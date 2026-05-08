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मेष, सिंह और धनु राशि वाले कर लें ये 5 ज्योतिषीय उपाय, करियर में होगी तरक्की, चमक जाएगी किस्मत

Navaneet Rathaur लाइव हिन्दुस्तान
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मेष, सिंह और धनु राशि वालों की किस्मत चमकाने वाले 5 ज्योतिषीय उपाय। करियर में तरक्की, आर्थिक लाभ और सफलता के लिए इन सरल उपायों को अपनाएं। सूर्य और हनुमान जी की कृपा पाने के खास टोटके इस लेख में पढ़ें।

मेष, सिंह और धनु राशि वाले कर लें ये 5 ज्योतिषीय उपाय, करियर में होगी तरक्की, चमक जाएगी किस्मत

ज्योतिष शास्त्र में अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं - मेष, सिंह और धनु। इन तीनों अग्नि तत्व राशियों पर सूर्य, गुरु और शनि के गोचर का विशेष प्रभाव पड़ रहा है। इस दौरान कुछ लोगों की किस्मत चमक सकती है तो कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सही ज्योतिषीय उपायों को अपनाकर आप अपनी तरक्की को और तेज कर सकते हैं।

तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य

सूर्य इन राशियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। रोज सुबह स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल, गुड़ और लाल गुड़हल का फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय मेष और सिंह राशि वालों के लिए सरकारी नौकरी, प्रमोशन और प्रशासनिक पदों में सफलता दिलाने में बेहद प्रभावी है। सूर्य मजबूत होने पर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी।

रविवार को गुड़-गेहूं का दान

हर रविवार को गाय को गुड़ मिला गेहूं खिलाएं। यह उपाय सूर्य के साथ-साथ आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। अटकी हुई सरकारी फाइलें, कोर्ट-कचहरी के मामले या बैंक संबंधी अड़चनें इस दान से जल्दी सुलझ सकती हैं। अटका हुआ धन भी अचानक मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

दक्षिण-पूर्व दिशा में घी का दीपक

घर या ऑफिस के दक्षिण-पूर्व कोण (आग्नेय) में रोज सुबह-शाम शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। यह उपाय अग्नि तत्व को संतुलित करता है और आपके अंदर छिपी नेतृत्व क्षमता को बाहर लाता है। सिंह राशि वालों के लिए यह उपाय विशेष रूप से शुभ है। इससे ऑफिस की राजनीति में आपको बढ़त मिलती है और लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होते हैं।

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गुरुवार को चने की दाल का दान

धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और मेष-सिंह राशि भी गुरु की महादशा में अच्छा फल पाती हैं। हर गुरुवार को किसी विष्णु मंदिर या ब्राह्मण को चने की दाल और पीली मिठाई का दान करें। यह उपाय भाग्य को प्रबल बनाता है और फंसे हुए प्रमोशन, इनक्रीमेंट या नए बिजनेस के रास्ते खोलता है। धनु राशि वालों को यह उपाय नियमित करना चाहिए।

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लाल धागे में तांबे का सिक्का

शनि के गोचर से होने वाली आर्थिक अस्थिरता को दूर करने के लिए एक तांबे का सिक्का लाल मोटे धागे में पिरोकर दाहिने हाथ में बांधें या ऑफिस की डेस्क पर रखें। यह उपाय अनियोजित खर्चों पर लगाम लगाता है और धन संचय की आदत विकसित करता है। मेष राशि वालों को मंगलवार का हनुमान चालीसा पाठ और धनु राशि वालों को 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जाप अतिरिक्त लाभ देगा।

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ये 5 उपाय अगर आप नियमित रूप से करते हैं, तो आपकी करियर, आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा में सुधार देखने को मिलेगा। अग्नि तत्व राशियों की ऊर्जा को इन उपायों से सही दिशा मिलेगी और आपकी मेहनत रंग लाएगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों के पूर्णतया सत्य एवं सटीक होने का हम दावा नहीं करते हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Navaneet Rathaur

लेखक के बारे में

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संक्षिप्त विवरण

नवनीत राठौर नए युग के डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें इस क्षेत्र में करीब 7 साल का अनुभव है। वर्तमान में वो भारत की प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान लाइव हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन के हिस्सा हैं। यहां वह अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष से जुड़ी खबरें लिखते हैं।


विस्तृत बायो परिचय और अनुभव

डिजिटल मीडिया में अपनी अलग पहचान बना रहे नवनीत राठौर धर्म से जुड़ी खबरों को प्रमाणिक तौर पर और आमबोल चाल की भाषा में पाठकों के लिए परोसते हैं। वो अंक ज्योतिष, हस्तरेखा विज्ञान, वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष जैसे विषयों पर लेख लिखकर पाठक को उसकी अहमियत के बारे में बताते हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़े हैं और करीब 5 सालों से काम कर रहे हैं। अपने करियर के दौरान नवनीत ने वेबस्टोरी, फीचर, और एक्सप्लेनर कंटेंट में काम करते हुए अब ज्योतिषीय विषयों को डिजिटल पाठकों तक पहुंचाने में विशेष पहचान बनाई है।


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नवनीत ने शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक और शुभारती विश्वविद्यालय से परास्नातक की पढ़ाई की। पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान संस्थानों से विषयों को तत्थात्मक और प्रभावी तरीके से समझने का सलीका सीखा। यहीं से उन्हें पत्रकारिता की सीढ़ी मिली।


नवनीत राठौर ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत जनतंत्र न्यूज चैनल से की। इसके बाद उन्होंने सूर्या समाचार और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया। इसके बाद नवनीत लाइव हिंदुस्तान की एस्ट्रोलॉजी टीम का हिस्सा बने। पाठकों को सरल, विश्वसनीय और प्रेरणादायक जानकारी प्रदान करना ही नवनीत राठौर का मुख्य उद्देश्य है।


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