मेष राशिफल 10 नवंबर: आज भावुक होकर बड़ा फैसला टालें, मिलेगा अटका पैसा
Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 10 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।
Mesh Rashifal Aries Horoscope 10 November 2026, आज का मेष राशिफल: बच्चे आज बेहतर करेंगे और उनका साथ आपके उदास मन को सहारा देगा। लंबे समय से रुकी रकम मिलने की संभावना है, हालांकि किसी दूसरे काम का असंतोष मन में बना रहेगा। दिन की यही दोहरी तस्वीर होगी। एक तरफ कोई पुरानी आर्थिक उम्मीद फिर सामने आएगी, दूसरी तरफ अपने प्रयास के मुकाबले नतीजा कम लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम मन में बेचैनी रखेगा, इसलिए परिचित कामों की लय आज अधिक सहज रहेगी। किसी बात पर तुरंत हां कहने का मन होगा और कुछ देर बाद उसी निर्णय पर संदेह होगा। घर में कर्क राशि के चौथे भाव में मंगल छोटी चिड़चिड़ाहट और तेज प्रतिक्रिया का रुझान देगा। परिवार की साधारण बातचीत भी उस समय भारी लगेगी, जब मन पहले से किसी अधूरे नतीजे में उलझा होगा। भावुक होकर बड़ा फैसला करना आज की साफ चेतावनी है।
एक नजर में: अटके धन और बच्चों की प्रगति के लिए अच्छा दिन। भावनात्मक फैसलों से सावधान।
मेष राशिफल 10 नवंबर: आज भावुक होकर बड़ा फैसला टालें, मिलेगा अटका पैसा
करियर राशिफल
काम में मेहनत और संतोष का तालमेल कुछ कमजोर रहेगा। जो काम आपकी नजर में अच्छा हुआ है, उसका परिणाम आपकी उम्मीद से हल्का लगने की संभावना है। दफ्तर की चर्चा में अपना पक्ष रखने की इच्छा होगी, मगर मन की खिन्नता शब्दों में उतरने का खतरा रहेगा। पुराने ढर्रे वाले काम आगे बढ़ाने के लिए दिन अधिक अनुकूल है। किसी नए विचार को आकार देने में अच्छी दिशा मिलेगी। सिंह राशि के पांचवें भाव में गुरु पढ़ाई और रचनात्मक काम को मजबूती देगा, साथ ही अच्छी सलाह समझने में मदद करेगा। विद्यार्थियों को कठिन विषय पर सोच साफ होने के योग हैं। बच्चों की पढ़ाई या उनके प्रयास में सुधार सामने आएगा। आज अपने काम का आकलन एक ही प्रतिक्रिया से न करें।
धन राशिफल
लंबे समय से अटके पैसे की उम्मीद आज फिर मजबूत होगी। उस रकम का कुछ हिस्सा मिलने या वापसी की बात आगे बढ़ने की संभावना है। फिर भी उसे हाथ में आने से पहले उपलब्ध धन मान लेना खर्च का दबाव बढ़ाएगा। पैसे से जुड़ी पुरानी परेशानी का भाव मन पर रहेगा और उसी कारण जल्दी राहत पाने की इच्छा भी तेज होगी। काम में सोचकर लिया गया सीमित जोखिम परखने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन भावनाओं में रकम लगाने से बचना होगा। घर की जरूरत और अपनी इच्छा के बीच का फर्क आज खर्च की बातचीत में साफ होगा। उपलब्ध रकम के आधार पर ही आज की खरीद तय करें।
लव राशिफल
बच्चों की कोई बात आपको अच्छा महसूस कराएगी। उनका सहयोग ऐसा पल देगा, जिसमें अपनेपन का भरोसा फिर मजबूत होगा। जीवनसाथी के साथ बातचीत में आपका मन जल्दी भर आएगा। सामने की बात छोटी होगी, लेकिन आप उसे पिछले असंतोष से जोड़कर देखेंगे। घर में किसी विषय पर आवाज तेज होने का रुझान रहेगा। शाम तक मन परिवार के पास रहना चाहेगा, फिर भी अकेले बैठने की इच्छा बीच में लौटेगी। प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी रहेंगी और जल्द कोई निष्कर्ष निकालने की चाह होगी। मन की स्थिति एक सीधे वाक्य में कह देना बातचीत को सहज रखेगा।
सेहत राशिफल
आज बेचैनी का असर आराम की अनुभूति पर पड़ने की संभावना है। दिन भर काम करने के बाद भी मन को लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया। उत्साह कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, इसलिए अपनी सामान्य दिनचर्या में रहना अधिक सहज होगा। बाहर आते जाते ध्यान बंटने का रुझान रहेगा। रास्ते में फोन या किसी बातचीत में उलझना ठीक नहीं रहेगा। काम के बीच थोड़ी देर शांत बैठने से राहत मिलने की संभावना है। किसी परेशानी को केवल मन का वहम मानकर टालना भी उचित नहीं होगा। जरूरत महसूस हो तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।
शुभ अंक- १
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें: किसी जरूरतमंद की मदद अपने समय या सहयोग से करें।
क्या न करें: सड़क पर चलते समय फोन में ध्यान न लगाएं।
कल का राशिफल
कल अनावश्यक तनाव रहेगा और कोई निराश करने वाली खबर मिलने की संभावना है। निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं है। जीवनसाथी से तालमेल और रास्ते में सतर्कता खास ध्यान मांगेंगे।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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