2027 में शनि करेंगे मेष में प्रवेश, कुंभ, सिंह, धनु वालों को मिलेगी बड़ी राहत
Shani Gochar 2027: 3 जून 2027 को शनिदेव के मेष राशि में प्रवेश के साथ कुंभ राशि की साढ़ेसाती और धनु व सिंह राशि पर चल रही ढैय्या समाप्त होने के संकेत हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इससे इन राशियों को करियर, आर्थिक स्थिति और मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है।
शनि देव को कर्म और न्याय का देवता माना जाता है। ज्योतिष में शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या का नाम सुनते ही लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति को जीवन में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि हर कठिन समय हमेशा नहीं रहता। ग्रहों की चाल बदलने के साथ हालात भी बदलते हैं।
साल 2027 में होने वाला शनि का राशि परिवर्तन कुछ राशियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आ सकता है। शनि देव जब मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ लोगों के ऊपर चल रहा साढ़ेसाती और ढैय्या का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसके बाद लंबे समय से चली आ रही कई परेशानियों से छुटकारा मिलने के संकेत हैं।
अभी किन राशियों पर है शनि का प्रभाव?
फिलहाल कुंभ, मीन और मेष राशि के जातक शनि की साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं। वहीं धनु राशि पर कंटक शनि की ढैय्या और सिंह राशि पर अष्टम शनि का प्रभाव बना हुआ है। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक, इस दौरान व्यक्ति को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और परिणाम मिलने में समय लग सकता है।
शनि गोचर 2027 में किसे मिलेगी राहत?
कुंभ राशि- शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि के लोगों की साढ़ेसाती पूरी हो जाएगी। पिछले कुछ समय से जो काम बार-बार रुक रहे थे, उनमें गति आने की संभावना है। नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में भी राहत मिल सकती है। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा।
धनु राशि- धनु राशि के जातकों को कंटक शनि की ढैय्या से मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से चल रही उलझनों में कमी आ सकती है। आर्थिक मामलों में सुधार के संकेत हैं। रुका हुआ पैसा मिलने या पुराने काम पूरे होने की संभावना बन सकती है।
सिंह राशि- सिंह राशि पर चल रही अष्टम शनि की ढैय्या भी समाप्त हो जाएगी। इससे स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें राहत मिलने के योग बनेंगे।
कब होगा शनि का मेष राशि में गोचर?
ज्योतिष गणनाओं के अनुसार, 3 जून 2027 को शनिदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। शनि और मंगल का यह संयोग कई राशियों के जीवन में नए बदलाव लेकर आ सकता है। हालांकि इसका प्रभाव हर व्यक्ति की कुंडली के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
शनि के प्रभाव को कम करने के उपाय
जिन लोगों पर शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या या महादशा चल रही है, उन्हें नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा शनिवार के दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना और अच्छे कर्म करना भी शुभ माना जाता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि से जुड़ी परेशानियों में राहत मिल सकती है।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंYogesh Joshi
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