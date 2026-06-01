मंगल की राशि में 2027 में जाएंगे शनि, मंगल और शनि की युति ढ़ाई साल किन राशियों को देगी टेंशन?
shani Gochar meen rashi : साल 2027 बहुत खास रहने वाला है, इस साल में शनि का गोचर हो रहा है। यह गोचर बहुतखास माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शनि के इस गोचर के कारणकई राशियों पर असर होगा। मंगल और शनि की युति के कारण कैसे रहेंगे आने वाले ढ़ाई साल
shani Gochar meen rashi : साल 2027 बहुत खास रहने वाला है, इस साल में शनि का गोचर हो रहा है। यह गोचर बहुतखास माना जाता है। शनि अभी मीन राशि में हैं, हर ढ़ाई साल बाद शनि राशि बदलते हैं, ऐसे में साल 2027 में जून में शनि मीन से निकलकर मेष राशि में जाएंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल है। ऐसे में मंगल और शनि की युति आने वाले ढ़ाई साल तक बनी रहेगी। इससे कईराशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे, लेकिन कई राशियों के लिए परेशानियां भी बढ़ेंगी। पहले आपको शनि और मंगल की युति के मायने समझा देते हैं। शनि और मंगल दोनों शत्रु ग्रह हैं।
क्या होता है जब शनि और मंगल एक साथ आते हैं?
जब शत्रु ग्रह एक साथ आते हैं तो शुभ तो बहुत कम होता है। अशुभ फल ज्यादा मिलते हैं। मंगल एक तरफ आगजनी, दुर्घटना का कारणबनता है, कुंडली में अगर ये दोनों ग्रह एक ही राशि में क्यों ना बैठे हों, आपको दिक्कतें तो देंगे ही। आपकी जीवन कष्टकारी बनाते हैं। जिस भी भाव में ये दोनों ग्रह होते हैं, उसके विपरीत आपको फल मिलने लगते हैं। इन दोनों की यति से आपके कई काम अचानक होंगे। अचानक आपको लाभ हो सकता है, अचानक दुर्घटना हो सकती है। अचानक विवाह बन सकता है और ऑफिस में अचानक प्रमोशन के योग बनने लगते हैं।
अब जानते हैं कि साल 2027 में इससे किन राशियों के लिए दिक्कत होगी?
मेष राशि के लिए समय परेशानी वाला होगा। आपकी लवलाइफ में तनाव की स्थिति होगीष धन खर्च भी आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है, आपको इस समय आर्थिक फैसले सोच समझकर लेने हैं। आपके लिए परेशानी कई तरह से आएगी। आपके दुर्घटना या किसी बीमारी के उभरने के भी योग बन रहे हैं।
धनु और सिंह राशि के लिए गुस्सा बढ़ेगा। पैसा कहीं बिना सोचे समझे लगाया तो धन हानि हो सकती है। इसलिए इस समय में आपको खास सावधना रहना होगा। आपके लिए एक के बाद एक कई ऐसे मौके आएंगे, जहां अचानक आपके साथ बदलाव होंगे।
मीन राशि के लिए भी समय उत्तम नहीं है। धन से लेकर लवलाइफ पर खास ध्यान देना है। अनुशासन में रहें और किसी को सताए नहीं। आपका एक गलत फैसला आपको परेशानी में डाल सकता है। कानूनी मामले में भी आप फंस सकते हैं।
इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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