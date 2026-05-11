मंगल मेष राशि में आज गोचर करके, किन राशियों को बनाएंगे भाग्य और धन से बलवान
11 मई यानी आज से मंगल मेष राशि में जा रहे हैं, यह बहुत मजबूत स्थिति है, मंगल अपनी ही राशि में हैं और मंगल की अपनी राशि में स्थिति मजबूत मानी जाती है, इसका आपकी राशि पर भी कुछ असर होगा, पढ़ें राशिफल
मेष राशि में मंगल ऊर्जा और आत्मविश्वास, एक्शन, साहस, एग्रेशन, पैश पराक्रम और फिजिकल एनर्जी के कारक माने जाते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन कई राशियों के लिए खास माना जाता है। आपकी राशि को ऐसे प्रभावित करते हैं कि ये आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हर चैलेंज से आपको सामना करना सिखाते हैं, फैसले लेते हैं। 11 मई यानी आज से मंगल मेष राशि में जा रहे हैं, यह बहुत मजबूत स्थिति है, मंगल अपनी ही राशि में हैं और मंगल की अपनी राशि में स्थिति मजबूत मानी जाती है और यह सभी राशियों को अच्छा फल देते हैं। आपसे इस दौरान अधिक उम्मीदें की जाएगीं, आपको एक्सप्रेसिव रहना है। मंगल इस राशि में जून तक रहेंगे, लेकिन जून में गुरु के साथ मिलकर और भी अच्छे योग बनेंगे, जो कई राशियों के लिए लाभकारक होंगे। मंगल के मेष राशि में जाने से कई राशियों को लाभ होगा, यहां पढ़ें इस गोचर से किसे लाभ होगा।
मेष राशि पॉवरफुल रहेगी
मेष राशि के लिए समय बहुत ही बलवान रहने वाला है। पॉवरफुल रहेंगे। आप आपके आत्मविश्वास को मंगल बढ़ाएंदे और आप लीडरशिप में भी चमकेंगे। आप सभी चीजों पर कंट्रोल कर सकेंगे। आपके सभी रुके काम पूरे होंगे और सफलता आपको मिलेगी।
वृषभ राशि के लिए भी उत्तम योग
इस अवधि में वृषभ राशि के जातकों के लिए सफलला आगे खड़ी रहेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा,, तो अच्छे से सही फैसले ले पाएंगे, यह समय सही है आगे बढ़ने का, इस समय जो भी अच्छा करना चाहते हैं, वो काम शुरु करें। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत को पहचान मिलेगी और पदोन्नति या नए अवसर सामने आ सकते हैं।
मिथुन राशि के लिए भी लाभकारी
आपके लिए सरकारी नौकरी से लाभ, भाई बहन से भी लाभ मिलेगा। इनकम के साधन एक नहीं कई होंगे। धन वृद्धि आपको लाभ देगी। आर्थिक रूप से भी यह समय मजबूत रहने के संकेत दे रहा है, जिससे घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी।
सिंह और कर्क के लिए समय बलवान
कर्क राशि वालों को नौकरी में लाभ और प्रमोशन तो मिलेगी ही, लेकिन बिजनेस भी नई रफ्तार भरेगा। सिंह राशि के भाग्य और धर्म में यह गोचर नए लाभ देगा। किसी प्रोपर्टी से आपको लाभ हो सकता है।
इस दौरान क्या सावधानी बरतें
यह योग नई शुरुआत करने, निवेश की योजना बनाने और लंबे समय से लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल समय साबित हो सकता है। हालांकि, किसी भी बड़े निर्णय से पहले सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है, ताकि इस शुभ समय का अधिकतम लाभ लिया जा सके।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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