह से रखें कि उसका मुंह घर के अंदर की ओर हो। मान्यता है कि इस तरह से कछुए को रखने से घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही घर में हमेशा अच्छी ऊर्जा ही आती है। गलती से भी कछुए का मुंह मुख्य द्वार या फिर किसी खिड़की की ओर नहीं होना चाहिए।

धातु के कछुए को घर में कहां रखें

इन जगहों पर ना रखें धातु का कछुआ

इसे आप लिविंग रूम या फिर ऑफिस में रख सकते हैं लेकिन इसे बेडरूम, किचन या फिर बाथरूम साइड कभी ना रखें। इन जगहों पर धातु के कछुए को रखना शुभ नहीं माना जाता है। कोशिश करें कि ये हमेशा साफ-सुथरी जगह पर ही रखा हो। साथ ही नियमित रूप से इसकी साफ-सफाई भी करते रहें।

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धातु के कछुए को रखने के 3 फायदे

1. धातु का कछुआ सही नियम और तरीके से रखा जाए तो इससे रुके हुए काम में रफ्तार आती है। नौकरी-बिजनेस में खूब तरक्की होती है।

2. इसे घर में रखने से शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे-धीरे दूर होने लगती है।

3. धातु के कछुए को घर में रखने से लंबी उम्र की भी मान्यता होती है। साथ ही ऐसा मानते हैं कि इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है।

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डिस्क्लेमर- इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh

शॉर्ट बायो: गरिमा सिंह एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में कार्यरत हैं। वह वास्तु, अंक शास्त्र, रत्न शास्त्र, फेंगशुई और राशिफल से जुड़े विषयों पर लिखती हैं।

परिचय और अनुभव
गरिमा सिंह डिजिटल मीडिया में लंबे समय से सक्रिय हैं। इस समय वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने अपने करियर में न्यूज, फीचर और एक्सप्लेनर कंटेंट पर काम किया है। अब वह ज्योतिष से जुड़े विषयों को सरल और व्यावहारिक तरीके से पाठकों तक पहुंचाती हैं। उनके आर्टिकल की खास बात ये है कि वह जटिल ज्योतिषीय बातों को आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश करती हैं ताकि जिसे एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता है वह भी आसान तरीके से चीजों को समझ सके और उस पर अमल कर सके।

करियर
गरिमा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत रेडियो चैनल रेड एफएम से की। यहां पर उन्होंने रेडियो से जुड़ी बारिकियों को समझने की कोशिश की और मॉर्निंग शो को प्रोड्यूस करने के साथ-साथ कॉपी राइटिंग का भी काम संभाला। साथ में कई विज्ञापनों में वॉइस ओवर भी दिया। इसके अलावा उन्होंने डीडी न्यूज, जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में डिजिटल और टीवी पत्रकारिता को करीब से जाना और समझा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यह अनुभव आज उनके डिजिटल राइटिंग और स्टोरीटेलिंग के तरीके को और भी प्रभावशाली बनाता है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
गरिमा ने साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश विषयों में बैचलर ऑफ आर्ट्स (B.A.) की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली और जामिया मिलिया इस्लामिया से टीवी और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इस दौरान उन्होंने इंटर्नशिप भी की। वह जामिया मिलिया इस्लामिया की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन की सोच
गरिमा का मानना है कि ज्योतिष का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि लोगों को सही दिशा और सकारात्मक सोच देना होना चाहिए। उनका फोकस होता है- सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट। वह शिव पुराण और कई और शास्त्रों की जटिल कथाओं को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं। गरिमा वास्तु शास्त्र और न्यूमरोलॉजी के अलावा फेंगशुई की किताबें पढ़ती रहती हैं और वहां की उपयोगी जानकारियों को पाठकों के साथ समय-समय पर साझा करती हैं।

व्यक्तिगत रुचियां
काम के अलावा गरिमा को गार्डनिंग, कुकिंग और टेबल टेनिस खेलना पसंद है। वह कानपुर से ताल्लुक रखती हैं और एक संतुलित जीवनशैली में विश्वास करती हैं।

विशेषज्ञता (Areas of Expertise)
वास्तु शास्त्र
अंक शास्त्र
रत्न शास्त्र
फेंगशुई
हस्तरेखा शास्त्र

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