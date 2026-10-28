मेष राशिफल 28 अक्टूबर: वक्री शनि बदलेंगे हालात? पैसों पर राहु-केतु की नजर
Aries Horoscope Today 2026 : आज के दिन मेष राशि वालों पर वक्री शनि का असर साफ तौर पर दिखने वाला है। जानें राहु-केतु आर्थिक रूप से किस तरह प्रभाव डालेंगे?
Aaj ka Mesh Rashifal 28 October 2026 : आज के दिन आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के दूसरे भाव में रहेगा। आज अपनी बात किस तरह रखते हैं और उपलब्ध धन को कहां लगाते हैं, यह उत्साह से अधिक महत्वपूर्ण होगा। कोई नया काम करने का साहस हो सकता है, लेकिन उसे तुरंत बड़ा रूप देना जरूरी नहीं। वक्री शनि मीन राशि के बारहवें भाव में है। साढ़ेसाती का पहला चरण विश्राम, लंबित दायित्व और खर्च को व्यवस्थित करने की महत्वपूर्ण अवधि है, निश्चित हानि का संकेत नहीं। दिन की योजना में कुछ खाली जगह रखें, ताकि किसी पारिवारिक जरूरत या अधूरे काम के लिए अपनी पूरी दिनचर्या बदलनी न पड़े।
मेष राशि का करियर आज कैसा होगा?
काम में पहल उपयोगी रहेगी, बशर्ते उसके साथ तैयारी भी हो। यदि कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो पहले देखें कि मौजूदा काम कब पूरा होगा। ग्राहक या सहकर्मी से केवल मौखिक सहमति मिलने पर अगला खर्च न उठाएं। वक्री बुध तुला राशि के सातवें भाव में है, इसलिए साझा प्रस्ताव, बातचीत और संशोधित शर्तें दोबारा पढ़ना व्यावहारिक रहेगा। पुराने मसौदे में सुधार करना नए वादे जोड़ने से अधिक उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी कठिन विषय के लिए शांत जगह चुनें और पढ़े हुए हिस्से को अपने शब्दों में लिखकर जांचें। गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में उच्च स्थिति में है। घर का सहयोग या अध्ययन की सुविधा मदद कर सकती है, हालांकि घरेलू काम और उनकी लागत भी समय तथा संसाधन मांग सकते हैं।
मेष राशि के लिए पैसों की स्थिति कैसी होगी?
आज बजट का आधार अपेक्षित आमदनी नहीं, वास्तव में उपलब्ध रकम रखें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी समूह की बड़ी आर्थिक उम्मीदों और अपने स्वतंत्र जोखिम आकलन के बीच फर्क बनाए रखने को कहती है। किसी परिचित की सफलता देखकर वैसा ही निवेश करना जरूरी नहीं। यदि वाहन खरीदने की योजना है तो कीमत के साथ बीमा, रखरखाव और किस्त की कुल जिम्मेदारी समझें। जानकारी अधूरी हो तो फैसला रोकना समझदारी होगी, केवल आज का दिन देखकर खरीद टालना आवश्यक नहीं। परिवार की जरूरत और निजी इच्छा के लिए अलग रकम तय करने से खर्च पर बातचीत स्पष्ट रहेगी।
मेष राशि की लव लाइफ आज कैसी होगी?
बातचीत में सीधापन अच्छा है, लेकिन कठोरता उसकी अनिवार्य शर्त नहीं। यदि जीवनसाथी या परिवार के किसी सदस्य से खर्च पर मतभेद हो तो पहले वास्तविक रकम और जरूरत सामने रखें। पुराने विवाद जोड़ने से वर्तमान मुद्दा उलझ सकता है। साथी की चुप्पी को तुरंत नाराजगी न मानें, उनसे सुविधाजनक समय पूछकर बात करें। यदि किसी नए संबंध को समझ रहे हैं तो प्रभावित करने के लिए ऐसी जिम्मेदारी न लें जिसे निभाना कठिन हो। परिवार के बीच अपनी सीमा बताना असहयोग नहीं है। आज किसी छोटे अनुरोध का स्पष्ट उत्तर, अस्पष्ट आश्वासन से अधिक भरोसा बना सकता है। निर्णय साझा हो तो दूसरे व्यक्ति की प्राथमिकता भी पूरी सुनें।
मेष राशि की हेल्थ आज कैसी रहेगी?
काम पूरा करने की जल्दी में भोजन और आराम को पीछे न रखें। यदि लगातार स्क्रीन पर काम करते हैं तो बीच में उठकर चलें और आंखों को विराम दें। थकान महसूस होने पर अतिरिक्त काम कम करना बेहतर है, उसे इच्छाशक्ति की कमी न समझें। बाहर जाना हो तो पानी, भोजन और लौटने की व्यवस्था पहले सोच लें। किसी परिचित की सलाह पर दवा शुरू या बंद न करें। यदि कोई तकलीफ बनी हुई है तो योग्य चिकित्सक से परामर्श लें। सोने से पहले काम और खर्च की चर्चा सीमित करने से मन को दिन की व्यस्तता से अलग होने का अवसर मिल सकता है।
मेष राशि का शुभ अंक
९
मेष राशि के लिए शुभ रंग
लाल
मेष राशि के लिए शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
आज मेष राशि क्या करें
आज के जरूरी भुगतान और अधूरे दायित्व एक जगह लिखें। फिर ऐसा काम चुनें जिसे उपलब्ध समय में पूरा कर सकते हैं। पारिवारिक बातचीत में अपनी मांग के साथ उसका व्यावहारिक विकल्प भी रखें।
आज मेष राशि क्या न करें
किसी की चुनौती स्वीकार करने के लिए महंगी खरीद या अतिरिक्त जिम्मेदारी न लें। अधूरी बातचीत का निष्कर्ष संदेश पढ़कर न निकालें और नाराजगी में ऐसी टिप्पणी न करें जिसे बाद में समझाना कठिन हो।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र