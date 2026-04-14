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सूर्य गोचर मेष राशि में आज, मेष संक्रांति, मेष राशि के लोगों को फाइनेंस और करियर में क्या लाभ देंगे ग्रहों के राजा सूर्

Apr 14, 2026 08:29 am ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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कहा जाता है कि आज से यानी मेष राशि में सूर्य के आने से सौर नववर्ष शुरू हो जाता है। सूर्य के इस गोचर से सभी राशियों पर असर होगा, लेकिन मेष राशि में जाकर सूर्य बलवान हो जाएंगे, यहां पढ़ें मेष राशि पर क्या असर

सूर्य गोचर मेष राशि में आज, मेष संक्रांति, मेष राशि के लोगों को फाइनेंस और करियर में क्या लाभ देंगे ग्रहों के राजा सूर्

कहा जाता है कि आज से यानी मेष राशि में सूर्य के आने से सौर नववर्ष शुरू हो जाता है। सौर नववर्ष की महाशक्तिशाली बेला विषुवत संक्रांति मंगलवार 14 अप्रैल को है। इस दिन बैसाखी भी मनाई जाती है। इसे मेष संक्रांति और विषुवत संक्रांति भी है। मेष संक्रांति पर दान करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इस दिन पितरों के लिए भी दान उत्तम रहता है। वहीं बैसाखी का पर्व भी इसी दिन मनाया जाएगा। आज से सूर्य, मेष राशि में प्रवेश करते हैं, जिससे सौर नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इस अवसर पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। सूर्य का मेष राशि में जाना इसलिए खास है, क्योंकि मेष राशि चक्र की पहली राशि है। इस दिन से सूर्य का फिर से राशि परिवर्तन शुरू होता है। एक तरफ जब सूर्य नीच राशि मीन में थे, तो सूर्य की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन मेष राशि में आकर सूर्य बलवान हो जाते हैं इससे आपकोकरियर से लेकर फाइनेंस और लीडरशिप से लेकर पर्सनल ग्रोथ में लाभ होता है। आपको बता दें कि सूर्य शक्ति, अथॉरिटी और सफलता सिर्फ मेष राशि में मजबूती से देते हैं। आइए जानते हैं मेष राशि पर इसका क्या असर होगा

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मेष राशि पर क्या होगा असर

सूर्य का गोचर मेष राशि में हो रहा है, ऐसे में मेष राशि पर क्या असर होगा, पहले तो आपको मेष राशि की स्थिति बता देते हैं, इस राशि पर शनि की साढ़ेसाती है। शनि की साढ़ेसाती का पहला चरण इस राशि पर है। इस राशि का स्वामी मंगल है, अगर इस राशि में सूर्य भी आ जाते हैं, तो इस राशि का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपमें लीड करने की क्षमता में अचानक वृद्धि देखने को मिल सकती है, आपकी काबिलियत देखते हुए आपको ऊंचा पद मिल सकता है। किसी खास काम के लिए आपको सम्मान या पहचान भी मिल सकती है। करियर ग्रोथ और फाइनेंशियल सुधार से भी आप काफी मजबूत होंगे। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए समय अच्छा है। आपको सूर्य को जल देना चाहिए और ओम सूर्या नम: मंत्र का जाप करना चाहिए।

मेष संक्रांति और विषुवत संक्रांति पर क्या दान करें

आचार्य प्रकाश जोशी के अनुसार इस वर्ष कुंभ और मीन राशि से जुड़े पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती नक्षत्र “बाएं पैर” में माने गए हैं। ऐसे में इन राशियों के लोगों को वर्षभर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उपाय के रूप में इस राशि के लोगों के लिए चांदी, सफेद वस्त्र, चावल, दूध, दही और चीनी का दान करना शुभ माना गया।

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डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानका

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

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शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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