Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 11 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Mesh Rashifal Aries Horoscope 11 November 2026, आज का मेष राशिफल : आज बड़ा फैसला मन पर बोझ बढ़ाएगा, जबकि रोज के काम निपटाने से राहत होगी। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। किसी बात की फिक्र उसके वास्तविक आकार से बड़ी लगेगी और मन बार बार उसी ओर जाएगा। कोई अप्रिय खबर निराश कर सकती है, हालांकि उससे जुड़ा हर पहलू आज ही साफ होगा, ऐसी संभावना कम है। दफ्तर से घर तक अधूरी जिम्मेदारी याद आती रहेगी। मीन राशि के बारहवें भाव में वक्री शनि के साथ साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। इससे खर्च और आराम की जरूरत के बीच खिंचाव रहेगा। जल्दी निपटा हुआ काम दिन में खाली जगह देगा और उसी से मन को राहत होगी। आज अपने परिचित ढर्रे में चलना अधिक सहज रहेगा। रास्ते और काम की जगह पर जल्दबाजी से सावधान रहें। दिन का संतोष किसी बड़ी उपलब्धि से अधिक, पहले से सामने रखे काम पूरे होने में रहेगा।

एक नजर में: नियमित काम पूरे करने के लिए अच्छा दिन। जल्दबाजी और बेवजह की बहस से सावधान।

मेष राशिफल 11 नवंबर: आज वक्री शनि कह रहें जल्दबाजी से सावधान रहें करियर राशिफल दफ्तर में नियमित जिम्मेदारियां ध्यान मांगेंगी। मन में चल रही चिंता से एक ही काम पर टिकना कठिन लगेगा, लेकिन छोटे हिस्सों में पूरा होता काम स्थिति संभालने में मदद देगा। किसी साथी से काम समझने की बातचीत होगी और उसमें पुरानी बात दोबारा उठेगी। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध संदेश और साझेदारी की बातचीत को प्रमुख रखेगा। कारोबारी चर्चा में अपनी बात दोहराने की जरूरत महसूस होगी। आज बड़ी पेशेवर छलांग की अपेक्षा चल रहे काम को आगे बढ़ाने के योग हैं। विद्यार्थियों को पढ़ते समय दूसरी चिंताएं याद आएंगी। परिचित पाठ से शुरुआत करने पर पढ़ाई की लय बनने की संभावना है। सामने वाले के हर वाक्य का जवाब देना चर्चा को लंबा करेगा। आज एक समय में एक काम हाथ में रखें।

धन राशिफल पैसे के मामले में उत्साह कम और सोच ज्यादा रहेगी। नया निवेश मन को आश्वस्त करने के स्थान पर अतिरिक्त चिंता दे सकता है। पहले से जुड़ा खर्च ध्यान खींचेगा और किसी अधूरी जिम्मेदारी की रकम याद आएगी। घर का कोई तय भुगतान आज के बजट में अपनी जगह मांगेगा। बची रकम देखकर तुरंत नया उपयोग तय करने का मन होगा, पर दिन आर्थिक प्रयोग के लिए अनुकूल नहीं है। किसी सौदे की बातचीत आगे चल सकती है, उसके नतीजे को लेकर अभी धैर्य रखना ठीक रहेगा। आज नया निवेश टालें।

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ बातचीत में तालमेल बनाए रखने की जरूरत सामने आएगी। आपका मन पहले से भरा रहेगा, इसलिए साधारण सवाल भी लंबा लग सकता है। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम भीतर उदासी या बेचैनी रखेगा और रिश्तों में सहज प्रतिक्रिया देना कठिन लगेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत रहेगा। मुलाकात या बातचीत में बहुत रोमांच की अपेक्षा कम रहेगी। किसी पुरानी बात को फिर खोलने से दिन का बोझ बढ़ेगा। अपनी परेशानी सीधे और शांत शब्दों में बताएं। शाम को साथ बैठने पर भी कुछ देर चुप रहने का मन होगा।

सेहत राशिफल मानसिक तनाव और आराम की कमी दिन की ऊर्जा पर असर डाल सकते हैं। काम के बीच थकान अधिक महसूस होने की संभावना है। सेहत के बारे में अनावश्यक आशंका भी मन में आएगी। आज शरीर से अधिक काम लेने पर शाम का विश्राम और जरूरी लगेगा। रास्ते में चलते या वाहन चलाते समय ध्यान भटकने की गुंजाइश रहेगी। किसी खास परेशानी का निष्कर्ष निकालने के लिए यह राशिफल आधार नहीं है। अपने आराम का समय पहले तय रखें। दिन की जिम्मेदारियां जल्दी सिमटने पर मन हल्का होगा और विश्राम लेना सहज लगेगा।

शुभ अंक- २

शुभ रंग- सफेद

लव राशिफल जीवनसाथी के साथ बातचीत में तालमेल बनाए रखने की जरूरत सामने आएगी। आपका मन पहले से भरा रहेगा, इसलिए साधारण सवाल भी लंबा लग सकता है। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम भीतर उदासी या बेचैनी रखेगा और रिश्तों में सहज प्रतिक्रिया देना कठिन लगेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन औसत रहेगा। मुलाकात या बातचीत में बहुत रोमांच की अपेक्षा कम रहेगी। किसी पुरानी बात को फिर खोलने से दिन का बोझ बढ़ेगा। अपनी परेशानी सीधे और शांत शब्दों में बताएं। शाम को साथ बैठने पर भी कुछ देर चुप रहने का मन होगा।

सेहत राशिफल मानसिक तनाव और आराम की कमी दिन की ऊर्जा पर असर डाल सकते हैं। काम के बीच थकान अधिक महसूस होने की संभावना है। सेहत के बारे में अनावश्यक आशंका भी मन में आएगी। आज शरीर से अधिक काम लेने पर शाम का विश्राम और जरूरी लगेगा। रास्ते में चलते या वाहन चलाते समय ध्यान भटकने की गुंजाइश रहेगी। किसी खास परेशानी का निष्कर्ष निकालने के लिए यह राशिफल आधार नहीं है। अपने आराम का समय पहले तय रखें। दिन की जिम्मेदारियां जल्दी सिमटने पर मन हल्का होगा और विश्राम लेना सहज लगेगा।

शुभ अंक- २

शुभ रंग- सफेद

शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त: ०४:५४ से ०५:४७ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें सबसे पहले वह अधूरा काम पूरा करें जो बार बार ध्यान खींच रहा है।

क्या न करें साथी की बात बीच में काटकर बहस आगे न बढ़ाएं।