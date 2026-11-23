आज का मेष राशिफल (23 नवंबर): वक्री शनि कह रहें आज पैसे का फैसला करते समय दूसरों की राय का असर अधिक
Mesh Rashifal in hindi, आज का मेष राशिफल 23 नवंबर 2026: सम्मान और कारोबारी संपर्कों के लिए अच्छा दिन। फैसलों में जल्दबाजी से सावधान। जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी।
Mesh Rashifal Aries Horoscope, आज का मेष राशिफल : आज कोई अहम फैसला आपको सोच में डालेगा, फिर भी यह सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। समाज में सम्मान मिलेगा और आपकी बात ध्यान से सुनी जाएगी। कारोबार करने वालों को अलग स्रोतों से आसानी से अधिक ऑर्डर मिलने के योग हैं। खुशी के साथ कुछ उलझन भी रहेगी। अपनी समझ पर पूरा भरोसा करने में हिचक होगी। किसी परिचित की राय सुनकर मन फिर दूसरी दिशा में जाएगा। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के पहले भाव में रहेगा। इससे उत्साह ऊंचा होगा और अपनी जरूरतों के प्रति संवेदनशीलता रहेगी। लोगों के बीच आपकी मौजूदगी महसूस होगी। बाहर से मिल रही सराहना अच्छी लगेगी, लेकिन किसी निर्णय पर अंतिम सहमति देते समय भीतर सवाल उठेंगे। दिन का अच्छा पक्ष सम्मान होगा और कठिन पक्ष अपने ही निष्कर्ष पर टिकना रहेगा।
आज का मेष राशिफल (23 नवंबर): वक्री शनि कह रहें आज पैसे का फैसला करते समय दूसरों की राय का असर अधिक
करियर राशिफल कैसा रहेगा?
कारोबार में नए संपर्कों से काम मिलने की संभावना है। अलग जगहों से आने वाली पूछताछ ऑर्डर का रूप ले सकती है। आज अवसर सामने आने पर अपनी तैयारी का महत्व समझ आएगा। नौकरी में अधिकार और जिम्मेदारी की बात प्रमुख होगी। वृश्चिक राशि के आठवें भाव में सूर्य वरिष्ठों और आत्मसम्मान का विषय उभारेगा। दफ्तर के साथी से बातचीत में यह सवाल सामने आएगा कि आपके हिस्से का काम किस तरह देखा जा रहा है। सम्मान पाने की इच्छा रहेगी, साथ ही अपनी बात रखने से पहले मन में संशय होगा। विद्यार्थियों को पढ़े हुए उत्तर पर दोबारा विचार करने की प्रवृत्ति रहेगी। महत्वपूर्ण फैसला सोचकर लें। आज अवसर मिलने की खुशी और उसे स्वीकार करने का संकोच साथ चलेगा।
धन राशिफल कैसा रहेगा?
अधिक काम मिलने के संकेत कमाई की गुंजाइश बढ़ाएंगे। हालांकि मिलने वाले ऑर्डर और हाथ में आने वाली रकम का अंतर ध्यान में रहेगा। खर्च से जुड़ी कोई अधूरी जिम्मेदारी मन पर वजन रखेगी। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि आपकी साढ़ेसाती के पहले चरण में आराम और खर्च का दबाव महसूस कराएगा। पहले से बाकी काम पूरा होने पर राहत होगी। कारोबार में सोचकर लिया गया सीमित जोखिम विचार के योग्य रहेगा। चेतावनी साफ है, तारीफ के उत्साह में अपनी आर्थिक क्षमता से बड़ा वादा न करें। आज पैसे का फैसला करते समय दूसरों की राय का असर अधिक होगा। अपनी जरूरत और उपलब्ध रकम साथ देखकर निर्णय लें।
लव राशिफल कैसा रहेगा?
बाहर मिला सम्मान घर में साझा करने का मन होगा। परिवार के बीच बातचीत में खुशी रहेगी और अपनी बात सुने जाने से संतोष होगा। फिर भी किसी साधारण टिप्पणी का असर अपेक्षा से अधिक होगा। जीवनसाथी के साथ बात करते हुए अपनी समझ को लेकर सफाई देने की इच्छा जागेगी। प्रेम संबंध में अपने महत्व को लेकर संवेदनशीलता रहेगी। सामने वाले के शब्द देर तक याद रहेंगे और मन उनका अर्थ दोबारा सोचेगा। अपनी भावना सीधे शब्दों में रखें। दिन में खुशी के पल आएंगे, पर भीतर की उलझन हर बार चेहरे पर साफ दिखाई नहीं देगी। परिचित लोगों के बीच सहज रहना अच्छा लगेगा और निजी बातचीत में अपने लिए भरोसा खोजेंगे।
सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
उत्साह के साथ आराम की जरूरत भी महसूस होने की संभावना है। कोई अधूरी जिम्मेदारी मन में चलती रहेगी, जिससे काम समाप्त होने के बाद भी व्यस्तता का एहसास रहेगा। दिन के काम जल्दी समेटने पर मानसिक राहत होगी। नींद पूरी न होने का असर दिनचर्या पर पड़ सकता है। लोगों के बीच सक्रिय रहने की इच्छा रहेगी, लेकिन अकेले बैठने पर थकान का ध्यान आएगा। विश्राम के लिए एक छोटा अंतराल रखें। आज अपनी क्षमता को लेकर मन कभी उत्साहित होगा, कभी संशय में जाएगा। काम पूरा होने का संतोष आराम को अधिक सहज बनाएगा। बाहरी सराहना से मन प्रसन्न रहेगा और अधूरी जिम्मेदारी पूरी होने पर बोझ हल्का होगा।
शुभ अंक: २
शुभ रंग: सफेद
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४६ से १२:२८ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: सबसे अहम फैसले पर अपनी जरूरत साफ लिखकर विचार करें।
क्या न करें: दूसरे की सहमति पाने के लिए अपने हिस्से से अधिक काम स्वीकार न करें।
कल का राशिफल
कल बचत और निवेश के लिए सबसे अच्छा दिन रहेगा। अतिथि आने की संभावना है। आपकी बोली प्रभाव डालेगी। मेहनत रंग लाएगी और अपनों से मतभेद सुलझाने में सफलता मिलेगी।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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