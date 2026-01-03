मेष राशि पर 2026 में शनि की साढ़ेसाती का कैसा प्रभाव रहेगा, जानें उपाय

मेष राशि पर 2026 में शनि की साढ़ेसाती का कैसा प्रभाव रहेगा, जानें उपाय
MESH RASHIFAL 2026, ARIES YEARLY Horoscope SHANI KI SADHESATI: इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की चाल के स्वरूप मेष राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। मेष राशि को खर्चों पर कंट्रोल रखने के साथ बुरी आदतों से बचना होगा।
MESH RASHIFAL 2026, ARIES YEARLY Horoscope: ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह एक महवतरपूर्ण ग्रह माना गया है। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। ये राशि चक्र की पहली राशि है। शनि हर साल शनि राशि नहीं बदलते लेकिन उनका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है। इस समय शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि की चाल के स्वरूप मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव रहेगा। सिंह राशि और धनु राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। मेष राशि में शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव 2025 से शुरू हो गया था। आइए जानते हैं 2026 में शनि का प्रभाव मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और उपाय भी-
29 मार्च, 2025 से शनि के मीन गोचर के चलते मेष राशि वालों पर शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण चल रहा है। 2026 में पूरे साल शनि मेष राशि से 12वें भाव में गोचर करेंगे। यह साढ़ेसाती का सबसे शुरुआती चरण होता है।
शनि की साढ़ेसाती का शुरुआती चरण नींद में कमी या मानसिक बेचैनी का कारण बनता है। आप अकेला महसूस कर सकते हैं। अचानक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। इस समय निवेश बहुत सोच-समझकर करें, क्योंकि पैसा फंसने के योग बन सकते हैं। करियर की बात करें तो नौकरी में ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन की प्रबल संभावना रहेगी। खान-पान में अनुशासन बनाए रखना अनिवार्य होगा। साढ़ेसाती का पहला चरण डराने के लिए नहीं, बल्कि अनुशासन सिखाने के लिए आता है। साल 2027 में शनि के मेष राशि में गोचर करने पर साढ़ेसाती का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा।
शनि उपाय: 2026 में आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए
- बजट बनाएं।
- खर्चों पर कंट्रोल रखें।
- शनि अनुशासन के कारक हैं। बुरी आदतों से इस दौरान भारी नुकसान हो सकता है।
- मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ मेष राशि वालों के लिए सबसे उत्तम कवच है।
- शनिवार के दिन काली उड़द, काला तिल या लोहे की वस्तुओं का दान करें।
- एक बर्तन में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और उसे शनि मंदिर में दान कर दें।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।