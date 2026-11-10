Aries Horoscope Today, आज का मेष राशिफल 10 नवंबर 2026: जानें आज मेष राशि वालों की पैसों की स्थिति, करियर, लव लाइफ की स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। पढ़ें आज का शुभ रंग, शुभ अंक, शुभ मुहूर्त और दिन के खास उपाय।

Mesh Rashifal Aries Horoscope 10 November 2026, आज का मेष राशिफल: बच्चे आज बेहतर करेंगे और उनका साथ आपके उदास मन को सहारा देगा। लंबे समय से रुकी रकम मिलने की संभावना है, हालांकि किसी दूसरे काम का असंतोष मन में बना रहेगा। दिन की यही दोहरी तस्वीर होगी। एक तरफ कोई पुरानी आर्थिक उम्मीद फिर सामने आएगी, दूसरी तरफ अपने प्रयास के मुकाबले नतीजा कम लगेगा। पूरे दिन चंद्रमा वृश्चिक राशि के आठवें भाव में रहेगा। यह चंद्राष्टम मन में बेचैनी रखेगा, इसलिए परिचित कामों की लय आज अधिक सहज रहेगी। किसी बात पर तुरंत हां कहने का मन होगा और कुछ देर बाद उसी निर्णय पर संदेह होगा। घर में कर्क राशि के चौथे भाव में मंगल छोटी चिड़चिड़ाहट और तेज प्रतिक्रिया का रुझान देगा। परिवार की साधारण बातचीत भी उस समय भारी लगेगी, जब मन पहले से किसी अधूरे नतीजे में उलझा होगा। भावुक होकर बड़ा फैसला करना आज की साफ चेतावनी है।

एक नजर में: अटके धन और बच्चों की प्रगति के लिए अच्छा दिन। भावनात्मक फैसलों से सावधान।

मेष राशिफल 10 नवंबर: आज भावुक होकर बड़ा फैसला टालें, मिलेगा अटका पैसा करियर राशिफल काम में मेहनत और संतोष का तालमेल कुछ कमजोर रहेगा। जो काम आपकी नजर में अच्छा हुआ है, उसका परिणाम आपकी उम्मीद से हल्का लगने की संभावना है। दफ्तर की चर्चा में अपना पक्ष रखने की इच्छा होगी, मगर मन की खिन्नता शब्दों में उतरने का खतरा रहेगा। पुराने ढर्रे वाले काम आगे बढ़ाने के लिए दिन अधिक अनुकूल है। किसी नए विचार को आकार देने में अच्छी दिशा मिलेगी। सिंह राशि के पांचवें भाव में गुरु पढ़ाई और रचनात्मक काम को मजबूती देगा, साथ ही अच्छी सलाह समझने में मदद करेगा। विद्यार्थियों को कठिन विषय पर सोच साफ होने के योग हैं। बच्चों की पढ़ाई या उनके प्रयास में सुधार सामने आएगा। आज अपने काम का आकलन एक ही प्रतिक्रिया से न करें।

धन राशिफल लंबे समय से अटके पैसे की उम्मीद आज फिर मजबूत होगी। उस रकम का कुछ हिस्सा मिलने या वापसी की बात आगे बढ़ने की संभावना है। फिर भी उसे हाथ में आने से पहले उपलब्ध धन मान लेना खर्च का दबाव बढ़ाएगा। पैसे से जुड़ी पुरानी परेशानी का भाव मन पर रहेगा और उसी कारण जल्दी राहत पाने की इच्छा भी तेज होगी। काम में सोचकर लिया गया सीमित जोखिम परखने के लिए दिन अनुकूल है, लेकिन भावनाओं में रकम लगाने से बचना होगा। घर की जरूरत और अपनी इच्छा के बीच का फर्क आज खर्च की बातचीत में साफ होगा। उपलब्ध रकम के आधार पर ही आज की खरीद तय करें।

लव राशिफल बच्चों की कोई बात आपको अच्छा महसूस कराएगी। उनका सहयोग ऐसा पल देगा, जिसमें अपनेपन का भरोसा फिर मजबूत होगा। जीवनसाथी के साथ बातचीत में आपका मन जल्दी भर आएगा। सामने की बात छोटी होगी, लेकिन आप उसे पिछले असंतोष से जोड़कर देखेंगे। घर में किसी विषय पर आवाज तेज होने का रुझान रहेगा। शाम तक मन परिवार के पास रहना चाहेगा, फिर भी अकेले बैठने की इच्छा बीच में लौटेगी। प्रेम संबंध में भावनाएं गहरी रहेंगी और जल्द कोई निष्कर्ष निकालने की चाह होगी। मन की स्थिति एक सीधे वाक्य में कह देना बातचीत को सहज रखेगा।

सेहत राशिफल आज बेचैनी का असर आराम की अनुभूति पर पड़ने की संभावना है। दिन भर काम करने के बाद भी मन को लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया। उत्साह कभी बढ़ेगा और कभी घटेगा, इसलिए अपनी सामान्य दिनचर्या में रहना अधिक सहज होगा। बाहर आते जाते ध्यान बंटने का रुझान रहेगा। रास्ते में फोन या किसी बातचीत में उलझना ठीक नहीं रहेगा। काम के बीच थोड़ी देर शांत बैठने से राहत मिलने की संभावना है। किसी परेशानी को केवल मन का वहम मानकर टालना भी उचित नहीं होगा। जरूरत महसूस हो तो योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लें।

शुभ अंक- १

शुभ रंग- लाल

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४३ से १२:२६ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें: किसी जरूरतमंद की मदद अपने समय या सहयोग से करें।

क्या न करें: सड़क पर चलते समय फोन में ध्यान न लगाएं।