मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खास, गुरु का राशि परिवर्तन खोलेगा तरक्की के रास्ते, जानें करियर-धन, प्रेम का हाल
31 अक्टूबर 2026 को मेष राशि से चंद्रमा मिथुन के तीसरे भाव में रहेगा। गुरु का कर्क से सिंह राशि में गोचर रचनात्मक काम, शिक्षा और मार्गदर्शन से जुड़े मामलों को अहम बना सकता है। वक्री शनि के बारहवें भाव में रहने से खर्च, आराम और अधूरे कामों को व्यवस्थित करने पर ध्यान देना होगा।
Mesh Rashifal 31 October 2026: Aries Horoscope: इकतीस अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि के तीसरे भाव में रहेगा। जरूरी बातचीत, आसपास के लोगों से संपर्क और छोटे काम पूरे करना दिन को दिशा दे सकता है। मेहनत अधिक महसूस हो तो हर जिम्मेदारी एक साथ उठाने के बजाय काम का क्रम तय करें। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण खर्च, विश्राम और अधूरे दायित्वों को गंभीरता से व्यवस्थित करने की अवधि है, निश्चित नुकसान का संकेत नहीं। किसी परिचित से बातचीत या पड़ोस के आयोजन में शामिल होने का अवसर मिले तो अपनी सुविधा देखकर निर्णय लें। सामाजिक व्यस्तता के बीच निजी कामों की जगह भी बचाएं।
मेष राशि का करियर राशिफल
काम में पहल उपयोगी रहेगी, लेकिन उसका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। यदि नौकरी में हैं तो जिस सूचना के बिना काम रुका है, उसे संबंधित व्यक्ति से सीधे मांगें। लंबा संदेश भेजने के बजाय समस्या, जरूरत और अपेक्षित उत्तर अलग लिखें। व्यापार में ग्राहक की बात समझकर ही समयसीमा दें। गुरु दिन के दौरान कर्क राशि के चौथे भाव की उच्च स्थिति से सिंह राशि के पांचवें भाव में प्रवेश करेगा। घर की अध्ययन सुविधा और जिम्मेदारियों के साथ सीखने, रचनात्मक काम तथा समझदार मार्गदर्शन पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। इससे परिणाम निश्चित नहीं होते। विद्यार्थी किसी कठिन अध्याय को छोटे अभ्यासों में बांटें। तुला राशि के सातवें भाव में वक्री बुध साझेदार या सहपाठी के साथ तय बात दोबारा जांचने का संदर्भ देता है। पुरानी टिप्पणी के आधार पर नया काम शुरू न करें।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
आवागमन, छोटी खरीद और घरेलू जरूरतें मिलकर बजट पर असर डाल सकती हैं। खर्च लिखने से पता चलेगा कि कौन सी जरूरत अभी की है और कौन सी टल सकती है। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह से जुड़ी कमाई की उम्मीदों और अपने विवेक से लिए गए जोखिम के बीच संतुलन मांगती है। किसी परिचित की सफलता सुनकर निवेश दोहराना उचित नहीं होगा। घर या पढ़ाई पर पैसा लगाना हो तो उपयोग और कुल लागत देखें। अपेक्षित भुगतान को मिलने से पहले उपलब्ध रकम न मानें। उधार संबंधी पुरानी बातचीत का लिखित विवरण रखना उपयोगी रहेगा।
मेष राशि का लव राशिफल
आज रिश्तों में संपर्क बनाए रखना बड़े प्रदर्शन से अधिक उपयोगी हो सकता है। यदि किसी पुराने मित्र की याद आए तो बिना शिकायत के हालचाल पूछ सकते हैं। उत्तर देर से मिलने को उपेक्षा का प्रमाण न बनाएं। दांपत्य में काम की थकान और घरेलू जिम्मेदारियों पर साफ बातचीत करें। साथी से सहयोग चाहिए तो बताएं कि किस काम में मदद चाहिए। नए परिचय में सहज रहें, लेकिन तुरंत निजी जानकारी साझा करने का दबाव न लें। पड़ोसी या रिश्तेदार के निमंत्रण पर जाना संभव न हो तो विनम्रता से अपनी सीमा बताएं। बातचीत का उद्देश्य अपनापन रहे, हर पुरानी असहमति का फैसला करना नहीं।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
काम और संवाद की अधिकता के बीच छोटे विराम रखें। लगातार फोन देखने या एक ही जगह बैठने से असुविधा महसूस हो तो मुद्रा बदलें और थोड़ा चलें। भोजन घर का हो या बाहर का, स्वच्छता और अपनी सहनशीलता देखें। थकावट में लंबी यात्रा या अतिरिक्त काम स्वीकार करने से पहले आराम की जरूरत समझें। वाहन चलाते समय ध्यान सड़क पर रखें और संदेश देखने के लिए सुरक्षित स्थान पर रुकें। किसी नई या लगातार बनी शारीरिक परेशानी को ग्रह स्थिति से जोड़कर न टालें। जरूरत होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह लें और नियमित उपचार जारी रखें।
शुभ अंक- 1
शुभ रंग- लाल
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:26 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- आज पूरे किए जा सकने वाले तीन काम चुनें। जरूरी फोन, लंबित दस्तावेज और व्यक्तिगत विश्राम के लिए अलग जगह रखें। किसी सहयोगी से बात करते समय अगला कदम और जिम्मेदार व्यक्ति स्पष्ट कर लें।
क्या न करें- हर निमंत्रण या अनुरोध को तुरंत स्वीकार न करें। साझा योजना में बिना पूछे बदलाव करने और अधूरी जानकारी आगे भेजने से बचें। उत्साह या संकोच में अपनी क्षमता से अधिक आर्थिक वादा न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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